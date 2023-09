TOPS Renewi (+41%) : Le groupe britannique spécialisé dans le traitement des déchets et le recyclage, actif principalement au Benelux où il détient environ 30% du marché, a explosé cette semaine après avoir refusé une proposition de rachat de la part du gestionnaire d'actifs Macquarie. La banque d'investissement australienne proposait 775 livres sterling par action, soit une valorisation de 636 millions de livres pour Renewi. Jabil (+16%) : Le sous-traitant américain de conception, de production et de gestion de produits électroniques a dévoilé des résultats trimestriels solides : pour les 3 derniers mois, le bénéfice ajusté dépasse les attentes et les revenus sont conformes aux projections. Le groupe annonce par ailleurs avoir augmenté son autorisation de rachat d'actions jusqu'à 2,5 milliards de dollars, contre 1 milliard précédemment, jusqu'en 2024. Le titre a gagné plus de 80% depuis le 1er janvier Synlab (+12%) : Le spécialiste allemand des laboratoires et des diagnostics a reçu une offre de rachat de la part du capital-investisseur britannique Cinven, qui avait déjà manifesté son intérêt en début d'année. Cinven, qui détient déjà 43% de Synlab, propose 10 euros par action, et valorise ainsi le groupe 2,2 milliards d'euros. De quoi redorer le cours de bourse de Synlab, mis à mal par la fin de la frénésie Covid. Commerzbank (+11%) : Commerzbank gâte ses actionnaires. La banque allemande, qui a dévoilé cette semaine des objectifs ambitieux pour les prochaines années, annonce revoir à la hausse le taux de distribution des dividendes, trois milliards d'euros au total devraient être rendus par le biais de dividendes et de rachats d'actions d'ici la fin de l'exercice 2024. Notons par ailleurs que la valeur gagne plus de 20% depuis le début de l'année. Colruyt (+8%) : Le leader belge de la distribution rehausse également ses perspectives. Il prévoit d'augmenter d'au moins 50% de son bénéfice pour l'exercice 23/24 par rapport à l'année précédente, en misant sur un gain de parts de marché et une meilleure gestion des coûts. Le groupe annonçait notamment en début de semaine avoir conclu un accord pour l'acquisition de 57 magasins Match et Smatch pour consolider sa position en Belgique, opération qui sera soumise à l'approbation de l'Autorité belge de la concurrence. FLOPS Nextera Energy Partners (-37%) : Le producteur et distributeur d'électricité a plongé avoir revu drastiquement revu à la baisse ses perspectives de croissance de la distribution par part de ses commanditaires : il vise 5 et 8 % par an jusqu'en 2026 au moins, contre 12 à 15% précédemment. Le groupe américain pâtit de la hausse des taux, qui limite ses projets d'investissement, et entraîne sa maison-mère, Nextera Energy, dans son sillage (-16%). Nextera a par ailleurs annoncé cette semaine son intention de vendre Florida City Gas à Chesapeake Utilities pour 923 millions de dollars en espèces. Voltalia (-26%) : Le spécialiste français des énergies renouvelables a plié cette semaine après avoir publié ses résultats trimestriels. Le groupe dévoile un chiffre d'affaires stable, mais une perte accrue et a abaissé son objectif d'Ebitda normatif pour 2023, plombé par des dysfonctionnements sur son réseau brésilien. Dans la foulée, plusieurs analystes ont revu à la baisse leur objectif de cours ou leur recommandation sur le titre, et ainsi accentué le repli de l'action. AMS-Osram (-22%) : Grosse dégringolade pour l'autrichienne active dans le secteur des semi-conducteurs et cotée à Zurich, qui tente de gérer sa très lourde dette (plus de 2 milliards d'euros). Le groupe cherche à lever 2,25 milliards d'euros via des cessions d'actifs et des émissions d’actions et d’obligations, qui risquent d'être dilutives pour les actionnaires. Le cours du spécialiste de la photonique de haute technologie, qui avait déjà déçu en début d'année, vient flirter avec ses niveaux de 2009. Newmont (-9%) & Barrick Gold(-8%) : L'or perd de sa superbe, et les minières aurifères aussi. Traditionnellement, la relique barbare, qui n'offre aucun rendement, souffre quand les obligations sont rémunératrices. Depuis quelques mois, l'once tenait le choc. Mais la flambée du 10 ans américain au-dessus de 4,6% a fini par la faire décrocher. Plus bas depuis le mois de mars pour l'or, et semaine compliquée pour l'américain Newmont, le canadien Barrick et consorts. NN Group (-16%) / ASR Nederland (-14%) : Semaine difficile pour les assureurs néerlandais, qui dévissent à la suite d'un revers juridique. La Cour d'appel de La Haye a donné raison à une association de consommateurs sur un défaut d'information de la part d'une filiale de NN group, qui crée donc un vide contractuel. Le jugement provisoire ne prévoit pas pour le moment d'obligation d'indemnisation des clients, qui pourrait se chiffrer en millions. L'assureur annonce tout de même se pourvoir en cassation, et entraîne ASR Nederland dans sa chute.