Le point hebdo de l'investisseur : Les investisseurs sortent massivement des actions

Ambiance : Pas folichonne. Les statistiques économiques américaines continuent à souffler le chaud et le froid et font perdre leur latin aux financiers. Les hausses de taux ont fait ralentir l'inflation et commencent à peser sur l'industrie et l'immobilier, mais la consommation tient et le marché de l'emploi ne faiblit pas. Pour être plus à l'aise, et donc modérer sa politique de resserrement monétaire, la banque centrale aurait besoin d'un coup de frein plus généralisé. Elle garde donc une attitude un peu trop belliciste au goût des investisseurs. Même situation en Europe, où la BCE doit elle aussi faire les gros yeux, malgré la crise énergétique qui se propage dans l'industrie.

Devises : Il y a deux grands mouvements d'envergure cette semaine sur le marché des changes. D'une part, le rouble a souffert, avec des replis de plus de 5% face à l'euro, au dollar et à la livre sterling. La devise russe est affectée par les craintes concernant l'impact d'un embargo pétrolier et d'un plafonnement des prix des hydrocarbures. D'autre part, le yen s'est renforcé face aux principales monnaies, après la décision inattendue de la Banque du Japon d'assouplir sa politique de contrôle de la courbe des taux. Le marché y a vu le signe que l'institution allait abandonner sa politique accommodante, qu'elle est la dernière à défendre parmi les principales économies. Il fallait 132,60 JPY pour 1 USD et 140,80 JPY pour 1 EUR sur la journée de vendredi.

Taux : Pour les traders taux, c’est un peu Noël avant l’heure. Les bonds continuent de se tendre à l’issue des dernières publications macroéconomiques et ce, dans un environnement toujours “hawkish” de la part des banques centrales. Le 10 ans américain rebondit sur son support à 3,38/3,35% à la faveur d’une petite formation haussière en double creux et se rapproche désormais de sa moyenne mobile 50 jours, résistance autour des 3,80/3,90%, dernier rempart avant les tops précédents à 4,30%. De son côté, le 10 ans allemand est un peu en avance puisqu’il n’est plus qu’à quelques encablures de son sommet d’octobre à 2,55%, sans vouloir montrer beaucoup de signes d’essoufflement pour le moment. Quant au spread Europe/US, il est quasi-inchangé à 134 points. On gardera à l’esprit qu’une poursuite du tightening reste notre scénario central pour les prochaines semaines/mois.

Cryptomonnaies : le bitcoin reste à l'équilibre cette semaine en affichant un très léger +0,68% et gravite donc toujours autour des 17 000 dollars à l’heure où nous écrivons ces lignes. Depuis Noël 2021, en l’espace d’un an, le bitcoin s’est délesté de 66% de sa valorisation en passant de 52 000 dollars à 17 000 dollars. Des fractions de bitcoins en guise de cadeau l’année dernière n'auront pas été la meilleure idée. En l’absence de catalyseurs positifs puissants, le bitcoin, et l’ensemble du marché des cryptomonnaies, pourrait avoir du mal à regagner le cœur et la confiance des investisseurs.

Calendrier : L'agenda est assez clairsemé entre Noël et le Jour de l'An. Il y aura malgré tout quelques indicateurs de second rang aux Etats-Unis, ainsi que les traditionnelles inscriptions hebdomadaires au chômage (jeudi) et l'indice PMI de Chicago (vendredi). A surveiller quand même, au vu des réactions brutales parfois affichées par le marché dernièrement.