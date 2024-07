Ambiance : Aux États-Unis, le premier débat présidentiel de 2024 entre Joe Biden et Donald Trump a ravivé les inquiétudes au sein du Parti démocrate sur les facultés cognitives du président. La diminution de l'épargne des ménages freine la consommation dans un contexte de conditions financières restrictives. Ce ralentissement de la demande pourrait réduire les pressions inflationnistes et affecter l'activité économique ainsi que le marché de l'emploi. La Réserve fédérale (Fed) reste prudente sur ses futures décisions, envisageant des baisses de taux limitées d'ici la fin de l'année.



Taux : Il a encore frappé. Non, nous ne parlons malheureusement pas d’un tir pleine lucarne à 30 mètres des cages mais du chômage américain. Attendues à +190k, les créations d’emplois non-agricoles sont ressorties à 206k, preuve de la bonne résilience de l’économie américaine. Le taux de chômage progresse légèrement à 4.1% (vs. 4.0% un mois plus tôt) tandis que l’inflation salariale tend à se calmer : en juin, le salaire horaire moyen ne progresse plus « que » de 3.9% sur un an contre +4.1% en mai. Il n’en aura pas fallu plus pour pousser les rendements obligataires à la baisse et les actions à la hausse. Le 10 ans se maintient ainsi sous le seuil des 4.51% et reste sous pression baissière avec un objectif maintenu autour des 4.06/00%. A contrario, l’OAT français évolue toujours en tendance haussière et reste dans l’attente des élections législatives. Il faudrait enfoncer les 3.07% pour enrayer la dynamique actuelle et s’autoriser une détente en direction des 2.68%. On notera par ailleurs que le spread OAT/Bund a buté sur les 86 et se rapproche désormais d’un premier support à +/- 63/61 qu’il faudrait là-aussi enfoncer pour une poursuite du tightening en direction des 44.

Crypto : Le bitcoin chute lourdement depuis lundi. La devise numérique dégringole de plus de 11% cette semaine, et se retrouve désormais autour des 55 500 dollars. La principale raison, comme pour la baisse de la semaine dernière, est le début du remboursement des clients lésés par le piratage de la plateforme de cryptomonnaies Mt. Gox en 2014. Plus de 140 000 bitcoins ont pu être récupérés sur un piratage de 940 000 BTC au total. La redistribution des bitcoins aux clients laisse entrevoir des ventes massives si les créanciers décident de prendre des profits, étant donné qu'un bitcoin valait 451 dollars au moment de la faillite contre 55 500 dollars aujourd’hui. La deuxième raison de la chute du crypto-actif cette semaine, qui découle de la première, est la crainte des investisseurs qui ne sont pas directement concernés par le remboursement de voir la valeur de leur portefeuille s’effondrer. En effet, ils anticipent des ventes massives, et donc vendent leurs positions BTC en espérant pouvoir les négocier à un meilleur prix dans un avenir proche. Une atmosphère pesante qui se fait ressentir sur l’ensemble du marché. L’ether (ETH) chute de 14% à 2 940 dollars, Solana (SOL) en baisse de 10% à 131 dollars, ou encore le Binance Coin (BNB) qui dégringole de plus de 16% autour des 485 dollars.