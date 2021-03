Le point hebdo de l'investisseur : Les espoirs à l'aube du T2

Statistiques économiques



Les statistiques européennes étaient peu nombreuses mais hormis la balance des comptes courants (30.5B contre 34.5B attendu), elles ont toutes dépassé les attentes.

Les indices PMI manufacturiers et services progressent à respectivement 62.4 et 48.8 en zone euro (58.8 et 47.8 pour la France, 50.8 et 66.6 pour l'Allemagne). L'indice Zew allemand bondit à 96.6 contre 93.1 anticipé (92.4 le mois dernier).



Une fois n'est pas coutume, les chiffres étaient plus contrastés au pays de l'Oncle Sam. Le PIB a progressé de 4.3% au quatrième trimestre (estimation finale) et les inscriptions hebdomadaires au chômage retombent à 684K. En revanche, les commandes de biens durables reculent de 1.1% (consensus +0.7%), les chiffres concernant l'immobilier ressortent sous les attentes, tout comme les indices PMI manufacturier et services (à 59 et 60).