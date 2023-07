TOPS Argenx (+46%) : Argenx a bondi cette semaine a la faveur du succès d'un essai clinique de phase 2 sur son produit phare contre les maladies auto-immunes, l'efgartigimod (commercialisé sous le nom de Vyvgart Hytrulo). La biotech belge spécialisée dans l'immunologie s'est offert une seconde hausse en annonçant le lendemain une émission d'actions : elle espérait lever 750 millions de dollars, elle en a récolté 1,1 milliard (soit 980 millions hors frais). Dans la foulée, plusieurs analystes ont relevé leur recommandation ou leur objectif de cours sur le titre. Darktrace (+35%) : La société britannique de cybersécurité a relevé ses prévisions annuelles en matière de chiffre d'affaires et vise désormais une croissance des revenus récurrents comprise entre 21 % et 23 % pour l'exercice 2024. Le groupe se targue également d'être sorti indemne d'un examen indépendant mené par EY : si certaines pistes d'amélioration sont relevées par l'auditeur, le rapport n'aura aucun impact sur les précédents états financiers du groupe. Stifel a relevé son objectif de cours sur le titre. Truecaller (+25%) : En dépit d'un contexte économique difficile, le spécialiste suédois du blocage d'appels a dévoilé, pour le trimestre écoulé, des records en matière de nombre d'utilisateurs, de revenus et de bénéfices. Les ventes nettes gagnent 8% et l'EBITDA ajusté 9 %. Le groupe souligne une forte augmentation de sa présence sur l'ensemble de ses marchés, ainsi qu'une demande soutenue pour son offre réservée aux professionnels. Carvana (+24%) : Le vendeur de voitures d'occasion, en grande difficulté, entrevoit la lumière. Le groupe américain a conclu un accord de restructuration avec ses créanciers, qui devrait réduire son encours de dette de plus de 1,2 milliard de dollars. Il a par ailleurs signé des résultats trimestriels meilleurs qu'attendus, avec un chiffre d'affaires supérieur aux attentes en dépit d'un volume de véhicules écoulés en repli. Notons que les actions du groupe gagnent quelque 800% depuis le début de l'année, mais que certains observateurs jugent cette hausse peu justifiée. Kempower (+25%) : Le fournisseur finlandais de solutions de recharge rapide pour véhicules électriques a revu à la hausse ses perspectives de bénéfices pour 2023 et publié des informations préliminaires encourageantes sur ses performances financières du deuxième trimestre. Le groupe fait aussi état d'une forte demande pour ses produits et d'une amélioration de sa capacité de production. Western Alliance (+25%), Zions bancorporation (+23%), Pacwest (+22%), Keycorp (+17%), Citizens Financial (+12%) : Après la débâcle du début d'année, les banques américaines régionales ont retrouvé des couleurs cette semaine, en publiant des résultats meilleurs qu'attendus, poussés par la hausse des taux d'intérêt, qui a contribué à améliorer leurs bénéfices trimestriels. A l'issue du second trimestre, les établissements louent la stabilité de leurs dépôts. Verbio Vereinigte Bioenergie AG (+11%) : Le producteur et distributeur allemand de biocarburants, qui affiche un parcours baissier depuis le début de l'année, se hisse ans ce classement à la faveur d'un changement de recommandation : Jefferies relève sa recommandation sur le titre et passe de neutre à achat, en visant 56 euros. FLOPS Mips AB (-18%) : Le groupe suédois spécialisé dans la sécurité des casques et la protection du cerveau a souffert d'une faible demande au second trimestre, avec un chiffre d'affaires net en repli de 51 % (-53% si l'on tient compte des effets de change). Il a aussi dévoilé des perspectives timides pour le troisième trimestre, et fait état d'un niveau de stock toujours important, chez lui et chez ses clients. Les catégories sport et moto sont particulièrement impactées. Le groupe dit par ailleurs chercher à faire des acquisitions. Barco NV (-15%) : Le spécialiste belge des solutions d'imagerie et de technologie visuelle a dévoilé ses résultats semestriels. Le chiffre d'affaires atteint un record et le résultat net est en hausse mais les marchés ont toutefois sanctionné le groupe, qui a proposé des perspectives modérées, avec un ralentissement attendu dans la partie Healthcare (imagerie médicale). Toast (-13%) : Double tollé pour le groupe américain de technologie de restauration. En juin, Toast a ajouté une commission de 0,99$ sur les transactions des clients, mais devant la réaction de ses derniers, le groupe a fait marche arrière et supprimé la redevance controversée cette semaine. Les marchés ont peu apprécié cette volte-face et le manque à gagner sur les marges de l'entreprise. Omnicom (-12%) : Résultats mitigés pour le groupe américain de publicité et de marketing. Le chiffre d'affaires a déçu Wall Street, mais les bénéfices ont été supérieurs aux attentes. Le groupe s'est montré peu confiant pour la suite et n'a pas publié de prévisions, évoquant l'incertitude économique. Notons que le titre a touché un plus haut lundi, juste avant le repli. Compagnie Financière Richemont (-10%) : La maison suisse de luxe déplore des ventes trimestrielles légèrement inférieures aux attentes, plombées entre autres par un ralentissement de la demande aux Etats-Unis. Le management s'est par ailleurs montré prudent sur les perspectives, précisant que les élections présidentielles américaines ont tendance à avoir un effet modérateur sur la demande de produits de luxe. Le repli américain a jeté le doute quant au rebond tant attendu de la demande chinoise. Tesla (-7%) : Alors que le constructeur de véhicules électriques a annoncé des revenus et un bénéfice par action supérieurs aux attentes pour le trimestre écoulé, le titre s'est orienté à la baisse. Les marchés ont sanctionné la prudence du management, qui s'attend à ce que la production du troisième trimestre soit un peu plus faible, en raison des fermetures estivales et des mises à niveau d'usines. Les investisseurs continuent par ailleurs de voir d'un mauvais oeil la baisse des marges, conséquence des réductions de prix opérées par le groupe, et les retards de production du Cybertruck et du lancement de la conduite autonome.