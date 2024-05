Tops

Novavax (+46,5%) : Bonne nouvelle pour la biotech américaine. Le laboratoire Sanofi annonce retirer son vaccin Covid du marché et commercialiser celui de son concurrent, qu'il va également tenter de combiner avec son propre vaccin contre la grippe. Dans le cadre de l'accord de licence, le groupe français versera entre 500 millions et 1,2 milliard de dollars à Novavax. Quelques jours plus tôt, le britannique AstraZeneca annonçait également renoncer à son vaccin, pour cause de chute de la demande. OX2 AB (+40,8%) : Le spécialiste suédois des énergies renouvelables a reçu une offre de rachat de 16,35 milliards de couronnes suédoises de la part du géant de l'investissement EQT, qui prévoit ensuite de retirer la société de la cote. Elior(+35,5%) : Le spécialiste français de la restauration collective va mieux. Au premier semestre, il a dégagé un résultat net d'un million d'euros, contre une perte de 23 millions d’euros sur la même période l’année précédente. Son EBITDA progresse de 144%, pour s'établir à 100 millions d'euros, et le chiffre d'affaires gagne 26%. Le groupe a également nettement réduit son endettement. Le marché salue les efforts de redressement. Delivery Hero (+26,4%) : Le groupe allemand de livraison de repas va céder Foodpanda, son activité taïwanaise, à son concurrent Uber pour 950 millions de dollars. En difficulté depuis plusieurs années (le titre a perdu près de 80% depuis ses plus hauts en 2021), il annonce également l'entrée de l'américain à son capital à hauteur de 300 millions de dollars. Notons que Delivery Hero bénéficie de recommandations positives de la part des bureaux d'analyse.

Gamestop (+16,7%) & AMC Entertainment (+56,7%) : Les actions mèmes font leur grand retour ! A la faveur de la réapparition de Keith Gill, l'influenceur qui avait initié les mouvements d'achat phénoménaux sur ces valeurs, sur le réseau social X (anciennement Twitter), les actions du détaillant de jeux vidéo et de la chaîne de cinéma en difficulté ont bondi, poussées par les abonnés du gourou des WallStreetBets. Rien à voir ici, passez votre chemin. Tencent MusicEntertainment(+16,6%) : Le géant chinois de la musique, coté aux Etats-Unis, fait mieux que prévu. En dépit de revenus trimestriels en légère baisse, il signe une augmentation des abonnements payants de plus de 20%, une hausse des revenus associés de près de 40%, et un bénéfice qui bondit de 24%. Vodafone(+11,4%) : Plusieurs vecteurs de hausse pour le groupe britannique de télécommunications. Le gouvernement espagnol a donné son accord pour la vente de son activité espagnole aufonds Zegona Communications pour 5 milliards d'euros, et les autorités britanniques ont donné leur feu vert pour la fusion entre Vodafone UK et son concurrent Three UK. La société a par ailleurs publié ses résultats annuels, en baisse mais conformes aux attentes, promis 4 milliards d'euros de rachat d'actions et dévoilé sa stratégie de restructuration pour les années à venir, qui a ravi les investisseurs. Rappelons que le groupe a également cédé ses activités italiennes à Swisscom il y a deux mois. AMS Osram (+10,4%) : Le groupe austro-allemand va investir, d'ici 2030, environ 590 millions d'euros pour étendre la capacité de production de son usine de puces de Premstätten, en Autriche, et ainsi développer des semi-conducteurs de nouvelle génération. Il annonce également avoir sollicité une aide de la part de l'Union Européenne, à hauteur de 200 millions d'euros. Siemens Energy (+3,5%) : Le producteur allemand d'électricité a publié des résultats trimestriels solides et relevé ses prévisions annuelles. Il a par ailleurs déployé un plan de restructuration ambitieux pour Siemens gamesa, sa filiale en difficulté, qui lui permet de viser l'équilibre pour ses activités éoliennes dès 2026. Le marché applaudit. Plusieurs analystes, qui estiment l'action sous-évaluée, ont relevé leur recommandation ou leur objectif de cours après les annonces. Flops

Neste (-15,2%) :Le raffineur et producteur finlandais de biocarburants a revu à la baisse ses prévisions annuelles de marge sur ses produits renouvelables. Il prévoit désormais 480 à 650 dollars par tonne contre 600 à 800 dollars précédemment. Il déplore une baisse des prix du diesel, des biocarburants et des crédits renouvelables aux États-Unis. Dans la foulée, JPMorgan, SEB Bank et Inderes ont nettement abaissé leur recommandation et leurobjectif de cours sur le titre. Getinge (-12,9%) : Coup dur pour le spécialiste suédois des équipements médicaux. En raison de problèmes de qualité sur ses pompes cardiaques et produits d'assistance respiratoire, la FDA, l'autorité américaine des médicaments et denrées, a gentiment intimé au groupe d'abandonner la commercialisation de ces dispositifs aux Etats-Unis. Getinge annonce donc en limiter la vente aux patients n'ayant pas d'autres solutions disponibles, en attendant la résolution des problèmes. Impact à venir sur les finances. Instacart(-2%) : La semaine derrière, l'entreprise américaine spécialisée dans la livraison de produits alimentaires annonçait tambour battant un partenariat avec Uber Eats : les clients d'Instacart pourront désormais utiliser son application pour commander auprès des restaurants associés au géant du covoiturage. Mais quelques jours plus tard, Uber a annoncé élargir sa collaboration avec le distributeur Costco, de quoi ternir les nouvelles perspectives pour Instacart. Epam systems : La société américaine de conseil en technologies de l’information déçoit. Le groupe a publié des résultats trimestriels en baisse mais légèrement supérieurs au consensus, puis, anticipant une faible demande pour ses services, il a dévoilé des perspectives annuelles timides et inférieures aux attentes. Le groupe accuse l'inflation, les taux d'intérêt toujours hauts et les incertitudes économiques d'affecter les dépenses de numérisation des entreprises. Le titre abandonne plus de 35% depuis le début de l'année. Roblox : Pénalisée par un repli des dépenses des joueurs, la plateforme américaine de jeux vidéo a revu à la baisse ses prévisions de réservations pour le trimestre en cours et pour l'année, qui sont désormais inférieures aux attentes. Morgan Stanley enfonce le clou en avançant que les problèmes de contenu et de performance de l'application sont également responsables. Le titre recule de 28% depuis le début de l'année. Pour en savoir plus sur Roblox, lisez la dernière analyse de notre équipe.