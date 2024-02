Tops ITM Power (+30%) : avec des gains de 24% sur la seule journée de mercredi, le fabricant d'électrolyseurs britannique fait partie des plus fortes hausses de la semaine. Il a relevé ses prévisions et séduit le marché en déclarant que son recentrage sur ses produits les plus prometteurs porte ses fruits. Volvo Car (+28%) : le constructeur automobile suédois a dégagé des résultats supérieurs aux attentes en 2023. Mais ce qui a surtout plu au marché, c'est le désengagement annoncé de Polestar, la filiale électrique haut de gamme commune avec son propriétaire chinois Geely, qui engloutit des fonds considérables. Ferrari (+14,5%) : les bolides italiens ont la cote. Le groupe a dépassé le milliard d'euros de bénéfices en 2023 pour la première fois de son existence. Il a livré 13 663 véhicules l'année dernière, une progression de 3,3% sur un an. Dans le même temps, le chiffre d'affaires a progressé de 17% et le bénéfice net de 34% : c'est révélateur du pricing power dont bénéficie Ferrari. Corteva (+18%) : l'agrochimiste américain a dépassé les attentes de bénéfices de Wall Street au 4e trimestre, grâce à des hausses de prix considérables. "Malgré le déstockage dans le secteur de la protection des cultures et la sécheresse au Brésil qui affecte les semences, la stratégie de Corteva visant à accroître les bénéfices grâce au développement de nouveaux produits haut de gamme est toujours intacte", a résumé l'analyste de Morningstar Seth Goldstein. Meta (+20%) : le groupe a frappé fort en publiant des résultats plus élevés que prévu, un rachat d'actions massif et un premier dividende. Le marché, qui avait lourdement sanctionné les doutes sur le modèle de développement en 2022, est largement revenu sur sa position depuis. Le cours de Meta a presque triplé l'année dernière et 2024 se présente sous les meilleurs auspices. Flops Delivery Hero (-18%) : la rumeur d'un échec de la vente de Foodpanda, la filiale asiatique, à Grab Holdings, a lourdement pesé sur le dossier vendredi. Le Business Times de Singapour a révélé que les discussions ont capoté à cause d'un désaccord sur le prix. Le titre enfonce de nouveaux planchers. Eutelsat (-13%) : l'opérateur satellitaire a connu un début de semaine mouvementé après avoir abaissé ses objectifs financiers pour l'exercice 2023-2024. La faute aux activités LEO de OneWeb, la société rachetée l'année dernière. Vendredi, Fitch a abaissé la notation crédit de la société de "BB" à "BB-". Hennes & Mauritz (-13%) : la célèbre marque suédoise de vêtements n'arrive pas à enrayer la baisse de ses ventes. Sa patronne, Helena Helmerson a démissionné et les rênes ont été confiés à Daniel Ervér. Le nouveau patron de H&M est confronté à un dilemme épineux : augmenter les prix et perdre encore du terrain face à Shein, ou réduire les prix et rogner ses marges. UPS (-10%) : l'annonce d'un vaste plan de restructuration portant sur 12 000 emplois pour économiser 1 Md$ par an n'a pas empêché le titre de couler cette semaine. Le groupe perd des parts de marché et ses résultats s'en ressentent. Dassault Systèmes (-10%) : douche froide pour l'éditeur de logiciels français, dont les prévisions 2024 ont déçu le marché. Compte tenu de son niveau de valorisation actuelle, les déceptions se paient comptant. BNP Paribas (-9%) : la première banque continentale européenne a, elle aussi, profondément déçu le marché avec des résultats moins élevés que prévu et des objectifs de moyen terme revus en baisse. L'action a baissé de 9% sur la seule journée de jeudi, un événement suffisamment rare pour être souligné. Roche (-5%) : les résultats 2023 du laboratoire sont médiocres, mais le marché s'y attendait. Il espérait en revanche des prévisions plus ambitieuses après un exercice 2023 censé représenter le creux de la vague pour Roche. Les valeurs de la santé qui ne touchent pas de près ou de loin aux traitements anti-obésité sont toujours reléguées au second plan.