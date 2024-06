Tops

Gamestop (+49%) : L'action mème par excellence est toujours le jouet favori de l'influenceur Roaring Kitty. L'investisseur, Keith Gill de son vrai nom, a dévoilé en début de semaine son exposition au groupe et annoncé la tenue d'un nouveau livestream (une émission en direct) ce vendredi, marquant son grand retour sur YouTube, ce qui a suffit à booster l'action. Attention cependant, le détaillant de jeux vidéo a dévoilé cette semaine des résultats trimestriels décevants et confirmé sa volonté d'émettre plusieurs millions de nouvelles actions. Smartsheet (+19%) : Le spécialiste des logiciels de gestion et de collaboration a publié des résultats trimestriels robustes et meilleurs qu'attendu, avec un bénéfice qui a quasiment doublé sur un an. Il a également dévoilé des perspectives réjouissantes pour le trimestre à venir et pour l'année. Dans la foulée, plusieurs bureaux d'analyse ont rehaussé leur recommandation et leur objectif de cours sur le titre. OVH (+21%) : La semaine dernière, le marché reprochait aux fondateurs de l'hébergeur français leur projet de cession régulière d'actions pour financer le développement de la société Synfonium. Devant le tollé, Octave Klaba, fondateur et président du groupe, et son frère Miroslaw Klaba ont annoncé mettre un terme à leur stratégie de vente de titres. Rebond immédiat. ARM (+14%), Nvidia (+9%), STMicroelectronics (+10%), ASML (+10%), Be Semiconductor (+9%) : Nvidia, la reine des valeurs liées à lA, joue toujours le rôle de locomotive pour les valeurs du secteur. Porté par ses perspectives prometteuses et ses dernières annonces (nouvelle génération de puces, partenariats, avatars humains…), le fabricant de processeurs a dépassé cette semaine la barre symbolique des 3000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Les petits acteurs européens tirent également profit de leurs propres actualités et collaborations (livraison par ASML à TSMC d'une machine de fabrication de puces de nouvelle génération, updates chez BE Semiconductor, ambitions de ARM dans les PC, accord d'approvisionnement avec Geely pour STMicroelectronics…). Legend biotech (+16%) : Bonne nouvelle pour la société biopharmaceutique américaine spécialisée dans les phases cliniques. Le groupe a annoncé des résultats positifs pour l'essai de phase 2 de son traitement Carvykti chez les personnes atteintes de myélome multiple, ainsi que pour un essai de phase 3 pour les personnes présentant une cytogénétique à haut risque. Notons que le secteur des biotechs américaines est bien orienté cette semaine. John Wood Group (+13%) : La société britannique de services pétroliers et d'ingénierie a reçu une quatrième offre de rachat de la part du groupe Sidara à 230 pences par action, pour une valorisation d'environ 1,58 milliard de livres sterling. Cette dernière proposition a été bien accueillie par le conseil d'administration, qui annonce entamer des discussions et fournir à l'acquéreur potentiel les documents relatifs à la due diligence. Rappelons toutefois que cette offre est inférieure à celle faite par Apollo Global Management l'an dernier, qui avait été rejetée. Nemetschek (+12%) : L'éditeur allemand de logiciels de construction va s'emparer de son petit rival américain GoCanvas, spécialisé dans les logiciels de collaboration pour les ouvriers. Nemetschek ambitionne ainsi de renforcer sa présence aux Etats-Unis (où il réalise déjà 38% de son chiffre d'affaires) et en Asie-Pacifique. L'annonce a propulsé le titre, qui gagne plus de 22% depuis le début de l'année, sur des plus hauts depuis 2022. HP Plc (+12%) : Le géant américain de l'informatique fait mieux que prévu. Porté par une demande soutenue pour ses serveurs d'intelligence artificielle, il publie des ventes et des bénéfices trimestriels supérieurs aux attentes. Fort d'un solide carnet de commandes pour son segment systèmes d'IA, ainsi que pour ses produits de cloud hybride et de stockage de données, il a relevé ses prévisions annuelles. Saia (+10%) : La société américaine de services de transport et de logistique affiche des volumes en hausse et supérieurs aux prévisions. Les expéditions de chargements partiels (LTL) par jour ouvrable en avril et en mai sont en augmentation de 18%. Le tonnage LTL par jour de travail gagne 7,6 % et 9,7% au cours des deux derniers mois. Inditex (+5%) : Le géant espagnol de la mode, maison-mère de Zara, a fait état de solides résultats trimestriels, en ligne avec les prévisions des analystes. Dans un contexte économique morose, les ventes sont en hausse de 7%, le bénéfice gagne plus de 10% et les stocks sont en baisse, portés par une forte croissance en Espagne. Barclays, Jefferies ainsi que HSBC, qui vante le modèle de production du groupe, ont relevé leur objectif de cours sur le titre. Flops

Atos (-31%) : La saga Atos se poursuit. Le groupe informatique français en difficulté a reçu deux propositions révisées de restructuration financière : la première émane du consortium emmené par le milliardaire Daniel Kretinsky, l'autre d'un groupe de créanciers de la société emmené par David Layani, patron de OnePoint. Mais incapable de choisir, le groupe a de nouveau décalé sa décision au 10 juin, afin de tenter d'améliorer les termes des offres. Les investisseurs sont-ils lassés des hésitations ? Le titre abandonne 31% cette semaine et plus de 83% depuis le 1er janvier. Elekta (-21%) : Le fabricant suédois d'équipements de radiothérapie déçoit. Le chiffre d'affaires et le bénéfice sont en baisse sur le trimestre écoulé et sur l'année, plombés par une situation de maturité sur certains marchés et par une faiblesse de la demande aux Etats-Unis. Le groupe a également dévoilé des perspectives inférieures aux attentes pour l'exercice à venir. Core & Main (-18%) : Le spécialiste américain des systèmes de distribution et d'évacuation de l'eau publie des résultats mitigés. Les ventes nettes trimestrielles sont en hausse de près de 11% mais les bénéfices sont en repli et manquent le consensus. Le groupe, qui compte sur les récentes acquisitions et s'attend à ce que la demande reste forte et compense la déflation, a cependant relevé ses prévisions annuelles, dans la fourchette haute de ses précédentes estimations. Hertz (-14%) : Le loueur de voitures continue de payer l'erreur Tesla. Pour renforcer son bilan après son incursion ratée dans le secteur des véhicules électriques, il envisage de vendre au moins 700 millions de dollars de dette garantie et d'émettre des obligations convertibles. Il a par ailleurs annoncé le départ de sa directrice financière et de son directeur des opérations. L'action perd 64% depuis le 1er janvier. Five Below (-12%) : Le détaillant discount a publié des résultats décevants, dont un chiffre d'affaires et un BPA qui ont manqué les attentes du marché, plombés par l'environnement économique difficile. Le bénéfice d'exploitation a par ailleurs chuté de près de 15%, sous l'effet d'une dépense juridique inattendue, et les prévisions très timides ont fini de décourager les investisseurs. Le titre cède près de 43% depuis le début de l'année. GSK (-8%) : En dépit de l'annonce de résultats positifs pour son médicament contre le myélome multiple , la biopharma britannique a plié à la faveur d'une décision judiciaire défavorable dans l'affaire du Zantac, un médicament contre les brûlures d'estomac accusé d'être cancérigène et dont la vente a été suspendue . Un juge américain a autorisé l'ouverture de 70 000 actions en justice contre GSK. Le laboratoire annonce faire appel.