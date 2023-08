Énergie : Nouvelle semaine de hausse pour le pétrole, la sixième d'affilée. Une poussée haussière en grande partie due à la prolongation des réductions de production de la Russie et de l’Arabie Saoudite. Cette dernière a déclaré que "non seulement, elle reconnaîtrait sa réduction unilatérale de 1 million de barils par jour jusqu'en septembre, mais qu'elle pourrait aussi la prolonger et l'approfondir jusqu'à l'automne”. La Russie a ensuite emboîté le pas au Royaume. Le vice-Premier ministre russe, Alexandre Novak, a quant à lui assuré que son pays allait réduire ses exportations de 300.000 barils par jour en septembre. Moscou avait déjà annoncé le mois dernier une réduction de 500.000 barils par jour en août. La chute record des stocks de pétrole brut aux Etats-Unis a également contribué à ramener le Brent à un niveau plus proche de son plus haut prix en plus de trois mois. Au niveau des cours, le Brent se négocie légèrement au-dessus des 85 USD le baril, contre 82,2 USD pour son homologue américain, le WTI.

Métaux : Le prix de l'or a augmenté vendredi après que le rapport sur l'emploi américain, légèrement plus faible que prévu, ait fait baisser le dollar et les rendements du Trésor, offrant un peu de répit au lingot qui était toujours sur la voie de sa pire semaine depuis six ans. L’once d’or s'échange autour de 1945 USD au LME, contre 23.7 USD pour l’argent et 1251 USD pour l’once de palladium.

Produits agricoles : Pour terminer la semaine, le blé bondit de plus de 3% à la suite des attaques ukrainiennes contre le port russe de la mer Noire. Le maïs et le soja ont également progressé, en partie dans le sillage du blé, les prévisions de temps frais et humide dans le Midwest américain limitent cependant le potentiel de hausse des prix. Le blé descend à 628 USD, quand le soja et le maïs atteignent respectivement 449 et 482 USD le boisseau.Les prix du café vietnamien ont également légèrement augmenté par rapport à la semaine précédente. La raison : une hausse des prix mondiaux due aux faibles estimations d'exportation du Brésil, principal producteur mondial d’Arabica.