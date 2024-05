TOPS The Gap(+31%), Abercrombie & Fitch (+15%): Les deux détaillants américains profitent d'un rebond de la consommation. Ils ont dévoilé des résultats trimestriels robustes et meilleurs qu'attendus, et relevé dans la foulée leurs prévisions pour l'exercice. Le titre d'Abercrombie s'octroie plus de 100% de hausse depuis le début de l'année. Chewy (+27%) : Chewy fait mieux que prévu. Le spécialiste des articles pour animaux de compagnie dévoile un chiffre d'affaires trimestriel de 2,88 milliards de dollars, en hausse de 3%, et un BPA ajusté nettement amélioré, porté tous deux par les records du programme d'abonnement Autoship. Le groupe a relevé ses prévisions annuelles et annonce lancer un rachat d'actions de 500 millions de dollars. Voltalia (+22%), Neoen (+18%) : Neoen, le spécialiste français des énergies renouvelables, a reçu une offre de rachat de la part de l'investisseur canadien Brookfield Asset Management. Ce dernier propose 39,85 euros par action, soit une prime de près de 27% par rapport au cours de clôture de mercredi, ce qui valorise la société 6,1 milliards d'euros. Cette marque d'intérêt pour le secteur a dopé le titre de son rival Voltalia. Birkenstock (+20%) : Le fabricant allemand de chaussures, coté aux Etats-Unis, se porte bien. Au deuxième trimestre, son chiffre d'affaires gagne 23%, son bénéfice net 45%, son Ebitda 7% et son BPA 41%. Fort de ces solides résultats et d'une demande robuste, la marque a revu à la hausse ses prévisions pour l'exercice 2024 et réitéré ses objectifs de rentabilité à moyen et long terme. Burlington Stores(+17%) : Le détaillant américain, spécialiste des bas prix, tire profit d'une forte demande et de ses efforts en matière de réduction de coûts. Pour le premier trimestre, il dévoile un chiffre d'affaires en hausse de 11%, un BPA ajusté en augmentation de 68% et une marge brute supérieure aux attentes. Le groupe a donc relevé ses prévisions de marge et de BPA pour le trimestre à venir et pour l'année. Dick's sporting goods (+16%) : Le spécialiste américain des articles de sport dépasse les attentes. Il publie des résultats solides pour le premier trimestre, avec des ventes en progression de 6,2%, portées par une augmentation du volume de transactions et du ticket moyen. Alors qu'il a revu à la hausse ses perspectives annuelles, plusieurs analystes, dont Morgan Stanley et BofA, ont relevé leur objectif de cours sur le titre. L'action progresse de plus de 52% depuis le début de l'année. Marathon Oil (+12%) : Les mouvements de fusion dans le secteur pétrolier se poursuivent. L'exploitant américain Marathon Oil a accepté une offre de rachat de 22,5 milliards de dollars, entièrement libellée en actions, de la part de la major ConoCoPhillips. Ce dernier se réjouit d'ajouter ainsi des zones complémentaires à son portefeuille onshore. Verbio (+11%) : Le spécialiste allemand des biocarburants poursuit son expansion aux États-Unis. La société agrandit son site de l'Indiana, racheté en 2023, pour en faire une bioraffinerie de pointe, capable de produire 250 000 tonnes de bioéthanol et 850 000 MWh de biométhane par an. Renault (+6%) : Trois annonces de taille pour le constructeur automobile. Il a créé, avec le chinois Geely, Horse Powertrain Limited, une coentreprise spécialisée dans les moteurs thermiques. La joint venture vise à produire 5 millions de groupes motopropulseurs hybrides et à combustion par an, pour 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Le groupe français dévoile par ailleurs un accord avec une société d'ingénierie chinoise pour développer les futures Twingo électriques, ainsi qu'un partenariat avec la banque espagnole Santander dans le leasing automobile. Le titre s'offre 45% de hausse depuis le début de l'année. FLOPS UiPath(-37%) : La société américaine de logiciels d'automatisation a publié un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 16%, mais qui manque le consensus. Elle a également dévoilé des perspectives annuelles inférieures aux attentes. Les investisseurs s'inquiètent des pressions macroéconomiques sur le groupe, de problèmes d'exécution sur les grands contrats, ainsi que de la démission du directeur général, à ce poste depuis février. Plusieurs bureaux d'analyse ont révisé leur recommandation sur le titre, qui cède 50% depuis le début de l'année. OVH (-26%) : L'hébergeur français fait les frais d'un avis défavorable du bureau d'analyse Stifel, qui a dégradé sa recommandation d'achat à conserver et drastiquement réduit son objectif de cours de 11,50 à 6 euros. Le broker, qui a retiré l'action de sa liste de titres de croissance, reproche aux fondateurs leur stratégie de vente régulière d'actions pour financer d'autres activités, estimant que ces derniers ne sont pas concentrés sur la création de valeur. OVH, déjà pénalisé par ses précédentes publications, abandonne 47% depuis le 1er janvier. Nutanix (-26%) : Le groupe de cloud computing d'entreprise n'a pas démérité. Pour le trimestre écoulé, il publie des revenus en augmentation de 17%, ainsi qu'une marge opérationnelle, un bénéfice opérationnel et un free cash flow en forte hausse. Mais ses perspectives pour le trimestre à venir et l'année déçoivent. Le marché déplore également des cycles de ventes qui s'allongent, une tendance qui devrait se poursuivre, et l'absence de prévisions pour 2025. Salesforce(-20%) : Le géant américain des logiciels CRM déçoit. Il a publié un chiffre d'affaires inférieur aux attentes pour le trimestre écoulé, et avancé des prévisions timides pour le trimestre en cours, présentant la croissance la plus faible de son histoire. Ses solutions d'intelligence artificielle n'ont par ailleurs pas encore fait leurs preuves. Le marché craint que les taux d'intérêt élevés et les offres d'IA concurrentes ne pénalisent le groupe à long terme. American Airlines(-18%) : La compagnie aérienne américaine a nettement réduit ses prévisions de bénéfices pour le trimestre en cours, déplorant son faible pricing power. Le groupe a souhaité s'éloigner des voyages d'affaires pour accroître sa part de marché sur d'autres marchés, mais cette stratégie ne semble pas porter ses fruits, selon l'analyste Jefferies, qui a rétrogradé sa recommandation. Dans la foulée, d'autres bureaux ont revu à la baisse leur recommandation sur le titre. Draftkings(-15%), Flutter (-7%), Entain (-5%), : Coup dur pour les acteurs des jeux et paris en ligne : l'État américain de l'Illinois annonce augmenter ses taxes sur les paris sportifs. Le taux d'imposition, initialement de 15%, sera progressif et pourra s'élever jusqu'à 40% en fonction des recettes brutes annuelles ajustées. Notons que l'irlandais Flutter a achevé le transfert de sa cotation principale aux Etats-Unis et annoncé la démission de son directeur financier, et que l'américain Draftkings envisage de racheter Simplebet. CapGemini(-12%) : Le groupe français de services informatiques pâtit du recul de l'américain Salesforce et d'un contexte défavorable pour les valeurs des logiciels. Inquiet de la faiblesse de la demande dans le secteur, JPMorgan a revu sa recommandation de surpondérer à neutre et abaissé son objectif de cours sur le titre, tout comme Jefferies, qui passe d'achat à conserver. Lem Holding(-11%) : Le groupe suisse de mesures électriques et de composants électroniques a dévoilé un bénéfice net et des ventes en recul pour l'exercice 2024, plombés par une faiblesse au dernier trimestre. Il accuse l'appréciation du franc suisse, un phénomène de déstockage persistant, l'inflation des coûts d'approvisionnement ainsi que les frais de mise en service de son nouveau site de production en Malaisie. Le titre cède 27% depuis le 1er janvier.