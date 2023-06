Ambiance : On ne le répètera jamais assez : les banques centrales, c’est comme les trains, l’une peut toujours en cacher une autre, si ce n’est plusieurs. Et à ce jeu, les investisseurs ont été particulièrement gâtés. Ils auront vu défiler les Banques centrales anglaise, suisse, norvégienne et turque. Sans compter un petit réchauffé spécialement concocté par le chef (à la bannière étoilée) Jerome Powell. Nous passerons sous silence les différents relèvements et autres effets de manche qui ont déjà été relatés dans le morning meeting d’Anthony Bondain pour nous consacrer au dénominateur commun : la lutte contre l’inflation. En Angleterre, le CPI Core est ressorti en hausse à 7.1% en rythme annuel contre +6.8% estimés tandis qu’en Turquie, la hausse des prix frôle 40%. A l’autre bout du spectre, l’inflation en Suisse, bien que limitée à 1.9%, est tout de même sur des plus hauts de 20 ans. Le phénomène étant mondial, la réaction l’est naturellement tout autant (à l’exception notable de la Chine et du Japon qui nagent à contre-courant) et les tours de vis monétaire s'enchaînent avec frénésie. A ce titre, les probabilités d’une hausse de taux en juillet de la part de la Fed dépassent 75%. De fait, le rendement du 2 ans américain reste bien orienté au-dessus des 4.23% avec des records en perspectives.

Devises. La tectonique des taux n'a pas vraiment fait bouger le marché des changes. La couronne norvégienne et la livre sterling n'ont par exemple pas beaucoup profité de l'agressivité de leurs banques centrales de tutelle. Le dollar a marqué des points face au yen mais a reculé contre l'euro, jusqu'à la limite de 1,10 USD. Les mauvais indicateurs PMI européens, publiés vendredi, ont toutefois mis un terme à la remontée de la monnaie unique, qui évolue à 1,0877 USD en fin de semaine. Le billet vert a aussi progressé contre la livre turque, à 25,5520, après la décision de la banque centrale du pays de porter son taux directeur de 8 à 15% pour normaliser sa politique monétaire, avec l'arrivée de la nouvelle gouverneure.

Crypto. Dans le sillage des dépôts d’ETF Bitcoin spot de la part d’acteurs institutionnels, à l’instar de BlackRock, Wisdom Tree, Bitwise ou encore Invesco, le bitcoin reprend nettement des couleurs cette semaine. Le leader du marché des cryptomonnaies inscrit une hausse de plus de 14% et repasse au-dessus du seuil des 30 000 dollars à l’heure où nous écrivons ces lignes, soit proche de ses plus hauts annuels. De son côté, l'éther regagne lui aussi du terrain mais dans une moindre mesure en grimpant de 9% depuis lundi et se retrouve proche des 1900 dollars. L’engouement des institutionnels pour le bitcoin ces derniers jours, avec en fer de lance le géant de la gestion d’actifs BlackRock, pourrait bien redonner un coup d’accélérateur aux crypto-actifs si les demandes d’ETF sont acceptées par le régulateur américain.