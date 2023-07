Tops About You Holding (+42%) : Grosse surprise du côté des résultats du vendeur de mode en ligne. Le premier trimestre fiscal clos fin mai s'est soldé par un bénéfice alors que le marché craignait une perte. L'exercice devrait lui aussi être positif. "Cela montre que l'accent s'est déplacé de la croissance vers les coûts, et cela fonctionne puisque les mesures stratégiques et opérationnelles augmentent considérablement la rentabilité dans tous les segments", souligne Henrik Paganetty, qui suit le dossier chez Jefferies. Zalando a profité de l'effet d'aspiration (+15%). Coinbase (+36%) : La plateforme de négoce de cryptomonnaies s'est enflammée après une victoire juridique jugée historique dans un procès très suivi impliquant la société Ripple Labs. Un juge américain a estimé que cette entreprise n'a pas violé la loi fédérale sur les valeurs mobilières en commercialisant son jeton sur les bourses ouvertes. La SEC avait accusé Ripple Labs et ses dirigeants d'avoir cédé des titres non enregistrés. Comme le juge a estimé que XRP "n'est pas nécessairement un titre", certains observateurs parlent d'une victoire à la Pyrrhus. Mais à court terme, l'écosystème blockchain se réjouit de la victoire contre la SEC. Kingspan (+22%) : Le groupe irlandais a électrisé le secteur des matériaux de construction en début de semaine en anticipant largement sur sa publication de résultats prévue mi-août. Dans une mise à jour inattendue, il a indiqué que ses performances du premier semestre seront plus élevées que ce que le marché anticipe. La dynamique aux Etats-Unis, en France et en Allemagne est restée solide. Nordic Semiconductor (+16%) : Les résultats du second trimestre étaient plus robustes que prévu, même si le cycle actuel des semiconducteurs est encore fragile. Le dossier bénéficie aussi de la recommandation inaugurale de Jefferies, qui conseille à ses clients d'acheter en visant 180 NOK. L'analyste se positionne en jugeant que le Norvégien sera l'un des premiers bénéficiaires de la reprise du marché, attendue à partir du début de l'année 2024. Hapag-Lloyd (+16%) : L'espoir d'une accélération de la croissance mondiale dans les mois à venir, alimenté par la modération de l'inflation aux Etats-Unis, a soutenu les valeurs cycliques, en particulier celles liées au commerce international. En parallèle, le serpent de mer d'un plan de relance en Chine a refait son apparition. Vallourec (+11%) : L'aciériste a relevé ses prévisions pour le deuxième trimestre, citant de bons résultats au Moyen-Orient et des pertes moins importantes que prévu en Allemagne. Le groupe table désormais sur un Ebitda du deuxième trimestre d'environ 370 M€, contre 320 M€ annoncés précédemment. Il a aussi affiné sa prévision annuelle, qui cadre avec les attentes du marché. Blackstone (+11%) : La perspective de voir la Fed assouplir sa politique, conséquence d'une inflation plus modérée que prévu, a bénéficié aux entreprises d'investissement telles que Blackstone, qui sont susceptibles d'accéder à la fois à de l'argent meilleur marché et de bénéficier de la hausse de valorisation des actifs. Flops Aritzia (-22%) : En dépit de ventes en hausse, les résultats du détaillant canadien spécialisé dans la mode ont lourdement chuté. La prudence du management sur les perspectives explique aussi la forte baisse de l'action cette semaine. TD Securities est passé d'achat à neutre sur le titre à la suite de la publication. Sensirion (-18%) : le fabricant de microcapteurs numériques a nettement réduit ses prévisions annuelles après avoir constaté une détérioration des conditions de marché. La révision est spectaculaire : l'objectif de chiffre d'affaires a été revu en baisse d'un tiers et celui de résultats de moitié. Devant ces nouveaux chiffres, le Crédit Suisse a ramené de 95 à 77 CHF par action son objectif, en demeurant "neutre" sur le dossier. Viasat (-17%) : Coup dur pour l'opérateur satellitaire, qui a révélé cette semaine que ViaSat-3 Americas, le dernier engin envoyé dans l'espace le 30 avril par SpaceX, a connu un problème de déploiement. Les performances du satellite risquent d'être affectées. Les conséquences précises ne sont pas encore connues à ce stade. Addtech (-14%) : Les résultats trimestriels publiés par l'industriel suédois ont déçu. Le discours du management est toutefois rassurant, puisqu'il ne constate aucun signe de ralentissement. Il a cependant souligné que la base de comparaison avec l'année dernière est assez élevée, ce qui laisse penser que la trajectoire des résultats sera plus modérée. Progressive Corporation (-13%) : S'il fallait citer un secteur moins fringant que les autres aux Etats-Unis, ce serait sans doute celui de l'assurance, dont les performances ont tendance à décevoir. Illustration avec Progressive, dont les primes nettes sont ressorties inférieures aux attentes au second trimestre. Ericsson / Nokia (-5%) : Mauvaise semaine pour les deux leaders technologiques européens. Le Suédois a annoncé des pertes trimestrielles pendant que le Finlandais a révisé à la baisse ses prévisions 2023. En cause à chaque fois, un coup de frein du marché de la 5G, qu'ils dominent pourtant en oligopole avec le chinois Huawei, persona non grata dans plusieurs pays occidentaux.