Le point hebdo de l'investisseur : Le premier mois boursier s'achève en validant un rebond d'envergure

janvier Le point hebdo de l'investisseur Malgré la réapparition d'incertitudes en Europe, après le rejet massif du projet sur le Brexit, les places européennes ont fortement rebondi cette semaine, à la faveur des publications des valeurs bancaires américaines bien accueillies et des espoirs d'apaisement des tensions commerciales sino-américaines. Indices



A l'exception de la Chine qui enregistre une performance quasi stable (Shanghaï Composite à +0.2%), toutes les places financières ont repris des couleurs sur la semaine. En Asie, le Nikkei progresse de 1.5% alors que le Hang Seng gagne 1.7%.

Aux Etats-Unis, le Dow Jones enregistre une performance hebdomadaire de 2.5%, le S&P500 engrange 2.6% et le Nasdaq100 2.9%.



En Europe, le CAC40 a repris 1.9%, le Dax 2.4% et le Footsie 0.8%. Pour les pays périphériques de la zone euro, le Portugal s'adjuge 2.2%, l'Italie 2.1% et l'Espagne 2.3%.



A noter l'indice iBovespa, qui engrange encore 2.6%, soit une quatrième semaine consécutive de hausse, cumulant un gain de 9.4% depuis le premier janvier (voir graphique).



L'indice brésilien établit de nouveaux records historiques



Fonds EUROPA ONE



Le fonds Europa One est géré par Commerzbank sur nos conseils exclusifs.

Performances 1 semaine Historique EUROPA ONE 1.24% 10.51% STOXX600 NR 0.84% 7.88% ECART 0.4% 2.63% Encours sous gestion : 19,6M€ Performances calculées sur la base de la Valeur Liquidative au 16/01 - Source Morningstar

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Matières premières



Les cours pétroliers ont terminé la semaine en hausse, les opérateurs saluant les efforts de l'OPEP pour équilibrer le marché. La séquence hebdomadaire a été animée par une nouvelle baisse des stocks de pétrole (à -2.7M versus un consensus -1.4M). Le Brent progresse ainsi de 2.1% à 62 USD le baril.

Les métaux précieux subissent des prises de bénéfices après un notable parcours ascendant. L'or et l'argent se négocient respectivement à 1285 et 16.45 USD l'once. Seul le palladium garde un score positif sur la semaine à 1409 USD.



Les prix des métaux de base échangés sur le London Metal Exchange sont restés stables sur la semaine dans un marché incertain à l'approche du PIB chinois. Le cuivre évolue à proximité des 5930 USD tandis que le nickel s'échange à 11450 USD. Marchés actions



Goldman Sachs



Un démarrage en trombe pour la banque d'investissement américaine qui domine le palmarès du Dow Jones, avec une avancée de 17.8% depuis le début d'année, un record de progression en si peu de temps. Cette euphorie autour de l'établissement bancaire se situe aux antipodes du climat pesant tout au long de l'exercice 2018, où l'action de « la firme » avait perdu 33%.

L'action de la banque, créée en 1869 par Marcus Goldman, a gagné 9.6%, sa plus forte hausse quotidienne en sept ans, suite à la publication de son quatrième trimestre.

La hausse des commissions liées à l'activité des fusions-acquisitions a largement compensé la faiblesse des revenus de trading. La banque a dégagé un revenu net de 2.5 milliards de dollars sur les trois derniers mois de 2018, soit 8% de plus que les résultats 2017.





Evolution du titre Goldman Sachs



Marché obligataire



Le marché obligataire reste calme malgré les fortes incertitudes liées au Brexit. Le Gilt (10 ans britannique) se maintient dans une fourchette de rendement étroite même si à 1.36%, il se situe sur un plus haut d'un mois. Cette légère pression se trouve isolée sur une semaine glissante puisque le bund allemand, très recherché, se stabilise sur sa borne basse à 0.26%, ainsi que l'OAT française à 0.66%.



Les emprunts souverains des pays périphériques comme l'Italie et l'Espagne se replient également à respectivement 2.72% (-11 points de base) et 1.34% (-7 points).

Concernant le marché américain, le Tbond à 10 ans marque un plus haut hebdomadaire à 2.76% (+6 points), confirmant quelques arbitrages momentanés au profit d'actifs plus risqués. Marché des changes



Après le résultat du vote de confiance qui permet à Theresa May de rester aux commandes du gouvernement, la livre sterling reprend le chemin de la hausse. Le câble se négocie à 1.30 USD (+300 points de base) et la monnaie britannique s'envole aussi contre le franc suisse à 1.29 CHF.



L'euro subit la vague de rachats sur la devise UK et se traite à 0.878 GBp, soit une baisse de la parité de plus de 200 points de base). La devise européenne se stabilise contre le yen à 124 JPY et face au dollar 1.14 USD. La paire la plus traitée chez les cambistes affiche une relative stabilité depuis trois mois, avec comme zone principale de fluctuations les 1.13/1.14 USD (voir graphique).

Le billet vert profite de la hausse des actions pour gagner du terrain sur la devise refuge japonaise à 109 JPY.





Fixation de la parité EUR/USD à l'intérieur d'un canal horizontal



Statistiques économiques



Cette semaine en zone euro, nous avons pris connaissance de la production industrielle puis de l'indice des prix à la consommation (1.6%) inférieurs aux attentes. La balance commerciale est en revanche ressortie au-dessus des prévisions et de la précédente publication.

Aux Etats-Unis, l'indice des prix à la production (-0.2%) et l'indice manufacturier de la Fed de New York ont publié en-dessous des consensus, à l'inverse des prix à l'importation, de l'indice NAHB dans l'immobilier et de l'indice PhillyFed. Les stocks de pétrole brut se sont repliés de 2.7 millions de barils contre -1.4M attendu et les inscriptions hebdomadaires au chômage ont agréablement surpris (213K contre 216K). Enfin, le taux d'utilisation des capacités de production ainsi que la production industrielle se sont révélés supérieurs aux estimations des analystes.



La semaine prochaine en zone euro, les indices PMI, la confiance des consommateurs et l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne seront publiés. De plus, la BCE tiendra sa réunion de politique monétaire jeudi et dévoilera le niveau de ses taux d'intérêt (attendu stables).

La bourse de Wall Street restera fermée lundi pour célébrer la journée de Martin Luther King. Ce n'est qu'a partir de mardi que nous prendrons connaissance des statistiques économiques : les ventes de logements existants, l'indice manufacturier de la Fed de Richmond, ainsi que l'indice de la Conference Board. Puis, comme chaque semaine, les stocks de pétrole brut et les inscriptions au chômage seront dévoilés.

Notons également que le Forum économique de Davos débutera lundi et durera toute la semaine. Le premier mois boursier s'achève en validant un rebond d'envergure



En cette journée des trois sorcières, les indices confirment leur bon début d'année. Très souvent la dernière séance du mois bousier ratifie la tendance mensuelle et cela se vérifie encore une fois pour ce mois de janvier. Il n'est donc pas étonnant de constater une nouvelle avancée des actions pour la liquidation des positions globales des produits dérivés. Avec la poussée de ce jour, c'est plus de 200 points de progression sur le CAC40 depuis la dernière compensation du 21 décembre.



Les investisseurs misent sur un apaisement des tensions commerciales avec la Chine, favorisant de ce fait un ajustement des prix des actions à la hausse. Certaines avaient atteint des niveaux de valorisation attrayants qui, en cas d'apaisement du climat général, pouvaient provoquer des achats opportuns. Ces rebonds en forme de pullback (tests des résistances graphiques) devraient donner rapidement le sens du marché pour le deuxième mois boursier. Une extension des reprises actuelles parait plus probable mais elle devra intervenir rapidement sous peine d'assister au retour du consensus vendeur. Une chose est certaine, les catalyseurs ne manqueront pas pour générer de la volatilité. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CAC 40 1.70% 4875.93 1.17% DAX 2.63% 11205.54 3.41% DJ INDUSTRIAL 1.17% 24652.81 4.47% HANG SENG 1.33% 27082.01 3.41% NASDAQ 100 1.24% 6798.5558 5.37% NASDAQ COMP. 1.20% 7165.7722 5.86% NIKKEI 225 1.27% 20666.07 2.70% S&P 500 1.23% 2667.86 5.15% STOXX EUROPE 600 1.80% 357.05 3.28%

