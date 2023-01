Le point hebdo de l'investisseur : La Fed revient dans le jeu 27/01/2023 | 23:00 Recevoir par email Envoyer par e-mail :

7097 +1.45% 7097 STMICROELECTRONICS N... +14.81% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE +8.66% ALSTOM +8.48% AIRBUS SE -1.93% PERNOD RICARD -3.81% ESSILORLUXOTTICA -4.76% STOXX EUROPE 600

455.17 +0.67% S&P 500

4070.56 +2.47% NIKKEI 225

27382.56 +3.12% GOLD

1928.49$ +0.06% BRENT OIL

86.06$ -1.19% EURO / US DOLLAR

1.09$ +0.04% Tops / Flops de la semaine Tesla (+32%) : le retour du goût du risque chez les investisseurs les ramène vers leurs chouchous passés. Le constructeur a aussi publié ses résultats, pas flamboyants mais suffisant pour remettre une pièce dans la machine.

(+32%) : le retour du goût du risque chez les investisseurs les ramène vers leurs chouchous passés. Le constructeur a aussi publié ses résultats, pas flamboyants mais suffisant pour remettre une pièce dans la machine. Shopify (+22%) : le marché a réservé un excellent accueil à l'augmentation des tarifs du groupe qui propose ses infrastructures de sites marchands.

(+22%) : le marché a réservé un excellent accueil à l'augmentation des tarifs du groupe qui propose ses infrastructures de sites marchands. Banco de Sabadell (+20%) : la banque espagnole prévoit une forte croissance de ses prêts en 2023, après avoir largement dépassé les attentes avec son bénéfice trimestriel.

(+20%) : la banque espagnole prévoit une forte croissance de ses prêts en 2023, après avoir largement dépassé les attentes avec son bénéfice trimestriel. SSAB (+15%) : le sidérurgiste suédois prévoit d'augmenter ses expéditions sur un marché plus stable au premier trimestre. Les résultats trimestriels étaient conformes aux attentes.

(+15%) : le sidérurgiste suédois prévoit d'augmenter ses expéditions sur un marché plus stable au premier trimestre. Les résultats trimestriels étaient conformes aux attentes. STMicroelectronics (+15%) : le groupe franco-italien a séduit le marché avec des résultats et des perspectives plus solides que prévu.

(+15%) : le groupe franco-italien a séduit le marché avec des résultats et des perspectives plus solides que prévu. Secunet (+13%) : le groupe allemand de sécurité informatique a publié un chiffre d'affaires plus dynamique que prévu. Le marché ne lui tient pas rigueur d'une rentabilité un peu inférieure aux attentes, car les perspectives sont jugées solides.

(+13%) : le groupe allemand de sécurité informatique a publié un chiffre d'affaires plus dynamique que prévu. Le marché ne lui tient pas rigueur d'une rentabilité un peu inférieure aux attentes, car les perspectives sont jugées solides. Melexis (+13%) : le titre est entouré moins d'une semaine avant la publication des trimestriels. ING a relevé son objectif de cours de 85 à 90 EUR, tout en restant à conserver.

(+13%) : le titre est entouré moins d'une semaine avant la publication des trimestriels. ING a relevé son objectif de cours de 85 à 90 EUR, tout en restant à conserver. Catalyst Pharma (-21%) : le génériqueur Teva a déposé une demande pour vendre un biosimilaire de Firdapse aux Etats-Unis.

(-21%) : le génériqueur Teva a déposé une demande pour vendre un biosimilaire de Firdapse aux Etats-Unis. Elior (-17%) : les performances trimestrielles ont déçu le marché.

(-17%) : les performances trimestrielles ont déçu le marché. Diageo (-7%) : les résultats ont tiré le titre vers le bas cette semaine, parce que les ventes en Amérique du Nord sont très décevantes.

(-7%) : les résultats ont tiré le titre vers le bas cette semaine, parce que les ventes en Amérique du Nord sont très décevantes. Intel (-5%) : Le marché sanctionne des résultats trimestriels très décevants pour le géant des processeurs. Encore une occasion manquée par la société de redorer son blason. Matières premières Energie : Malgré des statistiques économiques américaines plutôt favorables, les prix pétroliers ont peu varié cette semaine. Le contexte est pourtant favorable à une expansion des prix dans la mesure où la Chine stimule son économie, ce qui est synonyme d'une hausse de la demande de brut. Pour comprendre la raison de ce curieux phénomène d'attentisme, il faut se tourner vers l'agenda des financiers puisque l'OPEP tiendra une réunion mensuelle mercredi prochain. Au niveau des prix, le Brent de la Mer du Nord s'échange autour de 87,50 USD contre 81 USD pour le WTI américain. En Europe, les cours du gaz naturel ont fortement reculé à 54 EUR/MWh. La douceur pourrait faire son retour dans les prochaines semaines.

: Malgré des statistiques économiques américaines plutôt favorables, les prix pétroliers ont peu varié cette semaine. Le contexte est pourtant favorable à une expansion des prix dans la mesure où la Chine stimule son économie, ce qui est synonyme d'une hausse de la demande de brut. Pour comprendre la raison de ce curieux phénomène d'attentisme, il faut se tourner vers l'agenda des financiers puisque l'OPEP tiendra une réunion mensuelle mercredi prochain. Au niveau des prix, le Brent de la Mer du Nord s'échange autour de 87,50 USD contre 81 USD pour le WTI américain. En Europe, les cours du gaz naturel ont fortement reculé à 54 EUR/MWh. La douceur pourrait faire son retour dans les prochaines semaines. Métaux : Les cours des métaux de base restent globalement bien orientés. La pression acheteuse est alimentée par des problèmes d'approvisionnement alors qu'en parallèle, la demande pourrait bondir avec la réouverture chinoise. Le cuivre se négocie au-dessus de 9300 USD au London Metal Exchange. Du côté des métaux précieux, l'once d'or a fait du surplace à 1920 USD.

: Les cours des métaux de base restent globalement bien orientés. La pression acheteuse est alimentée par des problèmes d'approvisionnement alors qu'en parallèle, la demande pourrait bondir avec la réouverture chinoise. Le cuivre se négocie au-dessus de 9300 USD au London Metal Exchange. Du côté des métaux précieux, l'once d'or a fait du surplace à 1920 USD. Produits Agricoles : Du côté des "soft commodities", le blé et le maïs entament une séquence de rebond à Chicago à respectivement 750 et 680 cents le boisseau. Macroéconomie Ambiance : Le moral est bon. Les données macroéconomiques publiées cette semaine ont eu le don de conforter les investisseurs dans leur analyse actuelle favorite, faite d'un ralentissement économique modeste, d'une inflexion de l'inflation et de banques centrales en mesure de reprendre des politiques plus pro-croissance. Les regards se tournent désormais vers la semaine prochaine, durant laquelle se télescoperont plusieurs décisions de politique monétaire, dont celle de la Fed, évidemment la plus suivie par les financiers. Taux & Devises. La dette américaine à 10 ans est restée cantonnée sur des niveaux assez bas, même si l'on a constaté une légère remontée en fin de semaine. Elle est rémunérée 3,53%, soit dix points au-dessous du 5 ans. En Europe, le Bund atteint 2,23% et l'OAT 2,70%. L'Italie et la Grèce restent au-dessus de 4%. Le marché des taux sera bien sûr à surveiller avec les grosses échéances de la semaine prochaine. Sur le marché des changes, la paire euro/dollar évolue autour de 1,0862 en fin de semaine. La monnaie unique s'échange 1,0011 CHF. Le bitcoin reste bien ancré autour de 23 000 USD l'unité. Calendrier. Le programme est donc très chargé sur la semaine à venir. Nous retiendrons principalement mercredi l'estimation de l'inflation de janvier dans la zone euro et la décision de politique monétaire de la Fed. Jeudi, ce sera au tour de la Banque d'Angleterre et de la BOE d'entrer dans l'arène. Avant, vendredi, de prendre connaissance des derniers chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis. Le semaine sera ponctuée d'autres indicateurs importants, en particulier aux Etats-Unis. La Fed revient dans le jeu L'ambiance s'est améliorée sur les marchés, à mesure que la crainte d'une récession s'atténue. La semaine prochaine, les investisseurs boiront les paroles de Jerome Powell, le patron de la Fed, après la décision de politique monétaire rendue le 1er février. L'outil FedWatch du CME donne 99,9% de chances à un tour de vis limité à 25 points de base, mais c'est bien le discours de Powell qui revêt le plus d'importance. Si les investisseurs y décèlent la confirmation que la phase de resserrement monétaire touche à sa fin, ils seront probablement confortés dans leur scénario haussier. Dans le cas contraire... Excellent weekend à toutes et à tous. Les articles de la semaine Travailler ou investir ?

Video x8hj1u5 Pour augmenter son patrimoine, vaut-il mieux passer son temps à travailler ou à investir ? Faut-il travailler pour... Lire la suite Spin-Off : Brookfield Corporation - Brookfield Asset Management

Une financière touche à tout Avant de nous aventurer dans les diverses opérations capitalistiques de Brookfield Corporation, il est... Lire la suite Bitcoin profite-t-il de l’effet janvier ? - Crypto Recap

Block 1 : Les actualités essentielles Amazon accélère dans la cryptosphère Amazon prévoirait de lancer un service... Lire la suite *Les variations hebdomadaires des indices et des actions affichés sur le tableau de bord concernent la période du lundi à l'ouverture des marchés respectifs au vendredi à l'heure d'envoi de cette newsletter.

Les variations hebdomadaires des matières premières, métaux précieux et devises affichés sur le tableau de bord concernent une période sur 7 jours glissants du vendredi au vendredi jusqu'à l'envoi de cette newsletter. Ces actifs continuent de coter les weekends.

