Le point hebdo de l'investisseur : En attendant Jay

Ambiance : Recession is Coming. Les certitudes récentes étaient trop fragiles. Elles n'ont pas résisté à des signaux économiques contradictoires. Le marché obligataire dit aux marchés actions que la récession est en marche et qu'il sera compliqué d'y résister. Mais le cœur des marchés actions balance toujours entre la peur d'un marasme économique durable et l'espoir que les banques centrales vont abandonner leurs politiques punitives pour éviter de trop abîmer la croissance. En parallèle, la Chine semble avoir enfin pris un virage à 180 degrés pour relancer une activité en berne dans le pays. Les autorités enterrent la politique zéro-covid et soutiennent le secteur immobilier. Les investisseurs se sont un peu raccrochés à cette branche, en attendant la semaine prochaine une série de décisions de politique monétaire en Europe et aux Etats-Unis. Taux : Malgré une statistique décevante en fin de semaine, le PPI (Producer Prices Index) sur novembre est ressorti en hausse de +0,3% par rapport au mois précédent contre +0,2% attendu, les anticipations d’une hausse de taux de 50 points de base sont restées quasi-inchangées à environ 75%. On surveillera toutefois la publication du CPI (Consumer Price Index) mardi prochain, lequel est attendu en léger repli à +7,3% sur un an contre +7,7% en octobre. Une publication supérieure aux attentes sera certainement mal interprétée par les investisseurs tandis qu’un chiffre en ligne ou en-deçà des attentes devrait booster le rally en cours sur les indices boursiers. Pour l’heure, le rendement du 10 ans américain se situe à 3,53% vs. 3,49% vendredi dernier. Devises : Le dollar a perdu du terrain contre l'euro cette semaine, autour de 1,0534 USD pour 1 EUR. Le marché pensait tenir une ligne directrice sur la politique monétaire, mais rien n'est décidément simple cette année. La publication vendredi de prix à la production américains plus élevés que prévu a semé à nouveau le doute dans les esprits : la Fed va-t-elle réellement ralentir le rythme de son resserrement monétaire ? Ailleurs, l'assouplissement des restrictions sanitaires en Chine contribue à maintenir la paire USD/CNY sous la barre des 7 CNY pour 1 USD. L'euro a perdu un peu de terrain face au franc suisse, à 0,9844 CHF. L'indicateur MUFG de volatilité des devises est en train de baisser pour rejoindre sa moyenne de long terme, après une période récente agitée. Cryptomonnaies : l’incertitude mène la danse sur le bitcoin cette semaine. En restant à l’équilibre autour des 17 000 dollars depuis lundi, la devise numérique grappille +0,26% à l’heure où nous écrivons ces lignes. D’infimes amplitudes qui indiquent bien que les crypto-investisseurs ne savent plus sur quel pied danser après l’onde de choc provoquée par la chute de FTX. En l’absence de catalyseurs positifs puissants, le bitcoin, et l’ensemble du marché des cryptomonnaies, pourrait avoir du mal à remonter définitivement la pente qu’il a dévalé avec fracas ces derniers mois. Calendrier : Ça se bouscule au portillon la semaine prochaine. Quatre banques centrales majeures sont sur le pont avec des décisions de politique monétaire : la Fed mercredi, puis la Banque nationale suisse, la Banque d'Angleterre et la Banque centrale européenne jeudi. Mais ce n'est pas tout ! On peut ajouter à cela l'indice ZEW allemand et l'inflation américaine de novembre (mardi), l'inflation britannique de novembre (mercredi), les ventes de détail américaines de novembre (jeudi) ou les indices flash PMI des grandes économies en décembre (vendredi). De quoi faire avant la trêve des confiseurs.