Le point hebdo de l'investisseur : Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme

Ambiance : C'est confus mais ça monte. Les indicateurs économiques continuent à raconter une histoire, les taux une autre et les actions une troisième. Comment voulez-vous faire la part des choses ? Les indicateurs PMI européens de novembre sont plutôt meilleurs que ce que les économistes prévoyaient. Aux Etats-Unis, ils restent faiblards, mais les commandes de biens durables sont plus vigoureuses que prévu et le moral des consommateurs remonte. Fort heureusement pour les marchés actions, les investisseurs ont accueilli positivement le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed. Ils y ont décelé des indices d'une position un peu moins inflexible de la banque centrale vis-à-vis du rythme de relèvements des taux. Confirmation ou infirmation mercredi prochain avec un important discours de Jerome Powell. Devises : C'était une bonne semaine pour la livre sterling, qui a repris du terrain contre la plupart des devises. Les cambistes s'appuient sur des chiffres d'inflation toujours très élevés au Royaume-Uni pour expliquer cette vigueur, puisque cela force la banque centrale à relever ses taux. Mais ils sont prudents sur la pérennité du phénomène, compte tenu de l'état de l'économie britannique. La GBP se négocie 1,2104 USD et 1,1619 EUR. La monnaie européenne a, elle aussi, gagné du terrain contre le dollar, à 1,0418 USD, avant de repasser sous la barre de 1,04 USD vendredi. Un regain de forme qui n'est pas étranger à une nouvelle mesurette décidée par la banque centrale chinoise pour tenter de relancer une économie branchée sur courant alternatif. Taux : Aux Etats-Unis, le marché obligataire continue à jouer la partition d'un ralentissement des hausses de taux de la banque centrale américaine. Le 10 ans passe de 3,78% il y a une semaine à 3,71%. Les échéances plus courtes sont toujours inversées dans l'attente d'un coup de frein économique marqué, qui tarde à se matérialiser. En Europe, le Bund évolue toujours sous 2% sur 10 ans malgré un rebond marqué vendredi. L'OAT française navigue autour de 2,4%, pendant que la dette suisse est rémunérée 1% tout rond sur 10 ans. Cryptomonnaies : le bitcoin reste toujours anesthésié par ce qu’il s’est passé avec l’affaire FTX. La devise numérique repasse légèrement en territoire positif cette semaine et reprend +1,73% pour venir graviter autour des 16 500 dollars à l’heure où nous écrivons ces lignes. La confiance s’étant complètement évaporée de l’écosystème des cryptomonnaies, le marché des actifs numériques va probablement mettre de nombreuses semaines à redevenir séduisant pour un bon nombre d’investisseurs. En attendant de ressentir un regain d’optimisme sur les cryptomonnaies, Amazon et Apple sont en bonne voie pour produire, pour le premier une série, pour le deuxième un film, sur le chaos FTX. De quoi faire patienter les aficionados de la cryptosphère… Calendrier : L'agenda macro est bien garni cette semaine avec dès mardi l'indice de confiance des consommateurs américains compilé par le Conference Board. Mercredi place à la première estimation de l'inflation de novembre en Europe, une nouvelle estimation du PIB américain du T3, l'enquête JOLTS sur les ouvertures de postes et un discours important du patron de la Fed, Jerome Powell. Jeudi aux Etats-Unis, inflation PCE et ISM manufacturier sont au programme. Avec en bonus une réunion de l'OPEP. Quant à la journée de vendredi, elle inclut un discours de Christine Lagarde et les chiffres de l'emploi américain du mois de novembre.