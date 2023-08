Tops

Vinfast Auto (+100,3%) : Le constructeur automobile vietnamien fait des débuts en fanfare à Wall Street. La capitalisation a atteint 85 Mds$ pour son premier jour de cotation, soit plus que des mastodontes comme Ford,General Motors et Stellantis. Pourtant, Vinfast n’a produit que 19 000 véhicules électriques au premier semestre. Le fondateur détient 99% du groupe : le faible flottant est susceptible de connaître une forte spéculation. D’autant plus que la marque envisage déjà de lever plus de capitaux. SUSE (+44,6%) : Un petit tour et puis s’en va. Le groupe allemand qui fournit des solutions logicielles à code source ouvert est retiré de la cote par son actionnaire majoritaire, le suédois EQT, qui détient déjà 79 % du capital. L’offre valorise la société 2,72 Mds€, soit 16 EUR par action. Or, elle avait été introduite en 2021 à 30 EUR l’action… Une bien mauvaise affaire dans l’ensemble.



United States Steel Corporation (+36,5%) : Le producteur d’acier américain s’est envolé lundi dernier après avoir reçu une offre de rachat de 7,3 Mds$ de la part de Cleveland-Cliffs, le numéro un du secteur en Amérique du Nord. L’offre, non sollicitée, a été refusée. Dans la foulée, Esmark a proposé 7,8 Mds$. Il se murmure qu'ArcelorMittal serait en train de regarder le dossier.

DocMorris (+21,4%) : La société suisse active dans la distribution de médicaments - qui s’appelait encore récemment Zur Rose - semble être en train de remonter la pente. Les pertes ont baissé au premier semestre et sont moins élevées que les prévisions du consensus. En parallèle, le groupe a maintenu ses prévisions annuelles, à savoir une croissance des ventes pour le reste de l’exercice. Maurel (+13,2%) : Le spécialiste de l’exploration et de la production d’hydrocarbures a réalisé cette semaine une “étape majeure” selon ses propres termes. Il acquiert au fonds d’investissement américain Carlyle, le groupe gabonais Assala pour 730 M$. Ce dernier est né en 2017 et détient un portefeuille d’actifs de production, de transport et de stockage de brut au Gabon. Cette acquisition offre une bonne visibilité et un excellent potentiel de développement dans un pays stable. Philips (+7,4%) : La société néerlandaise a vu, en début de semaine, Exor prendre une participation de 15% à son capital pour un montant d’environ 2,6 Mds€. Exor est une holding italienne appartenant à la famille Agnelli. Elle détient notamment des parts dans les constructeurs Stellantis et Ferrari, dans le fabricant de machines agricoles, CNH Industrial, et dans diverses midcaps à l’image d’Iveco, de l’Institut Mérieux (actionnaire de BioMérieux), du club de football de la Juventus Turin et du média The Economist. Flops

Adyen (-44.7%) : L'action du groupe néerlandais de paiements en ligne atteint un plus bas de plus trois ans, après avoir déjà chuté de 45% en une semaine, à la suite de l'annonce de résultats semestriels en dessous des attentes. Un fait rare pour le groupe néerlandais coté depuis 2018. La concurrence en Amérique du Nord, où ses rivaux baissent les prix, a freiné la croissance du chiffre d'affaires et les coûts à l'embauche ont pesé sur la marge.



Autostore (-10.5%) : Le groupe Norvégien chute également après une publication de résultats mitigée. Les bénéfices ajustés ont été supérieurs aux attentes, mais les prises de commandes ont été inférieures au consensus. Bien que le chiffre d'affaires du groupe soit inférieur de 1,5%, l'EBITDA (+25,3 % en glissement annuel) a dépassé de 3,5% les attentes du marché. Bien que la direction ait déclaré qu'elle était à l'aise avec les prévisions de revenus pour 2023, la faiblesse des prises de commandes devrait se poursuivre à court terme.



Hexatronic (-19.8%) : Mardi, le groupe suédois chutait à la suite à des entrées de commandes en berne. Les analystes y voient un ajustement après des périodes exceptionnelles, ce qui n'empêche pas l'action d'accuser lourdement le coup. Les perspectives sur certains marchés importants ont en outre été jugées faibles pour le fabricant de câbles optiques.



CVS Health (-10.8%) : Les actions de CVS Health (CVS) ont chuté jeudi après que l'assureur Blue Shield of California a déclaré qu'il collaborerait avec Amazon.com et d'autres sociétés pour offrir des soins pharmaceutiques "plus abordables", réduisant ainsi sa dépendance à l'égard des services de gestion des prestations pharmaceutiques de CVS. Amazon assurera la livraison de médicaments à domicile, tandis que Mark Cuban Cost Plus Drug Company proposera des médicaments à bas prix.