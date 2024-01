Tops

Juniper Networks (+26%) : Le spécialiste américain des équipements de réseau Internet à très haut débit a reçu une offre de rachat de la part du géant Hewlett Packard Enterprise pour 14 milliards de dollars. Grâce à cette acquisition, HPE veut développer ses capacités dans l'intelligence artificielle. L'opération devrait être finalisée fin 2024 ou début 2025, après approbation des autorités de régulation et des actionnaires de Juniper. Crocs (+21%) : Fort de ventes meilleures qu'attendues lors de la saison des fêtes, le fabricant américain de chaussures en plastique a revu à la hausse ses prévisions pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'année 2023. Les recettes annuelles devraient atteindre un record à 3,95 milliards de dollars. Le groupe a également rehaussé ses perspectives annuelles de marge d'exploitation et publié des prévisions encourageantes pour 2024.

Nexans (+13%) : Le spécialiste français de la transmission par câble bénéficie d'une recommandation favorable du bureau d'analyse Berenberg, qui souligne les progrès du groupe en matière de rentabilité et de flux de trésorerie, signale un point d'entrée attractif sur le titre à la suite de récentes chutes, et entrevoit des perspectives encourageantes, basées sur la tendance à l'électrification de l'industrie. Le groupe prévoit par ailleurs une rotation d'actifs via des cessions et des acquisitions.

Rational (+12%) : Le fabricant allemand de cuisines professionnelles a dévoilé des résultats meilleurs que prévus pour le dernier trimestre et l'année : chiffre d'affaires et résultat opérationnel atteignent des records. Il se targue d'une forte croissance en Amérique et en Asie, notamment grâce à la reprise des activités en Chine, et profite d'une baisse des coûts de la logistique et des matières premières. Barclays a par ailleurs légèrement rehaussé son objectif de cours sur le titre cette semaine. Carl Zeiss Meditec (+11%) : Deux vecteurs de hausse pour le groupe allemand, spécialisé dans l'optique de précision et le matériel ophtalmologique. Il a reçu l'approbation des autorités américaines pour son nouvel équipement de traitement chirurgical de la myopie, et a bénéficié dans le même temps d'un rapport favorable sur ses perspectives de la part d'UBS, qui relève son objectif de cours sur le titre.



Pirelli (+10%) : Le célèbre fabricant de pneus peut compter sur le soutien de l'Italie. Alors que le gouvernement transalpin a adopté l'été dernier un décret visant à réduire l'influence de l'actionnaire chinois Sinochem au sein du groupe, c'est désormais la holding Camfin de l'ancien PDG, Marco Tronchetti Provera, qui a renforcé sa participation au capital de l'entreprise milanaise. Camfin et sa maison mère MTP Spa détiennent désormais 20,58% du capital, contre 14,1% auparavant. De quoi plaire aux investisseurs nationaux. Flops

Grifols (-40%) : Gotham City Research s'en prend au géant pharmaceutique espagnol. Le vendeur à découvert a accusé le groupe de manipulation comptable sur sa dette et son EBITDA, arguant que ses ratios d'endettement sont environ le double de ceux déclarés officiellement. Grifols a réfuté les accusations, et la CNMV, le régulateur boursier espagnol, a entamé une enquête sur la question. Verbio (-16%) : Le producteur allemand de biocarburants est sous pression depuis que Deutsche Bank a dégradé son opinion de deux crans sur le titre, passant d'achat à vente, et drastiquement revu à la baisse l'objectif de cours, de 50 à 22 EUR. L'analyste cite les vents contraires auxquels le groupe est confronté : baisse du prix des biocarburants, concurrence croissante de l'Asie et manque d'attractivité des produits. Boeing (-11%) : L'avionneur américain dégringole après qu'un de ses appareils, exploité par Alaska Airlines, a perdu une porte de secours en plein vol cette semaine. L'incident fait suite à une longue série de déconvenues pour le groupe, entre retards de production, problèmes techniques et dépassements de coûts. Vallourec (-10%) : Le fabricant français de tubes en acier annonce revoir à la baisse ses prévisions pour le premier semestre et l'exercice fiscal 2024, pour mieux refléter l'impact de la faiblesse des prix au dernier semestre. Burberry (-8%) : Leralentissement de la demande dans le secteur du luxe a affecté les ventes de Burberry en décembre. En conséquence, la marque de mode britannique a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice pour l'exercice, et entraîné ses pairs du luxe dans son sillage baissier. Volvo Car (-9%) : Le constructeur automobile suédois a annoncé cette semaine la démission de Winfried Vahland de son conseil d'administration. Personnage clef de la stratégie du groupe, ce dernier rejoint le conseil d'administration du concurrent Polestar Automotive. Le groupe annonce également suspendre la production de son usine belge pendant trois jours en raison des retards causés par la situation en mer Rouge.