TOPS

888 Holdings (+40%) : FS Gaming Investments a pris une participation de 6,6 % dans le groupe de jeux d'argent coté à Londres. FS Gaming est un véhicule d’investissement soutenu par des spécialistes de l’industrie du jeu et du pari : Kenny Alexander, Lee Feldman et Shay Segev, tous anciens dirigeants de GVC Holdings PLC, aujourd'hui connu sous le nom d'Entain PLC. Belle remontée pour le titre affaibli par son lourd endettement, des départs soudains dans son exécutif et des amendes pour manquements en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

Gitlab (+36%) : Pour le trimestre écoulé, la plateforme américaine de développement collaboratif de logiciels annonce des pertes plus faibles qu’attendues, ainsi qu’un chiffre d’affaires en forte hausse et supérieur aux attentes, porté par le segment abonnements et les ventes de licence. Elle a donc relevé ses perspectives annuelles. Le groupe a par ailleurs annoncé lancer un produit alimenté par l'intelligence artificielle dès cette année, qui devrait proposer, entre autres, des suggestions d'écriture de code. Enfin, le titre bénéficie de recommandations favorables.

Icahn (+25%) : Icahn Enterprises va mieux. Victime d’un rapport du vendeur à découvert Hindenburg Research le mois dernier, qui avait fait plonger ses actions, le groupe de l’investisseur Carl Icahn s’est relevé à la faveur d’un changement de cible de son détracteur. Autre catalyseur : une baleine semble avoir pris une large position dans le groupe, attirant ainsi l'oeil des investisseurs et boostant la spéculation autour du titre.

Warner Bros Discovery (+19%) : Le géant des médias et du divertissement, lourdement endetté par la fusion de Warner Bros. et Discovery qui lui a donné naissance, annonce avoir remboursé une partie de sa dette grâce à d’intenses efforts pour réduire ses coûts. Le groupe a également séduit les investisseurs en dévoilant son plan pour rentabiliser son activité de diffusion en continu dès cette année, soit un an plus tôt que prévu. Il semble que le marché ait aussi apprécié le départ de Chris Licht, PDG de CNN, propriété de WBD, qui s’était brûlé les ailes en lançant, entre autres, le service de streaming CNN+.

Lotus Bakeries (+12%) : Le biscuitier belge ne connaît pas la crise. Son titre s’est envolé à la faveur d’un changement de recommandation de la banque privée allemande Berenberg, qui a relevé son objectif de cours à 7000 euros. Lotus tire profit de la bonne santé de ses homologues du secteur des snacks sucrés, et a donc relevé ses perspectives pour l’année. Le groupe a aussi investi dans ses capacités de production, promesse d’une amélioration des marges selon les observateurs.

Tesla (+10%) : Trois bonnes nouvelles pour le constructeur de véhicules électriques. Le groupe a vendu plus de voitures en mai en Chine que le mois précédent, toutes les versions du Model 3 sont désormais éligibles au crédit d'impôt de 7 500 dollars dans le cadre de la loi américaine sur la réduction de l'inflation (IRA), et les volumes de production du Cyber Truck annoncés dépassent les attentes du marché. L'annonce d’un partenariat avec GM sur les superchargeurs Tesla et des rumeurs d’investissement dans de nouvelles usines de production en Espagne et en Inde ont également poussé le titre à la hausse.

Orsted (+7,5%) : Le géant danois de l’énergie a présenté hier ses plans stratégiques : il annonce investir plus de 68 Mds€ pour atteindre ses objectifs en matière d'énergies renouvelables et devenir le leader mondial du secteur. Et avec le plus important pipeline de projets éoliens offshore en Europe, aux États-Unis et dans la région Asie-Pacifique, il semble en bonne voie pour y parvenir. Il bénéficie aussi de relèvements de recommandations et d'objectifs de cours de la part de plusieurs bureaux d’analyse.

FLOPS

Storskogen (-10%) : Le groupe suédois, spécialisé dans le rachat de sociétés dans les services, le commerce et l'industrie, a annoncé cette semaine son intention d’émettre 1,5 milliard de couronnes d'obligations senior non garanties. Fin mai, il avait déjà cédé son unité de fabrication de maisons Skidsta Hus et son entreprise de peinture Dextry Group pour une valeur d'entreprise combinée de 450 millions de couronnes.

Lumen Technologies (-11%) : Le fournisseur américain de réseaux de télécommunications déçoit : il prévoit des revenus annuels en repli de 19% et inférieurs aux attentes du marché et réduit son dividende. Le management, qui a dévoilé un plan de redressement dans le cadre de sa journée des investisseurs, dit s’attendre à des vents contraires en termes de revenus et de bénéfices jusqu'à la fin de 2024.

Coinbase (-15%) : Dégringolade pour le leader des plateformes d'échanges de crypto-monnaies, pris dans une tourmente judiciaire. La SEC, le gendarme des marchés financiers américains, reproche au groupe de n’avoir pas respecté la réglementation : d’avoir délibérément pris des décisions commerciales pour augmenter ses revenus, principalement à partir des frais de négociation des clients, en rendant les crypto actifs disponibles à la négociation pour l’investisseur lambda et d’avoir enfreint les règles en créant un service de négociation de crypto monnaies, qui sont considérées pour certaines comme des valeurs mobilières non enregistrées.

Croda (-17%) : Le spécialiste britannique des produits chimiques a plongé cette semaine après avoir alerté sur ses prévisions de bénéfice annuel, qui devrait s’établir entre 370 à 400 millions de livres sterling en 2023, soit une baisse de 52% par rapport aux 780 millions de livres sterling réalisés en 2022. Le groupe, qui pâtit d’un déstockage important de ses clients affectant ses volumes de ventes, a entraîné ses pairs, tels que l’allemand Wacker Chemie (-8%), dans son sillage.

Epam Systems (-18%) : Le spécialiste américain de logiciels d'ingénierie a réduit cette semaine ses perspectives de bénéfices et de revenus pour le deuxième trimestre et pour l’ensemble de l’exercice, pour cause de détérioration de la demande dans le segment "build" et de perspectives sombres pour le marché des technologies de l'information. Le groupe continue aussi de pâtir de son départ de Russie et du conflit en Ukraine, où il emploie 20% de sa main-d'oeuvre.