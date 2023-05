Ambiance : Pas de deux. La semaine aura été rythmée par le jeu de dupe qui se joue de l’autre côté de l’Atlantique entre le Président américain Joe Biden et le président conservateur de la Chambre américaine des représentants, Kevin McCarthy. Si les tractations vont bon train concernant les modalités d’un relèvement du plafond de la dette, les investisseurs commencent tout de même à s’inquiéter au point d’emmener les CDS (Credit Default Swap) sur la dette américaine à des niveaux supérieurs à ceux de 2011 (dernier exemple en date d’âpres négociations sur le plafond de la dette). L’agence de notation Fitch a d’ors et déjà mis le triple A des Etats-Unis sous surveillance négative tandis que la secrétaire du Trésor, Janet Yellen, multiplie les sorties pour exhorter les deux protagonistes à trouver rapidement un accord et éviter de risquer le défaut de paiement. Une telle situation ferait l’effet d’une bombe dans le monde financier dont les implications restent difficilement estimables. Du côté des indices, l’heure est plus que jamais à la sélectivité. La séance de jeudi en est d’ailleurs une parfaite illustration. Si le S&P 500 a progressé de 0.88% sur la séance, 65% des titres et près de 70% des volumes échangés sur le Nyse ont été en baisse. Mention spéciale à Nvidia qui a bondi de près de 25% mais c’est l’arbre qui cache la forêt. Un tel manque de participation est suspect et ne peut qu'inviter à la prudence.



Devises : Le dollar poursuit sa progression face à l’Euro et la plupart des devises cette semaine. Une hausse de taux est désormais l’hypothèse privilégiée par les investisseurs. L'outil FedWatch de CME montre désormais une probabilité de 53,9% pour un tour de vis d'un quart de point lors de la prochaine réunion de la Fed en juin. D’autre part, l’annonce de l’entrée en récession de l’Allemagne au premier trimestre n’a pas aidé la monnaie européenne. Enfin, les négociations sur la dette américaine avancent et l’optimisme est tourné vers un relèvement du plafond. En conséquence, l’EUR/USA se traite proche de 1,07. Face au Yen, le dollar a franchi le cap des 140 JPY, atteint pour la dernière fois en novembre 2022. Au Royaume-Uni, l’inflation est restée très élevée, à 8,7% en avril 2023, ce qui a aussi fait baisser la devise face au dollar. On l’aura compris, le dollar gagne en popularité dans le contexte actuel et l’emporte sur toutes les devises cette semaine.

Taux. Du côté des nouvelles macroéconomiques, les minutes de la Fed auront surtout marqué les divergences entre les membres du comité avec d’un côté les partisans d’une poursuite du cycle de hausse de taux et de l’autre les partisans d’une pause, voire d’un assouplissement monétaire, le temps d’évaluer les conséquences du tightening sur l’inflation, les banques et par ricochet sur l’économie. La publication du PCE Core ce vendredi est venu mettre de l’eau au moulin des "Hawks". Ressorti légèrement supérieur aux attentes en rythme mensuel (+0.4% vs. 0.3% attendu) et annuel (+4.7% vs. +4.6%), il corrobore les mauvaises données de l’inflation britannique publiées plus tôt dans la semaine. La lutte contre l’inflation semble donc loin d’être gagnée. De fait, le rendement du 10 ans américain s’est extirpé de son canal d’accumulation horizontal en débordement des 3.64% ouvrant la voie à une nouvelle dynamique haussière en direction des 4-4.10%.



Cryptomonnaies : Le bitcoin continue de souffrir en se retrouvant dans sa quatrième semaine de baisse consécutive et gravite autour des 26500 dollars à l’heure où nous écrivons ces lignes. L’ether, lui, résiste mieux que le leader du marché en gagnant un peu plus de 1% et navigue au-dessus des 1800 dollars. Le marché des cryptomonnaies ne bénéficie donc toujours pas de l’envolée des valeurs technologiques américaines, avec lesquelles il était jusqu’à présent corrélé. Le manque de clarté réglementaire pour l’industrie des crypto-actifs de l’autre côté de l’Atlantique pèse sur la capacité des crypto-investisseurs à se projeter, ce qui se traduit par cette incapacité du marché à reprendre une dynamique positive.