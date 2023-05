TOPS Palantir (+33%) : Le fabricant américain de logiciels d'analyse de données fait mieux que prévu : il dévoile un chiffre d’affaires trimestriel en hausse de 18% et pour la première fois de son histoire, il enregistre un bénéfice d'exploitation au premier trimestre. C’est la bonne santé des activités du groupe aux Etats-Unis, notamment des contrats militaires, et l'engouement pour sa nouvelle plateforme d'intelligence artificielle générative qui ont soutenu ces résultats. La société relève donc ses perspectives annuelles et assure qu'elle sera rentable chaque trimestre de cette année. Grifols (+15%) : Le fabricant espagnol de médicaments signe aussi des résultats trimestriels robustes : le chiffre d’affaires gagne 23% et le bénéfice augmente de 19%. Il a notamment tiré profit du rachat de Biotest (en avril 2022) et du retour de l'approvisionnement en plasma utilisé dans ses médicaments (en pénurie pendant la pandémie). Le groupe a également rassuré les investisseurs avec la nomination d’un nouveau directeur général, qui n’est pas issu du cercle de la famille fondatrice, l’annonce de la poursuite de sa politique de réduction des coûts et le relèvement de ses prévisions annuelles. NH Hotel (+15%) : Le spécialiste espagnol de l'hôtellerie a aussi publié des résultats supérieurs au consensus, avec un chiffre d’affaires trimestriel supérieur aux niveaux pré-pandémiques et une perte nette réduite, portés par la reprise du tourisme. Le thaïlandais Minor International, principal actionnaire du groupe avec 94% de participation, a annoncé son intention d’acheter davantage d'actions de NH Hotel dans les jours à venir, mais a précisé ne pas vouloir sortir l’hotellier de la cote. Bénéteau (+12%) : Vents arrières favorables pour le fabricant français de bateaux, qui signe un chiffre d’affaires en augmentation de 50.9% au premier trimestre, soutenu entre autres par l'amélioration des conditions d'approvisionnement depuis le début de l'année. Fort d’un solide carnet de commandes, le spécialiste de l'industrie nautique relève ses objectifs financiers pour l'exercice et vise désormais un chiffre d’affaires annuel de 1,75 Md€. A noter que l’annonce de la vente de la division habitat du groupe à Trigano a été bien accueillie par les marchés. Alphabet (+10%) : Pressé par son concurrent Microsoft, le géant Alphabet a dévoilé plusieurs nouveautés liées à l'intelligence artificielle. Parmi elles, Google a présenté une mise à jour de son moteur de recherche principal qui intègre plus d'IA dans ses réponses, dissipant ainsi les doutes sur le fait qu'elle perd du terrain face à Bing, le moteur de recherche de Microsoft alimenté par OpenAI. Le cours de bourse du groupe est aussi dopé par les commentaires favorables des analystes suite aux annonces. Fresenius (+10%) : Pour le trimestre écoulé, le spécialiste allemand des soins de santé a dévoilé un chiffre d'affaires en hausse de 5% et un EBIT trimestriel en repli de 10% mais toutefois conforme aux attentes. Le groupe se targue de bonnes avancées dans sa restructuration, avec 130 millions d'euros de gains de productivité structurels déjà réalisés et une poursuite de la déconsolidation de sa filiale de dialyses Fresenius Medical Care. Le groupe confirme ses perspectives pour 2023. FLOPS THG (-35%) : Ça ne va pas mieux pour THG (anciennement The Hut Group) ! Déjà en grande difficulté, la plateforme britannique de vente en ligne a officiellement rejeté l’offre de rachat de la société d’investissement Apollo Global Management, car cette dernière ne valorisait pas suffisamment le groupe, faisant ainsi plonger son cours de bourse. Pour rappel, l’entreprise est entrée en bourse en 2020 pour 7 milliards de dollars, elle en vaut désormais environ 1.21 milliards. Samhällsbyggnadsbolaget (-33%) : La société immobilière suédoise au nom imprononçable a fait trembler le secteur cette semaine en annonçant reporter le versement de son dividende et retarder sa prochaine levée de capitaux, en conséquence de l’abaissement de sa note de crédit. Le groupe fait figure d’exemple des effets à attendre en cas de hausse prolongée des taux d'intérêt. A noter tout de même que le suédois a réduit sa participation dans le promoteur immobilier JM et ainsi engrangé 2,8 milliards de couronnes. Catalent (-28%) : Les difficultés se poursuivent aussi pour Catalent, qui déplorait des problèmes de productivité plus tôt au printemps. Le sous-traitant pharmaceutique américain a annoncé reporter la publication de ses résultats trimestriels afin de procéder à des ajustements, qui devraient affecter la qualité des résultats. Le groupe annonce aussi revoir à la baisse ses perspectives annuelles pour 2023, en amputant de plus de 400 millions de dollars ses prévisions de revenus et de bénéfices pour l'ensemble de l'année. Tyson Foods (-19%) : Le géant de la viande déçoit. Sur le trimestre, le transformateur dévoile des revenus stables mais inférieurs aux attentes, ainsi qu’un bénéfice en repli et des prévisions timides pour le reste de l’année. Les coûts élevés de l’alimentation pour le bétail et la baisse des tarifs de la viande ont notamment sévèrement pesé sur les marges du groupe, qui a d’ores et déjà annoncé des mesures de réduction des coûts et des licenciements. Icahn Enterprises (-18%) : Deuxième couperet pour Icahn Enterprises, le conglomérat fondé par le milliardaire Carl Icahn. Déjà affaibli la semaine dernière par les allégations du hedge funds Hindenburg Research, qui accuse le groupe de gonfler ses actifs et d’user de pratiques s’apparentant à une pyramide de Ponzi, la société a de nouveau plongé cette semaine, quand le procureur de New York a annoncé lancer une enquête sur la gouvernance et les finances de l’entreprise. PayPal (-14%) : PayPal n’a pas démérité. Le groupe de paiement a annoncé un volume de paiements, un chiffre d’affaires trimestriel (7,04 milliards de dollars) et un bénéfice par action supérieurs aux prévisions, et revu à la hausse ses prévisions de revenus et de bénéfices pour l'année. Mais le management a déçu les analystes avec des perspectives de marges d'exploitation peu encourageantes. C’est l’activité de traitement des paiements sans marque, appelée Braintree, aux marges plus faibles, qui a plombé la fête. SUSE (-12%) : Profit Warning pour l'éditeur allemand de logiciels, qui a revu cette semaine ses objectifs à la baisse pour l'exercice fiscal se terminant en octobre. Il évoque un contexte macroéconomique défavorable, des problèmes de réorganisation et une croissance plus lente que prévu au deuxième trimestre de l'exercice 2023, notamment dans sa division cloud.