Le point hebdo de l'investisseur : Le contre-pied du taureau

Ambiance : fort rebond des marchés américains et européens en ce début de saison de résultats en dépit d’un contexte macroéconomique défavorable. En cette fin de semaine, on sent bien que la prudence est toujours de mise au vu de la surperformance des valeurs défensives. Si vous cherchez des nouveaux plus hauts historiques, tournez-vous vers l’inflation : la hausse généralisée et persistante des prix commence sérieusement à avoir un effet sur les dépenses et cela est mis en valeur par la contraction de l’activité économique. Dans la zone euro, les premières estimations de l’indice PMI composite de juillet tombent à 49.4 contre 52 le mois précédent. Les craintes d’une potentielle entrée en phase de récession pèsent toujours sur les marchés et la semaine prochaine sera décisive pour les US. En effet, le 28 juillet sera publié l’estimation du taux de croissance trimestriel du PIB, un chiffre qui pourrait bien convaincre les officiels que nous sommes en récession technique. Affaire à suivre.

Taux : Les marchés obligataires sont toujours très surveillés par les investisseurs. Pour beaucoup, un rebond sérieux du marché action ne peut pas avoir lieu tant que les rendements obligataires ne se calment pas. A ce propos, les rendements reculent en Europe cette semaine et font suite à la publication de l’indice PMI. Le 10 ans français évolue autour des 1.6% tandis que le Bund allemand s’approche de plus en plus des 1% sur la même échéance. On notera l’écartement du spread avec le dix ans italien en dépit de la volonté de la BCE de protéger le pays à l’aide d’un QE ciblé. Le marché semble réclamer plus de détails sur ce plan de soutien et s’intéresse pour l’instant surtout à la remontée du taux directeur de 0.5 points exécutée ce jeudi par la BCE. Aux US, le marché obligataire est un peu plus tranquille, avec un 10 ans qui rémunère 2.76%.

Cryptomonnaies : De son côté, le marché des cryptomonnaies a connu une semaine explosive avec un bitcoin qui reprend plus de 10% depuis lundi, et un ether a plus de 15% sur la même période à l’heure où nous écrivons ces lignes. Un rebond puissant qui s’effectue après un trimestre de purge historique sur ce marché. Les actifs numériques ont, en plus, contre toute attente, bien résisté après qu’Elon Musk a annoncé avoir vendu, au deuxième trimestre 2022, 75% des bitcoins que détenait Tesla “pour renforcer ses avoirs en monnaie fiduciaire”. Les crypto-investisseurs ont donc retrouvé un peu le sourire, au moins le temps d’une semaine.

Devises : Peu de mouvements à déclarer sur le Forex pour cette troisième semaine de juillet. En dépit d'une hausse des taux directeurs de la BCE de 50 points de base, l'EUR/USD se stabilise à 1.020. Avec le début d’une politique monétaire plus stricte, le flou qui pèse sur la monnaie unique devrait s'estomper quelque peu. Une situation qui contribuera, ne serait-ce qu'à court terme, à maintenir l'euro au-dessus du seuil de la parité. Outre-manche, la livre sterling suit le même chemin que le dollar américain. Après un rebond de la monnaie unique entamé en fin de semaine dernière, l'EUR/GBP cristallise à 0.850. Seule devise à continuer son rallye (surtout en fin de semaine) : le franc suisse. À l'heure où nous écrivons ces lignes, l'EUR/CHF continue sa chute, affichant un taux de change de 0.9830. Un plus bas historique.

Calendrier : La semaine prochaine s'annonce chargée en statistiques économiques. Pour ouvrir le bal, seront publiés mardi les chiffres relatifs à la confiance des consommateurs aux USA. Une statistique clé pour suivre les futures dépenses des ménages. S’en suivra mercredi soir, la très attendue annonce de la Réserve Fédérale. Une hausse des taux directeurs de 0,75 point devrait être officialisée. Attendue à +0.4%, la croissance trimestrielle du PIB américain sera publiée jeudi à 14h30. Pour clôturer le tout outre-Atlantique, vendredi paraîtra le niveau mensuel de l'indice de consommation des ménages Core. Enfin, la zone Euro publiera également ce vendredi l'Indice des Prix à la Consommation de juillet. En glissement annuel, celui-ci est attendu à 8.7% - contre 8.6% en juin.