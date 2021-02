Le point hebdo de l'investisseur : Les marchés évoluent en mode plan-plan

Marchés actions



West Fraser Timber est l'un des plus grands exploiteurs de bois mondiaux. La récente montée des prix du bois a mis en lumière cette entreprise canadienne qui vient d'acquérir Norbord, le plus grand producteur de panneaux de bois à copeaux. La facture atteint 4 milliards de dollars.



Il n'y a pas que les valeurs technologiques qui ont vu leur cours s'envoler en 2020. Le bois de construction a progressé de plus de 100% à 958 USD par mille pied-planche grâce à une forte hausse de la demande combinée à une offre qui n'a pas suivi. En effet, les mesures de restrictions sanitaires observées cette année ont entraîné une augmentation de la vente de maisons neuves ou anciennes : les grandes villes font de moins en moins rêver.

Dans le même temps, les régions forestières de l'Ouest ont été fortement touchées par des incendies, poussant certaines scieries canadiennes à fermer.



Revenons à West Fraser Timber, la société a profité de cette situation pour voir ses résultats exploser : +18% de chiffre d'affaires, un EBITDA multiplié par 4 et un BNA qui passe de -2,18 CAD à 9,72 CAD ! En un mot, tout va bien dans le meilleur des mondes pour une entreprise qui va profiter de l'acquisition de Norbord pour élargir sa gamme de produits et accéder à de nouveaux marchés dans l'Est canadien et en Europe. Cette synergie va également permettre d'économiser pas moins de 80 millions de CAD de coûts par année d'ici 2 ans.

La conjoncture actuelle du bois étant toujours positive, les analystes sont très optimistes pour le futur de West Fraser avec un chiffre d'affaires qui devrait à nouveau doubler en 2021.

La progression du titre sur un an glissant est de 47.6%.



Retour du titre West Fraser Timber sur ses points hauts de 2018