Ambiance : La cigale et la fourmi. Les marchés actions continuent à détourner le regard quand la Fed agite ses bras pour annoncer que le danger inflationniste n’a pas disparu. Pour autant, la banque centrale américaine a choisi de faire l’impasse sur une hausse de taux en juin, tout en menaçant de reprendre le cycle de resserrement dès juillet, voire une seconde fois dans l’année. Le marché obligataire est plus prudent (voir ci-après). La BCE, de son côté, a fait moins de mystère en donnant un quart de tour à ses taux pour les porter à 4% et en clamant que l’austérité n’est pas terminée. Les statistiques macroéconomiques restent faiblardes des deux côtés de l’Atlantique, mais il n’y a pas de rupture visible, alors...

Devises Il est encore question de banques centrales ici. Le décalage de calendrier entre la Fed et la BCE est bien visible dans le parcours de l'euro, qui est remonté à 1,0942 USD. La vigueur de la monnaie unique est encore plus criarde face au yen, qui est tombé à son plus bas niveau depuis 15 ans. La position toujours accommodante de la Banque du Japon expliquant aisément cela. L'EUR se négociait vendredi 154,70 JPY.

Taux. Au terme d’une semaine qui pouvait s’annoncer à hauts risques, les banques centrales ont pourtant joué la partition attendue à savoir un statu quo pour la Réserve fédérale américaine et un relèvement d’un quart de point pour la Banque centrale européenne. Les investisseurs n’ont retenu que le verre à moitié plein propulsant les indices, Nasdaq en tête vers de nouveaux sommets annuels. Pourtant, le discours sous-jacent est plus nuancé. La Fed et la BCE n’ont pas manqué d’alerter la communauté financière quant à la persistance de l’inflation core ce qui pourrait se traduire par 1/ un taux terminal plus élevé qu’anticipé par les institutions elles-mêmes et 2/ une période prolongée de taux élevés. De la même manière, certains membres du comité de la Fed commencent à estimer que les taux réels (Fed Funds - CPI) devraient être proches de 100 points de base pour venir peser durablement sur l’inflation. Si les indices actions n’en ont cure, le rendement du 2 ans américain a bien pris en compte l’information et continue de progresser en direction de ses sommets de mars à 5.08 tandis que le spread 2/10 US cash continue de s’enfoncer en territoire négatif. Traduction : les taux continuent de s’inquiéter d’une possible récession à venir tandis que les indices font la cigale.

Crypto : Pour la troisième semaine consécutive, le bitcoin recule et revient se positionner autour des 25 500 dollars, en baisse de 1,5% depuis lundi. L’ether souffre nettement plus en reculant de quasiment 5% sur la même période et navigue désormais près des 1650 dollars. Tant que l’industrie des crypto-actifs reste embourbée dans les problèmes réglementaires de l’autre côté de l’Atlantique, la SEC ne montrant aucun signe d’avancement sur ce sujet, bitcoins et consorts auront du mal à reprendre une dynamique haussière à court terme.

Agenda. Après un début de semaine plutôt tranquille, le calendrier macroéconomique s'intensifiera réellement à partir de mercredi, avec la publication de l'inflation annuelle au Royaume-Uni et les interventions des responsables de la Réserve fédérale américaine. Jeudi sera une journée clé, car la Banque nationale suisse procédera à son évaluation de la politique monétaire et annoncera sa décision concernant les taux d'intérêt. Par la suite, la Banque d'Angleterre lui emboîtera le pas en dévoilant les résultats du vote du comité de politique monétaire, le résumé de la politique monétaire et le taux directeur officiel. Aux États-Unis, quelques statistiques seront également publiées, notamment celles relatives aux demandes d'allocations chômage. Enfin, vendredi, les données du PMI manufacturier flash et du PMI services flash seront publiées en Europe, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis.