TOPS

Immunogen (+138%) : La biotech américaine a bondi cette semaine après avoir annoncé les résultats favorables de l’Elahere, son traitement candidat pour le cancer de l'ovaire, dans un essai de phase 3. Le médicament a démontré une amélioration significative de la survie globale du patient par rapport à la chimiothérapie. Plusieurs analystes ont relevé leur recommandation sur le titre à la suite de l’annonce.

Vilmorin (+45%) : Le producteur français de semences français Vilmorin & Cie a reçu une offre de rachat de son actionnaire de référence, Limagrain, qui souhaite acquérir les 28.8% du capital qu’il ne possède pas encore, puis sortir le semencier de la cote. L’OPA a été accueillie favorablement par le conseil d’administration. Avant l’offre, Vilmorin se targuait de résultats trimestriels en forte croissance, avec un chiffre d’affaires en hausse de 21%.

Applus Services (+22%) : Le spécialiste espagnol de la sécurité, de l’inspection et de la certification industrielle dit avoir reçu des offres de rachat non contraignantes, mais n’a pas divulgué les soumissionnaires. La rumeur, qui bruisse que les géants Apollo et Apax feraient partie des acheteurs potentiels, a suffi à propulser le titre à la hausse. Le groupe, qui avait déjà reçu des preuves d’intérêt en 2022, déclare qu’aucune décision n’a été prise pour le moment.

Uber(+21%) : Tous les feux sont au vert pour le transporteur, qui a dévoilé des résultats meilleurs qu'attendus et rassure ainsi sur la viabilité de son modèle économique. Le chiffre d’affaires trimestriel gagne 29%, les réservations brutes 19%, et les voyages pris en charge, tous segments confondus, sont en hausse de 24%. Le bénéfice et l’EBITDA dépassent aussi les attentes, et le groupe continue de réduire sa dette. Seul clignotant rouge au tableau de bord : la division fret, qui cède 23%. Le groupe annonce par ailleurs une série de partenariats notables, avec The Kroger Co, Amazon et Stripe.

Colruyt (+18%) : En dépit d’un climat économique pesant, le spécialiste belge de la grande distribution retrouve des couleurs. Le groupe fait état de parts de marché en croissance, et d’une meilleure maîtrise des coûts opérationnels et énergétiques. Alors qu’il avait anticipé une forte baisse du résultat net et du résultat d'exploitation pour l’exercice en cours, le détaillant revoit donc légèrement ses perspectives à la hausse, ce qui n’est pas pour déplaire au marché.

Shopify (+18%) : Le spécialiste canadien du e-commerce signe des résultats trimestriels robustes : chiffre d’affaires (+25% pour le T1), bénéfice, volume de marchandises et flux de trésorerie sont meilleurs qu’attendus. Mais surtout, la plateforme a rassuré les investisseurs en annonçant, d’une part, la suppression de 20% de ses effectifs, et d’autre part, la vente de son activité logistique et d'automatisation des entrepôts. Le groupe dit vouloir se concentrer davantage sur son activité principale : la création d'outils pour les vendeurs en ligne.

Royal Caribbean (+10%) : Météo favorable pour le deuxième opérateur mondial des croisières. En dépit du ralentissement économique, le croisiériste, comme ses homologues, profite d’un regain d’intérêt pour les voyages. Il dévoile un chiffre d’affaires supérieur aux attentes, et une perte moins lourde que prévu pour le trimestre écoulé. Le groupe, dont le titre est en hausse de moitié depuis le début de l’année, relève ses prévisions de bénéfice annuel.

FLOPS

Chegg (-47%) : Les temps sont durs pour les acteurs de l’éducation. La société américaine d’aide aux devoirs a averti les marchés que l’émergence de ChatGPT, le robot conversationnel d’intelligence artificielle, met en péril sa croissance. Sur le trimestre écoulé, le groupe fait état d’un nombre d’abonnés en recul de 5% et d’un chiffre d’affaires en repli de 7%, moins bon qu’attendu. Dans la foulée, plusieurs bureaux d’analyses ont revu leur recommandation à la baisse. Le groupe annonce toutefois travailler avec OpenAI (le propriétaire de ChatGPT) pour intégrer l’IA à ses activités.

Icahn (-40%) : Les vendeurs à découvert ont encore frappé ! Le hedge fund activiste Hindenburg Research a publié un rapport négatif sur Icahn Enterprises, le conglomérat américain fondé par le milliardaire Carl Icahn. Le document avance que la société d'investissement gonfle artificiellement la valeur de ses actifs et qu’elle exploite une structure s’apparentant à une pyramide de Ponzi, en utilisant l'argent des nouveaux investisseurs pour verser des dividendes aux anciens. Plongeon immédiat.

First Horizon (-42%) : Double peine pour First Horizon Corporation. Déjà largement fragilisé par l’état du secteur bancaire aux Etats-Unis, après les faillites de SVB, Signature et First Republic, le créancier du Tennessee subit un revers avec TD Bank. Le prêteur canadien, qui ambitionnait de racheter son homologue en difficulté pour 13.4 milliards de dollars, a finalement retiré son offre, invoquant une incertitude quant aux autorisations réglementaires. A noter que Western Alliance cède 51%, Comerica 28%, Bankunited 22%, East West Bancorp 19.9%, Citizens Financial 19.7%, Truist 19.5% et US bancorp 15.5%.

Estée Lauder (-18%) : La chaîne de cosmétiques signe des résultats trimestriels décevants : le chiffre d’affaires est en repli de 12% et le bénéfice net chute de 72% sur la période, après avoir abaissé ses prévisions trois fois en six mois. C’est la faiblesse de la reprise en Chine (qui représente un tiers des revenus de l’entreprise) et la tiédeur du marché européen qui plombent la croissance globale du spécialiste des produits de beauté. Notons toutefois que les ventes sont en hausse de 6% aux Etats-Unis.

AMS-Osram (-15%) : Les performances du géant autrichien des semi-conducteurs et de l'électronique optique ont aussi déçu les investisseurs. Sur le dernier trimestre, le groupe enregistre un chiffre d’affaires et une marge opérationnelle en baisse, ainsi qu’une perte de 134 millions d’euros, contre un bénéfice de 15 millions d'euros l’année dernière. Le management n’a pas rassuré les marchés puisqu’il a déclaré que l’érosion allait se poursuivre au prochain trimestre. Le groupe a néanmoins nommé un nouveau directeur général dans l’optique de redresser son cours de bourse dans le courant de l’année.

Zalando (-13%) : En ces temps d’inflation et de contexte économique difficile, le site de e-commerce allemand n’a pas démérité : pour le trimestre écoulé, il dévoile un chiffre d’affaires en hausse de 2,3%, un volume de marchandises en hausse de 2,8%, et un nombre de clients actifs en augmentation de 4,8%. Mais ces chiffres, le niveau élevé des stocks et l’absence de déclaration de la direction sur les trimestres à venir ont failli à rassurer les investisseurs sur les perspectives annuelles.