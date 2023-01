Le point hebdo de l'investisseur : Les marchés indécis en ce début d'année

Ambiance : Les prémices du commencement d'un début de frémissement. La réduction du rythme de l'inflation en Europe a ressuscité la perspective d'une BCE moins agressive sur ses taux, tandis qu'en parallèle, la forte baisse du prix du gaz a réduit le risque pesant sur les entreprises du vieux continent. Aux Etats-Unis, l'ambiance était un peu différente avec une incertitude toujours forte sur la politique monétaire de la Fed, dans un contexte de statistiques toujours trop solides pour que la banque centrale abandonne sa politique restrictive. Du moins jusqu'à vendredi et la publication des données sur l'emploi en décembre. Car si le chômage reste au plancher (3,5%), signe que l'économie tourne toujours fort, la hausse des salaires horaires a subtilement ralenti. C'est mince, mais les investisseurs ont eu l'air de s'y accrocher pour estimer que les efforts de la Fed commencent à payer.

Devises. La semaine de rentrée a plutôt profité au dollar américain, qui a repris plus de 2% face au yen et entre 1 et 2% à l'euro et à la livre sterling. Le billet vert, après un gros passage à vide au cours du 4e trimestre, poursuit donc sa remontée, au gré des statistiques publiées aux Etats-Unis. Tant qu'elles sont robustes, elles alimentent la perspective de taux plus élevés, plus longtemps. De son côté, la paire euro / franc fait du surplace autour de 0,9879 CHF pour 1 EUR.

Taux : So far so good. En dépit d’un marché de l’emploi américain toujours résilient qui ne fait pas les affaires de la Fed, les taux d’intérêt ont néanmoins marqué le pas vendredi, alimentant du même coup la hausse des indices boursiers. La corrélation en cours depuis plusieurs mois entre taux d’intérêt et indices actions reste donc inchangée. Le rendement du 10 ans est toujours coiffé par sa moyenne mobile à 50 jours, résistance autour des 3,80/90% et constitue une bonne barrière à la hausse. De ce côté de l’Atlantique, on assiste également à un reflux du rendement du 10 ans allemand après avoir buté sur les sommets d’octobre autour des 2.55%. Comme évoqué dans un récent article sur le spread BTP/Bund, nous privilégions une poursuite de la détente des taux.

Cryptomonnaies : Sur la même lancée que la fin d’année 2022, le bitcoin affiche une volatilité relativement faible sur cette première semaine de l’année 2023 en restant toujours bloqué autour des 16 800 dollars, en hausse de 0,86% depuis lundi, à l’heure où nous écrivons ces lignes. L’appétit des investisseurs pour le bitcoin reste donc toujours faible pour l’instant. L’ether, la deuxième crypto en termes de valorisation, surperforme nettement le leader en inscrivant une hausse de plus de 4% sur la semaine mais reste toujours loin de renverser la vapeur après une année 2022 catastrophique.

. Jerome Powell, le patron de la Fed, doit prononcer un discours à 14h00 (heure de Paris) mardi. Il ne fait guère de doute que cela sera un moment important pour les marchés, comme la publication jeudi de l'inflation américaine de décembre. Pour compléter le tableau, l'Université du Michigan dévoilera vendredi la version préliminaire de son indice de confiance des consommateurs américains, un autre rendez-vous prisé des investisseurs. Ailleurs dans le monde, la Chine publiera dans la nuit de lundi à mardi ses derniers prix à la consommation et à la production.