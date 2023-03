Tops On Holding (+42%) : la société basée en Suisse et cotée aux Etats-Unis, qui vend des accessoires de sport - marque On Running notamment - a publié des résultats en très forte hausse et dépasse le milliard de Francs Suisse de chiffre d’affaires. Les ventes ont été dynamisées par l’Asie-Pacifique et les profits ressortent à 57,7 MCHF, contre une perte de 170,2 MCHF en 2021. GameStop (+36%) : la société, bien connue pour être une action-mème, a publié un bénéfice surprise au quatrième trimestre. Les mesures de réduction de coûts prises par la direction semblent avoir porté leurs fruits. L’action s’est envolée de 35,2% mercredi. New York Community Bancorp (+32%) : la holding de la banque Flagstar a récupéré presque toutes ses pertes boursières accumulées depuis deux semaines dans le sillage de la baisse du secteur bancaire. Lundi dernier, un accord a été conclu avec les autorités de régulations américaines pour que l’entité rachète 38 Mds$ d’actifs et 36 Mds$ de passifs de Signature Bank, l’une des trois banques américaines qui a fait faillite. Nemetschek (+12%) : l’éditeur de logiciels pour l’industrie du bâtiment, qui est récemment passé à un modèle d’abonnement, a légèrement réduit ses perspectives de croissance pour l’exercice en cours, mais s’attend à un retour de la dynamique à deux chiffres à partir de l’exercice 2024. Nemetschek, qui est le deuxième éditeur de logiciels le plus valorisé outre-Rhin après SAP, avait perdu 60% de sa valeur en 2022, mettant fin à 10 ans de hausses consécutives. Sanofi (+7%) : le laboratoire a annoncé que son médicament phare, Dupixent, a atteint tous ses critères d’évaluation lors d’un essai de phase III contre la bronchopneumopathie chronique obstructive - BPCO - plus couramment appelé bronchite du fumeur. Dupixent est initialement un traitement contre l’asthme et l’eczéma et représente 19% du chiffre d’affaires total du groupe, soit 8,3 Mds€. Flops : Crédit Suisse (-59%) : dans un climat déjà assez tendu pour les valeurs bancaires qui subissent le contexte de hausse des taux agressifs, Crédit Suisse s’est retrouvée en en difficultés. L’ex-deuxième banque helvétique a fini par se faire racheter pour une bouchée de pain par sa compatriote UBS, avec l’appui de l'État qui apporte 160 milliards de francs de prêts et garanties. La transaction se termine avec une somme presque symbolique à 3 MdsCHF, payée en actions. Varta (-22%) : la société s’est colorée en rouge lundi matin, à l’annonce d’une augmentation de capital à 22,85 EUR. La levée de fonds a permis de récupérer 50,72 M€ auprès de VGG Beteiligungen SE (filiale de l’actionnaire principal) sans droit préférentiel de souscription pour les autres actionnaires. Casino (-20%) : le groupe français de distribution est à nouveau emporté par les difficultés de sa maison-mère Rallye, dont le plan de sauvegarde est mis à mal. Pour ne rien arranger, les performances opérationnelles de Casino ne sont pas à la hauteur. D’ailleurs, Moody’s a dégradé la notation crédit, qui est passée de B3 à Caa1, à cause d’une dégradation des liquidités de l’entreprise. Block (-17%) : l’action de la société a reculé en bourse, suite à un rapport de Hindenburg Research, qui fait apparaître que la société a exagéré le nombre d’utilisateurs de son application Cash App et minimise le coût d'acquisition des clients. Le cabinet de recherche, vendeur à découvert sur le dossier, ajoute que la méthode en conformité de la société est susceptible de favoriser la fraude. Pinduoduo (-16%) : PDD Holdings n’a pas publié un résultat à la hauteur des estimations des analystes. Les ventes de marchandises de l’entreprise chinoise ont bondi et ses coûts ont progressé au quatrième trimestre 2022. La dynamique s’appuie sur la fin de la politique zéro covid de la Chine sur la fin de l’année. Toutefois, le marché attendait des chiffres encore plus élevés pour l’entreprise cotée aux Etats-Unis. Deutsche Bank (-12%) : des tensions sur la dette bancaire de niveau 1 (AT 1) montent visiblement en Europe. La banque allemande rejoint ses comparables dans le bain de sang boursier en raison de l’augmentation du coût de l’assurance de ses obligations par rapport à son risque de faillite. Les banques continuent de subir le vent de panique des investisseurs qui menace la First Republic en Amérique. L’effet domino s'arrêtera-t-il avec un possible arrêt de la hausse des taux ?