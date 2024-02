TOPS Lyft (+46%) & Uber (+15%) : Les sociétés de taxi américaines retrouvent des couleurs. Uber a signé en 2023 le premier bénéfice annuel de son histoire, à 1,9 milliard de dollars. Il a également dévoilé des perspectives réjouissantes et annoncé procéder à un rachat d'actions de 7 milliards de dollars. Lyft, après avoir bondi sur une erreur de publication cette semaine, a tout de même confirmé sa hausse en signant une perte fortement réduite au T4 2023, un EBITDA positif, un chiffre d'affaires en hausse de 4% et un volume de réservations en augmentation de 17% sur cette période. Notons que les chauffeurs des deux compagnies ont toutefois entamé une grève hier, pour exiger de meilleures conditions salariales. Super Micro Computer (+36%) : Le rallye des sociétés technologiques américaines liées à l'intelligence artificielle ne semble pas s'essouffler. L'assembleur américain, qui profite largement de la tendance, s'est ainsi offert chaque jour de la semaine des records historiques. Il gagne 253% depuis le début de l'année (oui, vous avez bien lu) et 1134% depuis janvier 2023 (oui, ici aussi). Delivery Hero (+29%) : Redressement notable pour le livreur de repas allemand, qui, à l'occasion de la publication de ses résultats annuels, fait état d'une marge brute supérieure aux attentes pour le deuxième semestre 2023, à 8.3%. Le management a également déclaré que le groupe générerait suffisamment de trésorerie au cours des prochaines années pour couvrir ses futures échéances d'obligations convertibles et de dette. Le titre, qui perdait quelque 25% depuis le 1er janvier en début de semaine, n'abandonne plus que 6%. Diamondback Energy (+18%) : Le producteur américain de pétrole a conclu un accord de fusion avec la société privée Endeavor Energy Resources, pour 26 milliards de dollars. Ce regroupement va donner naissance à un nouveau mastodonte de l'énergie, qui devrait être valorisé au moins 50 milliards de dollars, et sera armé pour concurrencer les autres géants du secteur tels que ConocoPhillips. Le marché applaudit. Coinbase (+17%) & Robinhood Markets (+16%) : Les plateformes de courtage de cryptomonnaies tirent largement profit de la vigueur du Bitcoin, qui a dépassé cette semaine le seuil des 50 000 dollars. Coinbase a par ailleurs réjouit les investisseurs en renouant avec les bénéfices au T4 de l'exercice 2023 et en affichant un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de plus de 50%. Situation similaire pour Robinhood, qui signe des trimestriels solides, meilleurs que prévus, dévoile un bénéfice surprise sur la période et des actifs sous garde en hausse de 65% sur l'année. Arm (+16%) : Tout comme Super Micro Computer, le britannique ARM bénéficie de la frénésie des investisseurs pour l'intelligence artificielle. Cette semaine, le concepteur de puces s'est offert une nouvelle envolée à la faveur d'une annonce du leader du secteur Nvidia, qui a dévoilé avoir pris une position de près de 150 millions de dollars dans le groupe britannique. ARM a également revu à la hausse son estimation de chiffre d'affaires annuel. Le titre s'octroie plus de 90% de hausse depuis le début de l'année. Rheinmetall (+13%) & Leonardo (+9%) : Les actions du secteur de la défense poursuivent leur rallye, soutenues par les conflits armés en cours et la hausse des dépenses des gouvernements européens en armement. Les récents propos ambigus de Donald Trump sur les pays de l'OTAN ont encore dopé cette vigueur cette semaine. L'allemand Rheinmetall s'octroie 34% depuis le début de l'année et près de 100% depuis janvier 2023. L'italien Leonardo s'est apprécié de 132% depuis janvier 2023, et de près de 25% cette année. Stellantis (+8%) & Renault (+6%) : Les constructeurs automobiles franco-italien et français ont le vent en poupe. Ils ont tous deux dévoilé des records historiques cette semaine, à l'occasion de la publication de leurs résultats annuels. Stellantis signe un bénéfice net de 18,6 milliards d'euros, en hausse de 11% sur un an, et un chiffre d'affaires de 189,5 milliards d'euros, en hausse de 6%. Renault annonce 52,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, en hausse de 13.1%, une marge opérationnelle en hausse de 7,9 % à 4,1 milliards d’euros. Ils ont par ailleurs démenti toute rumeur de fusion entre les deux entités. FLOPS Temenos (-32%) : L'éditeur de progiciels bancaires est la nouvelle victime du vendeur à découvert Hindenburg Research, qui accuse le groupe suisse de mauvaises pratiques commerciales et comptables, notamment de bénéfices manipulés par le management. La cotation du titre, qui a sévèrement décroché, a été suspendue à la demande de la société, qui nie en bloc les allégations d'Hindenburg. Avis Budget (-28%) : Le loueur de voitures a plié après avoir publié des résultats décevants pour le T4 2023. Il dévoile un bénéfice par action de 7.1 dollars, en net repli par rapport au 10.1 de l'année précédente, et un chiffre d'affaires en légère baisse, et inférieur aux attentes du marché. Notons que la punition est sévère car le chiffre d'affaires annuel touche un record, et que le volume de locations est en hausse. Twilio (-15%) : Le fabricant de logiciels de communications en cloud a fait mieux que prévu sur le trimestre écoulé, avec un chiffre d'affaires de 1,1 milliard de dollars, mais il a refroidi les marchés en annonçant un ralentissement de sa croissance à venir et un recul des revenus. Il prévoit également une hausse des dépenses sur le trimestre en cours. Thyssenkrupp (-15%) : Le groupe industriel allemand a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice net, pour refléter l'affaiblissement de la demande et des prix dans ses divisions matériaux et acier. Le groupe, qui pâtit des vents contraires qui balayent l'industrie européenne, a également signé des trimestriels en demi-teinte. Notons qu'il a annoncé la vente de ses activités en Inde. West Pharma (-14%) : Le fabricant d'équipements pharmaceutiques n'a pas démérité. Ses ventes ont crû de 10% en 2023, et sa marge brute et son bénéfice ont augmenté au dernier trimestre. Mais le groupe américain a dévoilé des prévisions timides pour 2024 : ses perspectives de bénéfices ajustés et de ventes nettes ont manqué les attentes du marché. Heineken (-6%) : Le brasseur néerlandais déçoit. Il dévoile une bénéfice net annuel de 2,3 milliards d'euros pour 2023, inférieur aux attentes et en repli par rapport aux 2,68 milliards d'euros de 2022. Les volumes de bière sont aussi en recul, plus qu'attendu par le consensus, et la marge d'exploitation s'est contractée.