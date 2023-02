Le point hebdo de l'investisseur : L'inflation déboussole les marchés

Ambiance. Jamais contents. L'économie américaine est trop vigoureuse. Trop de consommation, trop de confiance et des prix de détail et à la production qui inquiètent à nouveau. Les investisseurs sont rattrapés par la peur que la Fed ne relève ses taux plus haut que prévu, ce qui a fait plier les actifs à risque à partir de jeudi. L'ambiance a un peu changé par rapport à janvier : toutes les statistiques ne vont plus dans le sens d'une détente des prix, ce qui provoque quelques interrogations après la gros rebond enregistré par les marchés actions.

Devises. Le relèvement des anticipations de pic de taux aux Etats-Unis a naturellement bénéficié au billet vert. L'euro recule ainsi à 1,0628 USD. Les cambistes pensent que le rendement du 10Y US devra retomber sous la barre de 3,7% pour que la monnaie unique retrouve de l'allant. La devise américaine a aussi poursuivi ses gains face au yen, à 134,75 JPY, en attendant l'audition par les parlementaires japonais, la semaine prochaine, du futur gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda. Le Dollar Index, qui mesure la vigueur du billet vert par rapport à un panier de six devises (euro, yen, livre sterling, dollar canadien, couronne suédoise, franc suisse), a flirté vendredi avec ses plus hauts du début de l'année, à 104,50 points.

Taux: Les indicateurs économiques publiés cette semaine ont alimenté la progression des bonds. Entre un CPI américain légèrement décevant (comprendre qu’il n’a pas reculé comme espéré) et des leading indicators qui continuent de se dégrader, l’ambiance est plutôt morose. La smart money, nom communément donné aux investisseurs sur les taux d’intérêt, privilégie une poursuite de la politique restrictive par la Fed et a gentiment propulsé le rendement du 10 ans américain sur notre zone cible à 3.90/3.95%. En parallèle, les junk bonds (JNK) ont buté sur une belle zone de résistance autour des 94 $ et ont repris leur tendance baissière initiale avec potentiellement des nouveaux plus bas en perspective. On rappellera ici que les prix évoluent à l’inverse des rendements. En Europe, la tendance est identique avec des anticipations de hausse de taux de la part de la BCE qui atteignent désormais les 3.75%. Actuellement, le rendement du 10 ans allemand se négocie autour des 2.55%, c’est dire le potentiel de hausse si les anticipations devaient se révéler exactes! En attendant, vous pourrez retrouver tous les lundis notre commentaire technique sur les 10 ans allemands et américains (réservé aux abonnés - en anglais).

Cryptomonnaies : Le bitcoin reprend plus de 9% cette semaine et revient flirter avec les 24 000 dollars à l’heure où nous écrivons ces lignes. La devise numérique a même atteint les 25 000 dollars jeudi soir. Le contexte macroéconomique se dégradant, ou du moins étant moins favorable qu’escompté par les acteurs du marché, les cryptomonnaies ont marqué le pas en fin de semaine. Les crypto-investisseurs ont tout de même de quoi garder le sourire pour l’instant, avec un bitcoin qui reprend quasiment 50% depuis le début de l’année. Le curseur de l’inflation et de la politique monétaire seront les deux indicateurs qui continueront de mener la danse dans les prochaines semaines sur ce marché.

Calendrier. Les indicateurs PMI avancés du mois de février seront disponibles mardi, avec le ZEW, l'indice de confiance des financiers allemands. Mercredi, le marché attend surtout les minutes de la dernière réunion de la Fed. Jeudi, ce sera au tour d'une nouvelle estimation du PIB américain du 4e trimestre. La semaine se clôturera vendredi sur l'inflation PCE de janvier aux Etats-Unis, à l'heure où, on l'aura compris, l'orientation des prix pose à nouveau question.