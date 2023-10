TOPS

Point Biopharma Global (+86%) : La biotech américaine, spécialiste des traitements contre le cancer, a reçu une offre de rachat de la part du géant Eli Lilly, qui propose 12,50 dollars par action en espèces, valorisant ainsi l'entreprise 1,4 milliard de dollars. La transaction a été approuvée des deux côtés, et devrait être actée d'ici la fin de l'année.

Mirati Therapeutics (+43%) : Situation similaire pour la société d'oncologie Mirati Therapeutics. Le français Sanofi envisagerait d'acquérir le fabricant américain de médicaments contre le cancer, qui a reçu il y a quelques mois l'approbation de la FDA pour son premier traitement.

Pandora (+11%) : Le plan de redressement de Pandora, initié en 2021, porte ses fruits. Le bijoutier danois a dévoilé cette semaine des perspectives réjouissantes : il prévoit une accélération de sa croissance organique annuelle moyenne, visant 7% à 9% sur 2023-2026, ainsi qu'une marge d’exploitation de 26% à 27%, contre 25% attendus en 2023. Pour y parvenir, il mise sur l'ouverture de plusieurs magasins. Belle revanche pour le groupe qui avait sévèrement souffert de la pandémie.

Redcare Pharmacy (+10%) : Solides résultats trimestriels pour le pharmacien allemand en ligne. Sur les trois derniers mois, le groupe signe des ventes en hausse de 67%, à 475 millions d'euros, principalement portées par la vigueur des marchés allemand, autrichien et suisse. Il se targue par ailleurs de gains de parts de marché, après avoir conquis 400 000 nouveaux clients sur le trimestre.

Foot Locker (+10%) : Le détaillant de chaussures de sport profite de l'appel d'air créé par la publication des résultats de son principal fournisseur Nike, qui prévoit une réduction des stocks, une marge brute améliorée et une croissance soutenue. Les marchés s'attendent donc à ce que la demande pour les articles de sport reste forte. De quoi redorer un peu l'action du distributeur, en repli de près de 50% depuis le début de l'année.

Aviva plc (+9%) : Le groupe britannique d'assurance, de retraite et de gestion de patrimoine britannique bondit à la faveur d'une rumeur : plusieurs prétendants seraient intéressés par un rachat d'Aviva, parmi lesquels, les noms de l'allemand Allianz SE, du danois Tryg AS et du canadien Intact Financial Corp sont avancés. Pour rappel, en 2021, Tryg et Intact ont acquis conjointement RSA Insurance Group PLC et se sont réparti ses activités. Notons que l'analyste Jefferies a relevé cette semaine sa recommandation sur Aviva à "achat" avec un objectif de cours rehaussé à 480 GBX, notant la bonne orientation des opérations.

Nemetschek (+7%) : Après un début d'année difficile, le ciel semble s'éclaircir pour les éditeurs de logiciels européens, selon Barclays, qui a relevé cette semaine sa recommandation sur le fournisseur allemand de logiciels pour l’architecture, la construction, l'ingénierie et l’industrie du bâtiment. Au cours des derniers mois, la hausse des taux d'intérêt et l'engouement pour l'Intelligence Artificielle ont pesé sur les éditeurs du continent, mais l'accélération de la croissance prévue pour la fin d'année et pour 2024 devrait alléger les craintes sur le secteur.

FLOPS

Alstom (-43%) : L'action du constructeur ferroviaire français a dévissé cette semaine après la publication préliminaire de ses résultats semestriels. Le groupe révèle brûler beaucoup plus de cash que prévu (entre €500 et €700 millions sur l'année fiscale 2023-2024.) et a donc revu très nettement à la baisse son objectif de flux de trésorerie. L'annonce a surpris le marché car le groupe évolue en territoires favorables : le secteur ferroviaire européen se porte bien. Notons toutefois que le groupe est à la peine depuis l'absorption de Bombardier, que ses marges et sa rentabilité demeurent faibles, et qu'il a retardé ses projets au Royaume-Uni.

Edenred (-12%) : Douche froide dans le secteur des tickets restaurants. La ministre française des Petites et Moyennes Entreprises (PME), qui a annoncé la fin des tickets en papier d'ici 2026 au profit de la version dématérialisée, envisage de plafonner les commissions payées par les commerçants et restaurateurs aux opérateurs de titres-restaurant. Coup dur pour Edenred réalise environ 16% de son chiffre d'affaires en France. Dans la foulée, Citi a abaissé son objectif de cours sur le titre de 62 à 59 euros.

Philips (-10%) : Les années se suivent et se ressemblent pour Philips, le groupe néerlandais de santé, qui n'en finit pas d'essuyer les conséquences des défauts de fabrication de ses appareils respiratoires. La FDA , l'autorité de santé américaine, a déclaré ne pas être satisfaite de la manière dont la société a géré le rappel de respirateurs pour leur caractère potentiellement cancérigène, et exige que le groupe procède à de nouvelles évaluations des risques. Le marché craint désormais une interdiction de vente pure et simple des appareils aux Etats-Unis. Pour rappel, l'action a perdu 65% depuis ses plus hauts de 2021.

Puma (-10%) : Puma, qui doit publier ses trimestriels le 24 octobre, n'est pas parvenu à convaincre les analystes lors d'une conférence téléphonique cette semaine. Alors que le fabricant de vêtements de sport s'est dit en bonne voie pour atteindre ses objectifs annuels, ses commentaires ont suscité l'inquiétude des bureaux d'études sur les ventes à venir : ces derniers estiment que les bénéfices du troisième trimestre pourraient être inférieurs aux attentes du marché. Punition immédiate pour le titre qui a connu sa plus forte baisse intrajournalière en plus de trois ans.

Rivian (-25%) : Ascenseur émotionnel. En début de semaine, le fabricant de voitures électriques réjouissait les investisseurs en annonçant avoir livré plus de véhicules qu'attendu au troisième trimestre, soit 15 564. Mais dans la foulée, il a annoncé émettre des obligations vertes convertibles d'une valeur de 1,5 milliard de dollars (deuxième émission de ce type en cette année), faisant craindre une potentielle dilution. Le groupe a aussi dévoilé une estimation préliminaire des ventes pour le troisième trimestre et pour l'année, qui a déçu les investisseurs, qui s'attendaient à un relèvement des objectifs.

Kellogg (-15%) : Le géant de l'alimentaire Kellogg, qui se nomme désormais Kellanova, a achevé cette semaine la scission de ses activités céréalières en Amérique du Nord, devenues WK Kellogg. Les actionnaires de Kellanova ont reçu une action ordinaire de WK Kellogg pour quatre actions de Kellanova détenues au 21 septembre. Si certains observateurs estiment que ce repli sera temporaire, et qu'il est causé par un rebalancement stratégique des portefeuilles, plusieurs analystes ont réduit leur objectif de prix pour l'action Kellanova en citant ses perspectives de ventes moroses et ses activités à faible marge.

Airbnb (-9%) : Nombreux vecteurs de baisse pour l'hébergeur. D'une, le rebond du voyage semble sur sa fin, alors que la demande refoulée à cause de la pandémie s'estompe. De deux, la ville de New York a durci les conditions de location d'Airbnb pour un séjour de moins de 30 jours, ce qui pourrait inspirer d'autres villes. De trois, plusieurs analystes ont revu à la baisse leur recommandation sur le titre, citant un environnement moins favorable pour les acteurs du tourisme, et se disent inquiets de la croissance du chiffre d'affaires et des marges. Enfin, plusieurs initiés (PDG, DAF, directeur de la comptabilité, et directeur de la technologie) se sont délestés de leurs participations dans l'entreprise.