Ambiance : Les semaines se suivent mais n’apportent pas grand-chose de nouveau. Les banquiers centraux étaient réunis pendant deux jours à Sintra au Portugal dans le cadre du forum annuel de la BCE. Christine Lagarde en a profité pour réitérer sa fermeté quant à la poursuite d’une politique restrictive afin de lutter contre l’inflation, l’objectif étant de la ramener autour de 2% d’ici la fin de l’année 2025. Le son de cloche est sensiblement le même pour son homologue américain, Jerome Powell, qui n’exclut pas de nouveaux tours de vis et ce, dès la prochaine réunion de juillet. Pour autant, même le FMI, par la voie de sa Directrice générale adjointe Gina Gopinath, trouve l’objectif quelque peu ambitieux et rappelle " qu'il n’y a pas de précédent historique à une telle redescente de l’inflation […] sans causer de récession sévère”. Au moins nous sommes prévenus. En attendant, les marchés actions semblent s’accommoder de cette nouvelle donne macroéconomique, y compris de l’autre côté de l’Atlantique. Si, jusqu’à récemment, la progression de l’indice phare de la bourse américaine, le S&P 500, était le fait d’un nombre (très) restreint de titres (essentiellement les GAFA et NVDA), la vague haussière semble emmener avec elle un nombre grandissant de participants. En témoigne la progression des small caps qui dépasse en juin celle du S&P 500. Entre simple rebond et nouvelle vague haussière, les investisseurs semblent malgré tout hésitants et scrutent avec attention les chiffres liés à la consommation des ménages qui ont fléchi à 0.1% en mai contre +0.6% en avril. Taux : Vous l’aurez compris, la lutte contre l’inflation reste le maître mot des politiques des banques centrales. En même temps, on ne saurait leur donner tort : quel que soit l’indicateur retenu, le resserrement monétaire opéré depuis plus d’un an a permis de stabiliser l’inflation sans toutefois parvenir à la juguler durablement. Toutefois, le PCE Core aux Etats-Unis est ressorti en ligne à +0.3% en mai soit 4.6% en rythme annuel contre une prévision de 4.7%. Mais les probabilités d’une hausse de taux lors du prochain comité de la Fed en juillet restent largement au-delà des 80% selon l’outil Fedwatch du CME. Parallèlement, le rendement du 2 ans américain continue sa progression en direction de ses sommets de mars à 5.08%. A contrario, le 10 ans allemand continue d’évoluer au sein d’un range étroit de bornes 2.20-2.55% et aucune statistique ne semble capable de l’en faire sortir. Devises : Cette semaine, l'attention se porte moins sur les grandes nations occidentales mais plutôt sur la Russie et la Turquie. La rébellion de Wagner et son chef Evguéni Prigojine ont affecté la confiance des investisseurs et les interventions télévisées de Poutine pour calmer le jeu n’y changent rien. Le rouble russe continue de chuter par rapport à l'euro (1 EUR = 97,74 RUB) et au dollar (1 USD = 89,61 RUB). Quant à la Turquie, c'est principalement la situation macroéconomique qui plonge le pays dans le chaos. L'inflation a dépassé les 40% cette année, après une gigantesque augmentation de 72% en 2022. Lors de sa dernière réunion, la banque centrale a décidé de remonter ses taux de 6.5% en une seule fois. Les investisseurs s'inquiètent du risque de crise économique majeure dans le pays. Ainsi, la livre turque continue de baisser par rapport au dollar (1 USD = 26,07 TRY) et à l'euro (1 EUR = 28,45 TRY). Crypto : Après avoir connu une semaine explosive la semaine dernière, notamment grâce aux demandes d’ETF Bitcoin Spot de la part de nombreux géants de la finance traditionnelle auprès de la SEC, le bitcoin se stabilise depuis lundi autour des 30 000 dollars, en légère baisse de 1%. L’ether souffre un peu plus et se déleste de quasiment 3% de sa valorisation à l’heure où nous écrivons ces lignes. Bien que le gendarme boursier américain (SEC) ait déjà averti certains fonds voulant proposer les ETF Spot Bitcoin que la “forme” de la demande était inadéquate, c’est notamment le cas pour BlackRock, nous en saurons plus dans les prochains jours sur la décision définitive sur le “fond” de ces demandes d’ETF.