TOPS Topdanmark +24.17% : L'assureur danois a reçu et accepté une offre d'achat de son homologue finlandais Sampo pour 4,73 milliards de dollars, soit une prime de 27% par rapport au cours de clôture de vendredi dernier. Ce dernier veut fusionner les deux groupes pour créer un géant nordique du secteur, et ambitionne de couvrir 20 % du marché local de l'assurance dommages. Zealand Pharma +15.85% & Gubra +46.97% : : Bonne nouvelle pour Zealand Pharma. La biotech danoise a publié cette semaine les résultats positifs de son médicament expérimental, le pétrelintide, dans la réduction du poids des patients, lors d'une étude préliminaire. Elle tire sa consoeur Gubra, qui évolue aussi dans l'industrie de la recherche contre l'obésité, à la hausse. Le titre de Gubra gagne plus de 280% depuis le début de l'année, celui de Zealand plus de 110%. SAF-Holland +18.80% : Porté par la bonne santé de son activité pièces détachées, par ses efforts de réduction des coûts et par l'intégration réussie du suédois Haldex, l'équipementier et fournisseur allemand de véhicules commerciaux devrait améliorer sa rentabilité pour l'exercice en cours. Sa marge EBIT ajustée devrait se situer autour de 10%, contre une estimation de 9 à 9,5% auparavant. Plusieurs bureaux d'analyse ont rehaussé leur recommandation et leur objectif de cours sur le titre, qui s'octroie près de 25% de hausse depuis le début de l'année. Britvic plc +13.60%: Le fabricant britannique de boissons non alcoolisées, connu en France via les marques Teisseire et Pressade entre autres, a rejeté cette semaine une offre de rachat de 3,1 milliards de livres sterling émanant du brasseur danois Carlsberg, car il estimait qu'elle sous-évaluait la société. Britvic avait déjà refusé une première offre du danois au début du mois. Penn Entertainment +13.97% : Le spécialiste américain des jeux de casinos et des courses hippiques a été approché par son rival Boyd Gaming au sujet d'une fusion potentielle, qui pourrait le valoriser 9 milliards de dollars. Aucun accord de transaction n'a toutefois été confirmé. LA-Z Boy Inc +12.37% : Le célèbre fabricant américain de canapés et fauteuils inclinables a publié des résultats trimestriels et annuels en repli, mais toutefois supérieurs aux attentes des analystes. Il a également dévoilé des perspectives réjouissantes pour le premier trimestre de l'exercice 2025, supérieures aux prévisions. Renk Group +14.19% : L'industriel allemand, spécialiste des équipements militaires et coté en bourse depuis le mois de février, profite d'un regain d'intérêt pour les valeurs de l'armement. Il tire également profit d'une importante commande de munitions d'artillerie de l'armée allemande auprès de son compatriote Rheinmetall. Ce qui permet au titre d'effacer ses récentes pertes. Games Workshop +12.98% : En dépit de la conjoncture économique, le détaillant et fabricant britannique de jeux et figurines Warhammer est confiant. Pour l'exercice 2024, il anticipe une augmentation de son chiffre d'affaires de plus de 10% et de son bénéfice avant impôts d'environ 17%. Il a clos son exercice le 2 juin et devrait publier ses résultats fin juillet. Draftkings +7.92% : En dépit des menaces qui pèsent sur le secteur des jeux et paris en ligne, avec une potentielle augmentation des taxes dans plusieurs Etats américains, le spécialiste jouit de belles perspectives. Il estime qu'une hausse des impôts, et donc des contributions fiscales du secteur, pourrait inciter d'autres États à légaliser les paris sportifs en ligne et ainsi élargir son marché. Le titre tire par ailleurs profit d'une décision de justice favorable en Floride, qui refuse à une tribu amérindienne un monopole sur les jeux d'argent, et gagne 22% depuis le 1er janvier. DELL +7.47% & Super Micro Computer +7.19%: Les deux groupes informatiques américains vont fournir les serveurs qui aideront xAI, la société d'intelligence artificielle d'Elon Musk, à développer un superordinateur. Super Micro Computer annonce par ailleurs le lancement de trois nouvelles usines de fabrication de centres de données à refroidissement liquide aux Etats-Unis pour répondre aux besoins de l'IA. Palantir Technologies +1.15% : Deux nouveaux partenariats pour le développeur de logiciels. Il a été nommé fournisseur exclusif de services de gestion de données logicielles de Starlab Space, la société qui conçoit et exploitera la station spatiale commerciale Starlab. Ses technologies d'intelligence artificielle soutiendront les opérations et les systèmes de Starlab. Le groupe annonce par ailleurs fournir l'infrastructure de données pour les opérations principales de l'agence de santé ARPA-H. FLOPS SMA Solar -32.53% : Le fabricant allemand de pièces pour l'industrie photovoltaïque a plongé après avoir nettement revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels, bien en-deçà du consensus. Il accuse un niveau élevé de stocks chez ses clients et déplore l'incertitude politique, après les élections européennes et avant les élections présidentielles américaines. Le titre cède plus de 50% depuis le début de l'année. Carl Zeiss Meditec -23.59% : Affaibli par une faible demande pour ses appareils, le fabricant allemand de technologies optiques et ophtalmiques a revu à la baisse ses perspectives de chiffre d'affaires et de résultat d'exploitation. La réduction des objectifs n'était pas une surprise mais son ampleur a surpris les marchés. Plusieurs bureaux d'analyse ont donc vivement réduit leur objectif de cours sur le titre, qui abandonne près de 35% depuis le 1er janvier. Quadient -15.37% : Le spécialiste français de la logistique et du courrier déçoit. Alors qu'il a présenté ses objectifs pour 2026 et son plan stratégique pour 2030, la hausse des investissements, les ambitions de croissance externe et les perspectives prudentes n'ont pas convaincu les marchés, qui anticipent un effondrement de l'activité courrier. Ces annonces ont éclipsé celle de l'extension de son réseau de consignes au Japon. Enphase energy -14.40% : Le fabricant américain d'équipements solaires fait les frais d'avis négatifs de certains bureaux d'analyse, dont JPMorgan, qui a réduit son objectif de cours sur le titre de 128 à 124$, et TD Cowen, qui est passé de 145 à 130$. L'incertitude économique et politique pèse également sur le titre. BIC -11.83% : Le fabricant français d'articles de papeterie, de briquets et de rasoirs a revu à la baisse son objectif de croissance des ventes pour 2024, en raison d'une dégradation plus importante que prévu du marché des briquets aux États-Unis. Les investisseurs n'ont pas retenu les prévisions d'amélioration de la marge d'exploitation ajustée et de génération de flux nets de trésorerie disponible prévues pour l'exercice. Gamestop -16.62% : Le détaillant américain de jeux vidéo, chouchou des Wallstreetbets, a plié après que le PDG Ryan Cohen a déclaré aux investisseurs, lors de l'assemblée générale, que le groupe allait fermer un nombre indéterminé de magasins pour réduire ses dépenses d'exploitation. Les investisseurs déplorent le manque d'informations transmises par la direction. BioNTech -8.08% : Coup dur pour la société de biotechnologie. La FDA, l'administration américaine de surveillance des aliments et médicaments, a partiellement suspendu l'étude clinique d'un conjugué anticorps-médicament expérimental contre le cancer du poumon et du sein à un stade précoce, en raison de problèmes de sécurité. Le groupe et son partenaire MediLink Therapeutics devront répondre de ces risques pour poursuivre le recrutement de patients.