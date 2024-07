Ambiance : L’heure semble être propice aux rééquilibrages de portefeuille. En effet, les derniers chiffres de l’inflation américaine, ressortie en deçà des attentes en juin, ont provoqué non sans surprise moult remous. La réaction la plus naturelle fût une baisse des rendements obligataires. Ainsi, le 10 ans américain a touché les 4.16% en séance et devrait continuer sa glissade en direction des 4.06/00% au cours des prochaines semaines. La surprise est venue du côté des indices actions : ainsi les valeurs technologiques, notamment liées à l’IA et aux semi-conducteurs, ont subi de nets dégagements tandis que les petites et moyennes capitalisations se sont envolées. Les investisseurs estiment désormais à plus de 90% les probabilités d’une première baisse de taux en septembre. Deux autres pourraient suivre d’ici la fin de l’année, ce qui devrait soulager les PME américaines. Il faudra bien évidemment plus d’une séance pour confirmer le regain d’intérêt sur ce compartiment de la cote, mais un investisseur averti en vaut deux.

Crypto : Le bitcoin (BTC) met fin à quatre semaines consécutives de repli. Le crypto-actif rebondit de 3,16% depuis lundi, et gravite désormais autour des 57 500 dollars. Une hausse qui s’explique, en partie, par de nouveaux fonds entrants dans les ETF Bitcoin Spot cette semaine. Ces produits boursiers ont enregistré pas moins de 737 millions de dollars d’entrées nettes positives aux États-Unis. C’est un signe que les professionnels et institutionnels ont voulu accumuler des BTC après que son cours a chuté de 13 000 dollars (-18%) en l’espace d’un mois. Comme à son habitude, le reste du marché rebondit dans le sillage du leader. L’ether (ETH) progresse de 5,44% à 3 102 dollars, le Binance Coin (BNB) est en hausse de 7,8% à 529 dollars, et enfin Solana (SOL) bondit de 4,7% à 137 dollars.