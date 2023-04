Ambiance. Un peu curieuse. Les investisseurs ne croient toujours pas que la Fed maintiendra longtemps ses taux directeurs élevés. Les statistiques d'emploi et de confiance des consommateurs aux Etats-Unis restent robustes et la flambée des prix à l'air de s'atténuer. En Europe et en Chine, les statistiques paraissent elles-aussi porteuses. Les banques centrales gardent toutefois une posture de fermeté vis-à-vis des risques de dérive inflationniste, mais le message n'a pas vraiment l'air audible. Le scénario ciel bleu du moment ? L'incendie bancaire est circonscrit, l'inflation poursuit sa décrue et les taux directeurs reprennent à moyen terme le chemin de la baisse. Devises. Il n'y a pas eu de mouvements de grande envergure cette semaine sur le marché des changes, hormis pour le yen, qui s'est affaibli. Le retour de l'appétit des investisseurs pour le risque et l'approche de la fin de l'année fiscale au Japon ont été cités comme cause de ce repli. Vendredi, il fallait 132,83 JPY pour obtenir 1 USD. En parallèle, le recul des craintes sur la solidité du secteur bancaire a entraîné des dégagements sur le dollar, qui a reculé à 1,09 pour 1 EUR. "Les investisseurs restent baissiers sur le billet vert face à l'euro, au yen, au franc suisse et à la livre sterling", note Roberto Mialich, stratégiste FX chez Unicredit. Taux. En fin de semaine, les derniers chiffres de l’inflation auront essentiellement montré que la partie n’était pas encore gagnée. En effet, l’indice PCE Core aux Etats-Unis est ressorti en ligne à +4.60% pour février soit un niveau encore assez éloigné de l’objectif de 2% fixé par la Fed. Dans l’Eurozone, l’inflation (CPI cette fois) a enregistré une nette décrue passant de 8.5% en février à +6.9% en mars. Toutefois, hors éléments volatils (comprendre énergie, alcool, tabac et alimentation), les prix ont continué de progresser de +5.7% laissant la porte ouverte à une poursuite de la hausse des taux de la part de la BCE. Logiquement, les rendements sur le 10 ans américain et allemand se sont tendus sur la semaine au-dessus de leurs supports clés respectifs à 3.35% et 1.99%. Cryptomonnaies. Le bitcoin progresse de 1,5% cette semaine et gravite désormais à proximité de ses plus hauts niveaux de l’année 2023, autour 28 500 dollars à l’heure où nous écrivons ces lignes. Le leader du marché des actifs numériques profite du retour d’appétit pour le risque sur les marchés et affiche toujours une corrélation positive importante avec l’indice des valeurs technologiques américaine, le Nasdaq. Malgré la répression réglementaire américaine sur l’industrie des cryptomonnaies ces derniers jours, notamment envers Binance, le bitcoin se montre particulièrement résilient. L’évolution de la conjoncture économique outre-Atlantique reste pour l’instant le curseur principal de l’évolution du marché des crypto-actifs. Agenda. Les financiers seront attentifs la semaine prochaine aux chiffres de l'emploi de mars aux Etats-Unis, publiés vendredi. Ils auront auparavant pris connaissance des indices ISM manufacturier (lundi) et des services (jeudi). Il faudra aussi naviguer entre les jours fériés. Les marchés chinois seront clos mercredi 4 avril. Les principales places européennes feront relâche pour Pâques le vendredi 7 avril, de même que Londres et New York.