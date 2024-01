Tops

Ceres Power (+25%) : Le développeur britannique de technologies d'énergie propre a signé un accord de collaboration et de licence de fabrication avec la société taïwanaise Delta Electronics, spécialisée dans les solutions de gestion thermique et d'énergie, pour produire des piles à électrolyse et à combustible à oxyde solide. L'accord devrait rapporter au moins 43 millions de livres sterling à Ceres, dont la moitié dès 2024, et des redevances supplémentaires, notamment sur la vente à des clients finaux par Delta. Pour rappel, les recettes du groupe britannique s'élevaient à 22,1 millions de livres en 2022.

Flutter (+23%) : Le géant irlandais des jeux d'argent et paris sportifs s'est orienté à la hausse après avoir dévoilé des gains de parts de marché, des marges plus élevées que prévues sur la marché américain et une hausse de 15% du chiffre d'affaires, au cours du dernier trimestre. Le marché n'a pas sanctionné les commentaires de la direction sur la croissance plus faible qu'attendu de son unité américaine Fanduel, en raison d'une série de résultats favorables aux joueurs. Pour rappel, Flutter est devenu le premier opérateur de paris en ligne à réaliser un bénéfice aux États-Unis depuis la levée de l'interdiction des paris sportifs en 2018.

BE Semiconductor (+12%), AMD (+11%), ASM International (+10%) : Les acteurs européens du secteur des semi-conducteurs sont bien orientés en cette fin de semaine. Ils profitent, entre autres, des résultats trimestriels meilleurs que prévu du géant taïwanais TSMC, et du relèvement des perspectives du fabricant américain de serveurs Super Micro Computer. BE Semiconductor bénéficie par ailleurs d'une publication du bureau d'analyse de Goldman Sachs, qui démarre le suivi du titre avec un objectif de cours à 165 €, contre 144 au moment où j'écris ces lignes.

OVH (+9%) : Le fournisseur de services d'hébergement a rassuré ses actionnaires. En amont de sa première journée investisseurs, le groupe a présenté son plan stratégique et ses nouveaux objectifs financiers à horizon 2026. Il table sur une croissance organique annuelle moyenne du chiffre d'affaires comprise entre 11% et 13% entre 2024 et 2026, une marge d'Ebitda autour de 39%, et un free cash flow positif.

Compagnie Financière Richemont (+6%) : Dans un environnement économique incertain, le groupe suisse de luxe a favorablement surpris le marché. Alors qu'elle avait déçu les investisseurs au cours des derniers mois, la maison mère de Cartier a dévoilé une performance meilleure qu'attendue aux Etats-Unis et en Chine au troisième trimestre de son exercice, avec des ventes en hausse de 4%. C'est le segment joaillerie qui a soutenu la hausse.

FLOPS

Plug Power (-27%) : Le spécialiste américain des piles à hydrogène a dévissé après avoir annoncé une vente d'actions d'un milliard de dollars, dont le produit alimentera les besoins en fonds de roulement et les dépenses d'investissement du groupe. Confronté à des difficultés d'approvisionnement en l'hydrogène liquide en Amérique du Nord, la société avait déjà soulevé des doutes sur la continuité de l'exploitation en novembre dernier. Il y a une semaine, Susquehanna avait enfoncé le clou en abaissant sa recommandation d'achat à neutre et son objectif de cours sur le titre de 9 USD à 4.50 USD. Notons que l'action abandonne 44% depuis le 1er janvier.

Verbio (-20%) : Le fabricant allemand de biocarburants a réduit ses prévisions pour l'exercice en cours : il prévoit notamment un endettement net plus élevé (entre 145 et 175 millions d'euros) et un bénéfice d'exploitation moins important (entre 120 et 150 millions). Le groupe, qui fait face à une baisse du prix des biocarburants, à la concurrence croissante de l'Asie et à un manque d'attractivité des produits, a perdu 78% de sa valeur depuis ses plus hauts de 2022. Le groupe présentera ses résultats trimestriels le 8 février prochain.

Xpeng (-19%), Nio (-16%), Rivian Automotive (-14%), Lucid group (-13%), Vinfast Auto (-11%) : Les constructeurs de véhicules électriques sont tirés vers le bas par les mauvaises performances de Tesla en ce début d'année. Le groupe d'Elon Musk a été contraint d'abaisser de nouveau ses prix en Chine et vient de subir un revirement sévère chez Hertz : le loueur décide de se débarrasser de sa flotte Tesla, pour cause de coûts de réparation trop élevés. Le contexte économique global est aussi peu porteur pour le secteur, qui souffre d'un ralentissement d'adoption des modèles électriques. A la marge, le constructeur vietnamien Vinfast n'a pas atteint son objectif de vente pour l'année 2023 (avec moins de 35000 véhicules livrés contre 45 000 à 50 000 annoncés). Et Deutsche Bank a par ailleurs drastiquement revu à la baisse son objectif de cours sur Rivian, passant de 29 USD à 19.

Forvia (-17%) : L'équipementier français (ex-Faurecia), affaibli par l'inflation, la grève automobile aux Etats-Unis, des taux de change défavorables et un environnement économique peu favorable aux auxiliaires de l'automobile, pâtit d'un changement de recommandation de Deutsche Bank, qui a abaissé son objectif de cours sur le titre de 27 à 25 euros, tout en restant à l'achat. Le mois dernier, UBS avait initié la tendance en ramenant son objectif de cours de 23 à 20 euros.

Ocado Group (-15%) : Ocado Retail, la coentreprise d'Ocado Group et de Marks & Spencer a publié des revenus de vente en hausse de 7 % sur l'année, se targue d'une activité remarquable pendant les fêtes et dévoile des perspectives encourageantes pour l'exercice 2024. Mais le marché a sanctionné les déclarations du groupe, qui dit fonctionner à environ 75% de ses capacités et ne pas prévoir d'ouverture de nouveaux entrepôts robotisés au Royaume-Uni avant deux ou trois ans.

: Le fabricant d'équipements sportifs allemand a été entraîné dans le sillage baissier de son compatriote du secteur de l'habillement

, qui a fait état d'une

rentabilité plus faible que prévu à la fin de l'année 2023. Les détaillants font par ailleurs face aux vents contraires du contexte macroéconomique actuel : inflation, ralentissement de la demande et perspectives incertaines. Notons que le titre Puma cède 30% depuis début décembre.