Tops

Software AG (+55%) : Le développeur de logiciels allemand a reçu cette semaine une offre publique d’achat de Silver Lake Management. Le capital-investisseur américain, qui a acquis 9% du capital de la société en 2022,propose aux actionnaires 30 euros par action, valorisant ainsi l'entreprise à 2,2 milliards d'euros. L’offre a été accueillie favorablement par les porteurs. Dans la foulée, Elliott Investment Management et d'autres investisseurs ont renforcé leurs positions dans le groupe.

SimCorp (+38%) : Autre développeur, autre offre. Le fournisseur danois de logiciels spécialisés dans la gestion d'actifs et la banque d'investissement, a, lui, reçu une marque d’intérêt de Deutsche Börse, l’opérateur de la Bourse de Francfort, qui veut se renforcer dans les données. Celui-ci propose 3,9 milliards d’euros pour s’emparer d’un des leaders du secteur, et ainsi concurrencer les logiciels Aladdin de BlackRock et Alto d’Amundi. Ce serait la plus grosse opération de croissance externe de l'histoire de la bourse allemande.

SES-Imagotag (+32%) : Cette belle valeur française largement présente dans les sélections de gérants spécialisés dans les valeurs moyennes depuis des années attendait une bonne nouvelle. C'est chose faite avec l'annonce des premières retombées du partenariat avec Walmart, qui va de surcroît prendre 10% du capital. Le titre s'envole sur la semaine alors que ce partenariat pourrait amener plusieurs milliards d'euros de revenus à l'entreprise sur plusieurs années, de l'aveu même de son PDG.

Embracer (+18%) : L’éditeur suédois de jeux vidéo a dévoilé vendredi dernier le second opus de son jeu d’action sur les zombies Dead Island. Dead Island 2, dont la sortie avait été repoussée, a été très largement salué par les utilisateurs, et s’est vendu à plus d’un million de copies en trois jours. Le studio, qui a multiplié les acquisitions au cours de ces dernières années, disposerait d’un pipeline de plus de 200 jeux, de quoi booster sa croissance à long terme.

Wärtsilä (+16%) : Le conglomérat finlandais, spécialisé dans lesgénérateurs électriques et les moteurs de bateaux, a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Le chiffre d’affaires gagne 19% par rapport à la même période l’an dernier, le bénéfice net s’élève à 55 millions d'euros, contre une perte nette de 143 millions d'euros l'année précédente. Le fabricant fait état d’un solide carnet de commandes et d’une belle dynamique dans sa division services. La réouverture de l’économie chinoise devrait aussi soutenir les perspectives du groupe.

Hasbro (+14%) : Le célèbre groupe américain de jeux et de jouets dévoile aussi des trimestriels meilleurs qu’attendus. Chiffre d’affaires (-14%) et bénéfice opérationnel (-85%) sont en repli, mais ont toutefois surpris le consensus. Les ventes ont été soutenues par la force des segments jeux de rôle, jeux numériques, et de la franchise des cartes Magic : The Gathering (+16%). Le fabricant, qui s’attèle à réduire ses coûts et ses niveaux de stock, a confirmé ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels.

Chipotle (+13%) : La chaîne de fast-food spécialisée dans la cuisine tex-mex a également battu les estimations du marché. Elle tire profit de l’inflation et de l’attrait des clients à faible revenu pour signer un chiffre d’affaires trimestriel en hausse de 17%, et un bénéfice net en croissance de 84%. L’enseigne a aussi pu compter sur l’ouverture de 41 nouveaux magasins cette année. Une très belle remontada pour le groupe qui avait été victime d’une vague d’intoxications en 2016 et 2017 !

Atlas Copco (+12%) : Le groupe industriel suédois, actif dans les compresseurs, les matériaux de construction, et l’outillage, a affiché des résultats trimestriels solides. Le chiffre d’affaires gagne 32%, le bénéfice d’exploitation 29% et le bénéfice net 25%, et les prises de commande 18% sur la période. Le groupe, qui avait déçu les marchés au trimestre précédent, bénéficie d’un regain d’engagement. Pour rappel, l’industriel a multiplié les acquisitions au cours des derniers mois, et affiche ainsi un remarquable équilibre croissance organique / croissance externe.

Meta Platforms (+12%) : Retour en grâce pour la société-mère de Facebook et Instagram, qui a dévoilé un trimestre meilleur qu’attendu, après sa déconvenue sur la période précédente. Le groupe a notamment pu surfer sur une hausse du nombre d'utilisateurs de Facebook d'une année sur l'autre et présenté des perspectives de revenus plus élevées que prévu pour le trimestre en cours. Ces bons résultats ont soutenu le sentiment des investisseurs.

Flops

First Republic (-56%) : La banque de San Francisco reste le maillon faible du secteur aux Etats-Unis. Il se murmure d'ailleurs que les régulateurs, les politiques et les financiers américains cherchent la parade pour cautériser l'hémorragie et éviter la reprise de l'effet domino dans le secteur. First Republic, dont le cours dépassait 120 USD il y a deux mois, cote désormais moins de 7% et se montre incapable de restaurer la confiance.

Compass (-27%) : Vents contraires pour le spécialiste du courtage immobilier. Le groupe a manqué les estimations pour le trimestre en cours, et délivré des perspectives peu réjouissantes pour le suivant. Alors que le marché immobilier se contracte, le chiffre d’affaires du groupe abandonne 31% sur la période. Ses efforts de réduction des coûts n’ont pas suffit à compenser cette baisse.

Enphase Energy (-26%) : Le groupe technologique au service de l’énergie solaire a vu son titre chuter fortement cette semaine après avoir publié ses trimestriels. Si le bénéfice sur la période est meilleur qu’attendu, le chiffre d’affaires, bien qu’en hausse de 60%, et les prévisions pour le second trimestre, ont déçu. Le fabricant pâtit, depuis de le début de l’année, de la méfiance des entreprises à l’égard de l’économie et de la hausse des taux. Gardons toutefois en tête qu’il affiche un parcours boursier remarquable depuis 5 ans.

Recticel (-25%) : Gros couac pour le spécialiste belge des matériaux isolants. La vente de son activité mousse, déjà retardée en 2022, a été repoussée à la demande de l’acheteur, Carpenter, qui souhaite revoir le prix d’achat précédemment fixé à 656 millions d’euros. Le fabricant, par ailleurs en prise avec l'inflation des matériaux, la hausse des taux, et un marché de la construction incertain, signe toutefois des revenus trimestriels en hausse de 10%.

Teleperformance (-12%) : Le marché a réservé un accueil difficile à l'annonce de l'OPA amicale sur le concurrent néerlandais Majorel (dont le titre s'est à l'inverse envolé). Teleperformance paiera environ 3 Mds€, dont une part potentielle de 1 Md€ en actions. Cette part de dilution a sans doute un peu effrayé le marché. L'annonce a de plus été réalisée en parallèle de résultats trimestriels un peu quelconques. Pour autant, dans un secteur en consolidation avec le rachat de Webhelp par Concentrix, croquer un autre acteur important renforcera la position dominante du Français.

Banco Santander (-9%) : La banque espagnole continue de souffrir de son positionnement incompris. Le prêteur signe un bénéfice global en hausse et un chiffre d’affaires supérieur aux attentes pour le premier trimestre. Mais outre-Atlantique, où il est actif dans le crédit automobile "subprime", son profit est sévèrement affecté par d'importantes provisions pour défaut, dans un contexte de hausse des taux. Il pâtit également de l'échec du rachat de Banamex au Mexique, et des taxes espagnoles sur les profits exceptionnels.

Activision Blizzard (-9%) : On l’attendait, le couperet est tombé. La CMA, l’autorité britannique de la concurrence, s’est finalement opposée au rachat de l’éditeur de jeux vidéo par Microsoft pour la bagatelle de 69 milliards de dollars. Les promesses et engagements du géant n’auront pas suffi à convaincre l’institution que la fusion était bien fondée. L’acheteur annonce faire appel de la décision, Activision dit rester optimiste sur la concrétisation de l’accord, et les analystes restent positifs sur le dossier.