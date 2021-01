Patrick Rejaunier Analyste Senior Suivre 294 Tous ses articles Suivre sur Surplombant les marchés de ses 35 années d'expérience, Patrick Rejaunier connaît la bourse sur le bout des doigts. A l'époque, jeune expert du Monep et de ses options, il passait, au centre de la Corbeille, ses ordres d'un signe de la main.

Analyste senior, il pose un regard zen sur l'actualité sans jamais se laisser déborder par l'émotion. Expert de tous les sujets, patient et fin communiquant, Patrick est l'interlocuteur privilégié de nos clients et en charge de la partie courtage. Le point hebdo de l'investisseur : La confusion se substitue à la conviction 29/01/2021 | 16:36 Patrick Rejaunier 29/01/2021 | 16:36 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Vendredi 29

janvier Le point hebdo de l'investisseur Les craintes de production et de livraison du vaccin et les résultats trimestriels globalement mal accueillis ont suscité des dégagements sur les places financières cette semaine. Ces dégagements coïncident avec un retour de la volatilité, alimentée par la singulière "fronde" d'actionnaires individuels contre certains fonds baissiers, épisode remarquable et largement couvert, jusque dans la presse généraliste.

Comme l'a souligné la Réserve Fédérale lors de sa dernière réunion, le ralentissement de la reprise en cours et les risques de nouvelles mesures de restrictions sanitaires invitent à la prudence. Indices



Après leurs records de la semaine passée, les grands indices ont ainsi cédé du terrain, avec un regain de nervosité. En Asie, le Shanghai composite a enregistré une perte hebdomadaire de 2.8%, le Nikkei de 3.4% et le Hang Seng de 3.7%.



En Europe, les replis apparaissent moins significatifs pour les grands indices. Le CAC40 abandonne 2%, le Dax 2.2% mais le Footsie 3.6%. Concernant les pays périphériques de la zone euro, le Portugal cède 4.3%, l'Espagne 3% et l'Italie 1.6%.



Outre-Atlantique, à l'heure de la rédaction de ce point hebdomadaire, le Dow Jones recule de 1.9% sur la semaine, le S&P500 perd aussi 1.9% et le Nasdaq100 1.8%. Matières premières



Les semaines se suivent et se ressemblent sur les marchés pétroliers, qui enchaînent une nouvelle séquence hebdomadaire de consolidation horizontale. Les prix évoluent à plat depuis le 10 janvier, laissant penser que les opérateurs ne savent pas vraiment où donner de la tête. Le niveau de la demande reste au centre des préoccupations, les investisseurs reléguant au second plan la chute des stocks hebdomadaires aux Etats-Unis. Le Brent se négocie à 55 USD, contre 52.3 USD pour la référence américaine.



L'or et l'argent reprennent en revanche de la hauteur. Stimulés par l'augmentation de la volatilité sur les marchés actions, l'or revient sur son plus haut niveau du mois, proche des 1870 USD, tout comme l'argent à 27.5 USD.



Le cuivre et plus généralement le compartiment des métaux de base se sont repliés sous l'effet de quelques prises de bénéfices, bien légitimes après l'excellent parcours des derniers mois. Le cuivre repasse sous les 8000 USD, l'aluminium s'échange à 1979 USD et le nickel respire à 17600 USD.



Le Cuivre conserve sa trajectoire haussière



Marchés actions



Nous partons cette semaine pour l'Afrique pour faire un zoom sur Jumia Technologies, première entreprise de technologie africaine cotée à Wall Street.

Ce nouvel acteur du commerce en ligne, présent principalement sur le continent émergent, a été fondé en Allemagne par des dirigeants français. La société garde tout de même une fibre africaine avec un investisseur principal sud-africain. Elle est souvent comparée à Amazon ou Alibaba : elle propose, en effet, une plateforme en ligne permettant de mettre en relation vendeur et acheteur et d'expédier des colis dans les pays continentaux, notamment ceux qui affichent les meilleurs taux d'utilisateurs internet, comme les pays du Maghreb, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. Globalement, le taux d'accès à Internet en Afrique est très bas à 39% en 2020 contre une moyenne mondiale à 59%. Ainsi la hausse des taux de connexion pourrait entraîner une forte croissance de l'entreprise sur le long-terme, d'autant que le taux de pénétration du commerce en ligne est extrêmement faible, à peine 3%.



L'année 2020 fut plutôt étonnante pour cette entreprise du numérique. Contrairement aux autres géants qui ont profité de la situation sanitaire pour voir leur croissance monter en flèche, Jumia a vu son chiffre d'affaires baisser de 15%, l'Afrique n'ayant été que très peu touchée par le virus. Néanmoins, l'entreprise est lancée sur le chemin de la rentabilité : l'EBITDA est passé de -181 M€ à -123 M€, soit une baisse de 30% des pertes et le BNA de -3.22€ à -1.79€. Jumia a notamment pu réduire ses dépenses de marketing de 55% au troisième trimestre. Ce cheminement est assez classique pour le secteur : Amazon a mis des années avant de devenir rentable. Selon les analystes, le chiffre d'affaires de Jumia devrait bondir dans les prochaines années, 32% en 2021 et 34% l'année suivante, tout en continuant de se rapprocher du seuil de rentabilité.



Sur le plan graphique, le titre a progressé de 39% depuis le début de l'année pour se rapprocher des 60 USD, grâce notamment au commentaire de l'un de ses anciens détracteurs, Citron Research, qui vise les 100 USD d'ici la fin de l'année.





Evolution du titre Jumia Technologies



Marché obligataire



Malgré des tensions politiques en Italie, les spreads européens se sont maintenus sur la semaine écoulée. Le bund produit un rendement de -0.54% alors que le dix ans italien revient sur un niveau de 0.65%. Les gestionnaires de la dette italienne se sont même montrés très actifs sur le marché primaire, cherchant des preneurs pour des emprunts à 5 et 10 ans pour 7 milliards d'euros.

L'OAT française se stabilise sur -0.28% ainsi que l'ensemble des titres souverains de l'Europe du sud, comme le Portugal et l'Espagne qui voient leur dette respective générer un intérêt proche de zéro.



Aux Etats-Unis, les rendements du Trésor sont en repli alors qu'une série de mauvaises nouvelles a envoyé les investisseurs vers le refuge des obligations du gouvernement américain. Grâce à leur nouvel objectif d'inflation, les autorités monétaires américaines disposent désormais d'une marge de man?uvre bien plus grande pour maintenir leur orientation politique ultra-accommodante. Le Tbond évolue légèrement, avec un rendement de 1.04%, après un pic récent sur 1.15%. Marché des changes



Malgré une intervention de la Fed avec un biais toujours dovish, le billet vert reste bien orienté sur le court terme, validant ainsi sa phase de reprise technique. Il s'échange contre l'euro à 1.2150 USD. La parité majeure poursuit, de ce fait, son chemin en direction des 1.20 USD. En parallèle, le dollar gagne aussi du terrain face au yen, une autre devise réputée refuge, à 104.2 JPY contre un récent point bas à 102.70 JPY.



En Europe, la démission du chef du gouvernement italien Conte n'a que peu affecté l'euro. Cette résilience prend des forces avec la volonté de la BCE d'exercer éventuellement des outils pour contrer la valorisation de la monnaie unique.



Outre-manche, la livre sterling conserve le sens haussier, avec un nouveau pic de trois ans face au dollar à 1.37 USD. Le trend ascendant se constate également sur les devises des antipodes (AUD et NLZ) qui profitent de la traction chinoise et d'un environnement optimiste pour se valoriser (voir graphique).





Trend ascendant du dollar australien et néo-zélandais



Statistiques économiques



Les statistiques européennes étaient peu nombreuses cette semaine et concentrées en grande partie sur l'Allemagne. L'IFO a déçu (90.1 contre 91.5 attendu) et les prix à l'importation n'ont progressé que de 0.6% (consensus 1%). En revanche, l'indice CPI progresse plus que prévu, de 0.8% et le PIB de 0.1% (8.5% le trimestre précédent).

Pour la France, les dépenses de consommation grimpent de 23% (-18% précédemment) tandis que le PIB recule de 1.3% alors qu'il était anticipé à -4%.



Aux Etats-Unis, les données étaient mitigées. Les commandes de biens durables ressortent en hausse de seulement 0.2%, l'indice manufacturier de Richmond à 14 (consensus 18), les ventes de logements neufs à 842K contre 860K attendu et le PIB en hausse de 4% pour le quatrième trimestre (consensus 4.2% et 33.4% au T3).

L'indice du Conference Board remonte à 89.3, les inscriptions hebdomadaires au chômage retombent à 847K tandis que les dépenses et revenus des ménages dépassent les attentes, à respectivement -0.2% et +0.6%. La confusion se substitue à la conviction



Les marchés traversent une phase historique et la toute récente « révolution » des petits porteurs contre les hedges funds, sur certains dossiers, donne un peu plus de relief à cet environnement.



Dans un contexte d'incertitudes, orchestré par la crise sanitaire, la conviction cède donc la place à la confusion. Les indices subissent des défaillances, créant ainsi de la volatilité mais sans panique de la part d'investisseurs qui pensent posséder certaines garanties.



Qui dit anxiété des marchés dit interventions des banques centrales. Ces dernières ont toujours agi activement au rythme de la pandémie, pour apporter le soutien nécessaire à l'économie. Une bienveillance sans limite qui permet en ces temps de forte récession (la pire depuis les périodes de guerres) de limiter les faillites d'entreprises et de renforcer l'épargne des ménages.

© Zonebourse.com 2021 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CAC 40 -1.16% 5446.93 -0.74% DAX -0.79% 13545.53 -0.39% DJ INDUSTRIAL -0.59% 30405.66 -0.99% HANG SENG -0.64% 28359.75 4.82% NASDAQ 100 -0.63% 13110.948888 2.43% NASDAQ COMP. -0.47% 13271.136383 2.97% NIKKEI 225 -1.89% 27663.39 2.74% S&P 500 -0.54% 3764.54 0.83% Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue