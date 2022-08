Le point hebdo de l'investisseur : Faire du stop sur la diagonale des fous 19/08/2022 | 23:00 Recevoir par email Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Après cinq semaines de progression pour la plupart des indices, dans le sillage des bonnes publications de sociétés, les places financières ont marqué une pause sur la dernière séquence hebdomadaire. Les mauvais indicateurs macroéconomiques et la volonté de la Réserve Fédérale de maintenir sa politique monétaire agressive à court terme ont quelque peu ravivé les craintes de récession, engendrant quelques prises de bénéfices légitimes en Europe après cette période estivale florissante.

Variations hebdomadaires* CAC 40

6495 -0.89% 6495 THALES +3.39% ORANGE +2.55% CARREFOUR +2.38% VEOLIA ENVIRONNEMENT -5.63% UNIBAIL-RODAMCO-WEST... -7.74% ALSTOM -9.65% STOXX EUROPE 600

437.36 -0.80% S&P 500

4228.48 -1.21% NIKKEI 225

28930.33 +1.34% GOLD

1747.25$ -2.88% LONDON BRENT OIL

95.74 -1.84% EURO / US DOLLAR

1.00$ -1.29% Tops / Flops de la semaine Just Eat Takeaway (+19,70%) : L'entreprise de livraison de repas a annoncé la vente de sa participation de 33% dans la société brésilienne iFood à Prosus pour 1,5 Md€, plus un éventuel complément de prix de 300 M€. La société "aurait probablement préféré conserver sa participation, les avantages financiers de la vente étaient manifestement trop importants pour être ignorés", estime Jefferies. Wolfspeed (+22%) : L'entreprise américaine, qui officie dans le domaine des semiconducteurs, a surpris le marché avec une perte plus réduite que prévu sur le dernier trimestre de son exercice fiscal clos le 30 juin. Brambles (+12%) : Le logisticien australien a passé toute la semaine dans le vert à la Bourse de Sydney, grâce notamment à des bénéfices en progression sur l'exercice clos fin juin. La direction vise une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 7% et 10% à taux de change constant sur 2022/2023.



Nu Holding (+10,30%) : La néobanque brésilienne cotée aux Etats-Unis a profité de la publication de résultats trimestriels en hausse et d'un afflux de nouveaux clients, puisque 5,7 millions de personnes ont rejoint l'établissement au T2, portant à 65,3 millions son parc clients au Brésil, au Mexique et en Colombie.

Coloplast (+8%) : Encore une histoire de résultats. Le Danois connu pour ses consommables médicaux, n'a pas impressionné avec ses trimestriels, mais la publication a été jugée rassurante par les analystes, qui étaient prudents au regard des annonces des autres acteurs du secteur. Sonova (-16,80%) : Douche froide pour le groupe et le secteur. Le fabricant suisse d'aides auditives a réduit ses prévisions pour l'exercice démarré le 1er avril. Les rivaux Amplifon, Demant et GN Store ont été affectés par ricochet. Zalando (-16%) : Semaine sombre pour le marchand de mode allemand en ligne. Le secteur a souffert des craintes que l'inflation fait peser sur la consommation en Europe. Citi pense que le groupe pourrait voir ses objectifs être compromis par le contexte macroéconomique. DoorDash (-14%) : Le fonds Tiger Global Management, lourdement affecté par la chute des valeurs technologiques au 1er semestre, a largement sabré dans ses positions risquées, a montré en début de semaine son rapport trimestriel. Parmi elles, figure notamment celle du livreur de nourriture Doordash. Bed Bath & Beyond (-13%) : La dernière action mème à la mode a explosé en vol après que Ryan Cohen a vendu ses titres en profitant de l'arrivée massive de nouveaux investisseurs sur le dossier. Moderna (-12%) : Selon le Wall Street Journal, l'administration Biden envisage de mettre fin à la gratuité des vaccins et traitements contre le Covid-19, en transférant la charge au secteur de la couverture de santé. Adyen (-8%) : Le titre du fournisseur de services de paiements néerlandais chute dans le sillage de résultats médiocres, qui s'accommodent mal d'une valorisation d'aristocrate. Netease (-6%) : Les résultats du groupe chinois de jeux vidéo coté à New York n'ont pas convaincu les investisseurs, malgré leur hausse. Quelques éléments ont chagriné le marché, notamment la baisse de popularité de certains jeux phares et des dépenses de développement plus élevées que prévu. Matières premières Energie : Les prix pétroliers se sont stabilisés cette semaine et se maintiennent en deçà des 100 USD le baril. Le Brent de la Mer du Nord se négocie autour de 95 USD tandis que le WTI américain s'échange avec une décote de près de 6 USD à 89 USD le baril. Cette décote favorise les exportations américaines, ce qui tend d'ailleurs à comprimer les stocks hebdomadaires. Ces derniers ont enregistré un plongeon de 7,1 millions de barils selon les dernières données de l'EIA. En toile de fond, les investisseurs se montrent toujours pessimistes sur la dynamique de la demande en raison des risques de récession et surveillent de près un potentiel accord sur le nucléaire iranien qui pourrait changer la donne sur l'équilibre offre/demande. Du côté du gaz naturel, la tension ne faiblit pas en Europe où le benchmark néerlandais, le TTF de Rotterdam, a enregistré un nouveau record à 245 EUR/MWh. Métaux : Les cours des métaux industriels se sont globalement stabilisés cette semaine avec la tonne de cuivre qui s'échange à 8000 USD au LME contre 2400 USD pour l'aluminium. La flambée des prix du gaz complique toujours plus la vie des producteurs européens, qui doivent renoncer à une partie de leur capacité de production, faute de rentabilité. C'est le cas de Norsk Hydro, qui a annoncé la suspension de sa production d'aluminium au sein de sa fonderie en Slovaquie. Concernant les métaux précieux, l'or enchaîne cinq séances consécutives de baisse pour se traiter autour de 1750 USD l'once. Produits agricoles : Les exportations ukrainiennes de céréales se rétablissent progressivement depuis le port d'Odessa. Selon les sources locales, l'Ukraine a exporté un peu moins d'un million de tonnes de céréales sur la première quinzaine d'août, un nombre qui pourrait passer à 3 millions de tonnes pour le mois de septembre selon les estimations des autorités ukrainiennes. Au niveau des prix, le blé a nettement reculé à Chicago, à 750 cents le boisseau tandis que le maïs se stabilise autour de 620 cents. Macroéconomie Ambiance : On ne comprend pas tout. Un coup c'est mieux que prévu (la consommation, l'indice Philly Fed, le chômage), un jour c'est pire (l'indice Empire State, l'immobilier) : les statistiques macroéconomiques américaines égarent les investisseurs. Au Royaume-Uni aussi, avec une inflation annuelle qui a dépassé 10% en juillet, mais des ventes de détail qui s'améliorent. En Chine, c'est plus clair : la consommation a des ratés et la banque centrale tente de petits électrochocs en abaissant certains de ses taux. Taux : Jusqu'à vendredi, tout le monde pensait que la question des rendements obligataires avait été mise en coupe réglée par le subtil infléchissement de l'inflation en juillet aux Etats-Unis. Et puis paf ! ce satané doute a fait son retour. La rémunération du 10 ans américain est remontée à 2,95%, tout en restant sous le rendement des titres à 5 ans, 2 ans et même 6 mois. Les craintes liées à la récession voire à la stagflation ne sont pas totalement dissipées. En Europe, la BCE a du pain sur la planche avec un nouveau grand écart entre les spreads allemands (1,21%) et ceux de l'Italie (3,48%) et de la Grèce (3,66%) notamment. L'OAT française à 10 ans s'affiche à 1,79%. Là aussi, il a fallu attendre vendredi pour que la tension monte. Devises : Le dollar a repris la poudre d'escampette contre les principales devises, en particulier face au yen (à 136,88 JPY pour 1 USD) et face à l'euro (à 1,0058 USD pour 1 EUR). Le dollar index, qui mesure la vigueur du billet vert face à un panier bien garni (57,6% d'euro / 13,6% de yen / 11,9% de livre sterling / 9,1% de dollar canadien / 4,2% de couronne suédoise / 3,6% de franc suisse), flirte à nouveau avec les 108, comme ce fut le cap autour du 14 juillet dernier. Il n'y a guère que le rouble qui lui tient tête actuellement, avec un gain de 4% en une semaine pour la devise russe, à 58,935 RUB pour 1 USD. La vigueur du dollar tient à la confirmation par la banque centrale américaine d'une politique monétaire restrictive, malgré les premiers signaux de détente sur l'inflation. Cryptomonnaies : Alors que le bitcoin avait, depuis début juillet, entamé son ascension en territoire positif, laissant au passage les crypto-investisseurs regagner un peu d'optimisme quant à une potentielle reprise haussière durable sur la devise numérique, la chute a été brutale cette semaine. Après s’être négocié lundi autour des 25 000 dollars, le BTC gravite désormais juste au-dessus des 21 000 dollars, soit 15% plus bas, à l’heure où nous écrivons ces lignes. Cette fin de mois d’août s’annonce donc tumultueuse et pleine de doutes dans la cryptosphère. Faire du stop sur la diagonale des fous Cette fin d'été a comme une odeur de fin de rebond haussier sur les marchés après presque deux mois de bear market rallye. Ce contre-pied légitime intervient après des mois de baisse depuis le début de l'année qui ont intégré de nombreuses mauvaises nouvelles concernant l'inflation galopante, la politique monétaire moins accommodante, la guerre en Ukraine ou les pénuries un peu partout dans les chaînes d'approvisionnement. Mais que faire maintenant ? Après une saison des résultats plutôt réussie malgré les craintes, le consensus reste très fluctuant sur le scénario macroéconomique de la fin d'année. Il ne faudrait pas oublier que le marché ne fait qu'anticiper un futur probable. Cependant, le marché réajuste en permanence son scénario. C'est ce qui fait que le marché a toujours raison. Le colloque de Jackson Hole à la fin du mois d'août pourrait à nouveau être une variable d'ajustement à ajouter à l'arc anticipatoire de Mr Market. Jerome Powell en profitera pour exposer à nouveau l'importance d'assurer l'ancrage des anticipations inflationnistes. Cet ancrage est primordial pour comprendre si les difficultés d'approvisionnement en énergie provoqueront oui ou non un ralentissement de l'activité en Europe au second semestre après la résistance au premier semestre. Auquel cas, la récession pourrait être décalée à 2023, si elle a finalement bien lieu. L'avenir nous le dira. En attendant, nous souhaitons un bon weekend à tous les investisseuses et investisseurs.

Les articles de la semaine Focus : Hello Moto

Piaggio L'entreprise, créée en 1884, possède des marques de renom, dont la plus emblématique est probablement Vespa. On peut y... Lire la suite La fin des géants de la tech ?

Les géants de la technologie ont-ils encore un "moat" ? Les investisseurs réalisent en 2022 que certains GAFAM sont des géants... Lire la suite Crypto Recap : Google, leader de l'investissement crypto-blockchain

Alphabet, la société mère de Google et Youtube, a investi plus de 1,5 milliard de dollars dans des sociétés... Lire la suite *Les variations hebdomadaires des indices et des actions affichés sur le tableau de bord concernent la période du lundi à l'ouverture des marchés respectifs au vendredi à l'heure d'envoi de cette newsletter.

Les variations hebdomadaires des matières premières, métaux précieux et devises affichés sur le tableau de bord concernent une période sur 7 jours glissants du vendredi au vendredi jusqu'à l'envoi de cette newsletter. Ces actifs continuent de coter les weekends.

© Zonebourse.com 2022 Recevoir par email