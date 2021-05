Le point hebdo de l'investisseur : Des vents toujours porteurs

Marchés actions



Signify N.V.



La société néerlandaise est la leader de l'éclairage dans le monde. Elle conçoit et vend des produits à destination des professionnels et des particuliers, notamment sous la marque Philips à travers la planète. Les derniers chiffres montrent cependant que c'est aux Etats-Unis que les ventes ont le plus évolué, où 30% du chiffre d'affaires est réalisé. L'entreprise, valorisée plus de 6 milliards d'euros, réalise une belle progression depuis an : 190% de hausse. Depuis le début d'année, c'est une envolée de 50%.



La société fait partie des lignes de notre portefeuille Europe PEA depuis novembre 2020. Elle s'inscrit parfaitement dans les acteurs qui pourront bénéficier du megatrend que sont les "smart-cities" (villes intelligentes). En effet, du haut de ses 127 ans d'expérience, Signify fournit les éclairages pour les voies publiques, les commerces ou encore les infrastructures sportives. Elle est pionnière dans l'éclairage intelligent : contrôlable à distance et moins gourmand en énergie.



Au regard de ses fondamentaux, ils sont solides et stables. L'entreprise dégage un free-cash flow constant et supérieur 300 millions d'euros depuis 4 ans. Sa marge bénéficiaire progresse sainement, et si l'en croit les analystes cela devrait se poursuivre sur les prochaines années.