TOPS Luckin Coffee (+15%) : Un lancement qui ne passe pas inaperçu ! Le starbucks chinois coté aux Etats-Unis a lancé cette semaine un café latte infusé à l'eau-de-vie Moutai, en partenariat avec le fabricant de spiritueux chinois Kweichow Moutai. La rumeur s'est répandue sur les réseaux sociaux du pays comme une traînée de poudre et le groupe a vendu plus de 5 millions de tasses de ce breuvage en 24h, pour un montant d'environ 14 millions de dollars. Enorme succès pour la plus grande chaîne de café de l'Empire du Milieu. UI Path (+13.8%) : L'éditeur de logiciels d'automatisation des processus robotiques, né en Roumanie et coté au NYSE, surfe sans surprise sur la vague de l'intelligence artificielle. Nouvelle coqueluche de l'investisseuse Cathie Wood, le groupe a publié des résultats trimestriels solides : ventes et BPA ont largement dépassé les attentes. Fort d'une croissance dans tous ses segments, le management a revu à la hausse ses perspectives annuelles et annoncé un rachat d'actions de 500 millions de dollars. Direct Line Insurance Group (+11.6%) : L'assureur britannique, qui a annoncé cette semaine une perte accrue au premier semestre 2023, a conclu un accord pour céder ses activités de courtage en assurance des entreprises à RSA Insurance (filiale du groupe d'assurance canadien Intact Financial) pour au moins 520 millions de livres. De quoi rassurer les marchés, aussi ravis par l'augmentation des revenus nets d'investissement. Pour rappel, le groupe a nommé un nouveau directeur général à la fin du mois d'août : Adam Winslow, l'ancien patron d'Aviva PLC UK. Bridgepoint Group (+8.8%) : La société de gestion britannique fait son entrée dans le secteur des infrastructures. Le groupe a annoncé cette semaine s'emparer de la firme américaine Energy Capital Partners (ECP), spécialisée dans la transition, l'électrification et la décarbonisation des infrastructures, pour un montant de 835 millions de livres. Le management annonce par ailleurs procéder à un nouveau rachat d'actions de 50 millions de livres sterling, une fois le programme en cours terminé. Centene Corporation (+8.5%) : Le spécialiste américain des prestations de services de santé se retire du Royaume-Uni. Le groupe a annoncé mettre en vente sa chaîne de cliniques de médecine générale (une soixantaine de cabinets au Royaume-Uni) pour environ 65 millions de dollars, et le plus grand groupe britannique d'hôpitaux privés Circle Health Grouppour une valeur d'entreprise d'environ 1,2 milliard de dollars. Dans la foulée, plusieurs analystes ont revu à la hausse leur recommandation sur le dossier. Colruyt (+8.4%) : Le distributeur belge a bondi cette semaine à la faveur d'un changement drastique de recommandation de JPMorgan, de vendre à acheter, associé d'un nouvel objectif de cours : 39,80 euros contre 23,30 euros auparavant. Ce dernier estime que le groupe est en mesure de faire face aux vents contraires actuels. A l'inverse, l'analyste a dégradé la note de son concurrent Ahold-Delhaize, qui a pris le chemin de la baisse. Airbnb (+8%) : S&P Dow Jones Indices a annoncé que le loueur d'hébergement va rejoindre S&P 500 le 18 septembre, aux côtés de l'investisseur Blackstone, et en remplacement des sociétés Lincoln National et Newell Brands qui rejoindront le S&P SmallCap 600. Airbnb devrait tirer largement profit de cette intégration et de la notoriété du célèbre indice américain, très suivi par les fonds indiciels. Notons que Brian Chesky, le PDG du groupe, a vendu 30 000 actions d'Airbnb le 1er septembre, et que Nathan Blecharczyk, directeur de la stratégie, a cédé 20 000 des siennes 4 jours plus tard. FLOPS Vinfast Auto (-39%) : L'euphorie aura été de courte durée pour le constructeur vietnamien de véhicules électriques, qui a fait une entrée tonitruante à Wall Street au mois d'août, se plaçant sur le podium des plus fortes valorisations des fabricants automobiles. Le petit nombre d'actions disponibles au public (1%) a poussé la volatilité du titre a des extrêmes, puis la spéculation sur la marque est retombée. Le groupe souffre aussi du contexte difficile et de son manque de notoriété. CVS Group (-22.2%) & Pets at Home (-8.4%) : Coup de froid sur les sociétés de services vétérinaires au Royaume-Uni : la CMA, l'autorité britannique de la concurrence et des marchés, a décidé de se pencher sur le secteur. Dans un contexte d'inflation, de pénurie de vétérinaires dans la pays, et après une vague de consolidation, cette dernière annonce lancer un examen des pratiques commerciales des groupes de soins aux animaux de compagnie, qui se partagent un gâteau d'une valeur de 2 milliards de livres sterling par an. Résultats attendus début 2024. Manchester United (-16.6%) : Déconfiture sévère pour la société contrôlant le célèbre club de football britannique. Faute d'avoir reçu une offre à la hauteur de ses espérances, la famille Glazer, propriétaire du club, a annoncé cette semaine retirer les actions de la société de la bourse. Peu appréciés des supporters, les Glazer pâtissent aussi des maigres résultats du club : un seul trophée majeur au cours des six dernières saisons. Orsted (-14.4%) : Les nuages s'amoncellent pour les acteurs du secteur éolien offshore, et par conséquent pour le champion danois. Pris en étaux entre inflation des composants (acier et cuivre notamment), féroce concurrence, problèmes d'approvisionnement et hausse des taux d'intérêt, le groupe a annoncé fin août qu’il devait déprécier plus de 2,1 milliards d’euros d’actifs de ses comptes. Cette semaine, Orsted a déclaré qu'il risquait d'abandonner certains projets aux Etats-Unis si le gouvernement n'augmentait pas son soutien, comprenez, les subventions au secteur. Interparfums (-10.1%) : Le groupe français de parfumerie se hisse dans ce classement sur fond d'inquiétude des investisseurs sur l'avenir des licences de distribution accordées à la société. Le groupe de luxe suisse Richemont a annoncé cette semaine la création d'un Laboratoire de Haute Parfumerie et Beauté, piloté par Boet Brinkgreve, un vétéran du secteur venu de la parfumerie DSM-Firmenich. Le marché craint que le suisse remette en question les licences MontBlanc & Van Cleef, marques qui représentaient 29% du chiffre d'affaires 2022 du distributeur français.