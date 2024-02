TOPS Super Micro Computer (+21%) & Nvidia (+8%) : Les deux locomotives de l'intelligence artificielle continuent d'engranger les gains grâce à leur croissance hors norme. Dans le détail, Nvidia a de nouveau surpris le marché en annonçant des résultats records pour le T4, dont des revenus en hausse de 265%. De son côté, Super Micro a annoncé l'émission d'1.5 milliard de dollars d'obligations convertibles pour financer son expansion. L'engouement du marché ne se dément pas. Bausch + Lomb Corp (+21%) : Le spécialiste américain de l'optique et de l'ophtalmologie a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street, avec des revenus en hausse de 18% d'une année sur l'autre, soutenus par les divisions pharmaceutiques, chirurgicales et soins de vue. Le groupe a également publié des perspectives encourageantes pour l'exercice en cours : il prévoit 4,6 et 4,7 milliards de dollars de recettes annuelles. Moderna (+13%) : La biotech américaine a surpris le marché en dévoilant un bénéfice inattendu au T4, bien qu'en repli, grâce à ses efforts de réduction de coûts et à des paiements différés. Idem pour le chiffre d'affaires trimestriel, en recul à cause de la chute de 43% des ventes de vaccin Covid, mais supérieur aux attentes. Le fabricant a par ailleurs confirmé ses perspectives de ventes pour l'ensemble de l'année. Barclays (+12%) : Chamboul'tout chez Barclays. La banque britannique a ravi ses actionnaires en dévoilant une nouvelle stratégie, un remaniement de sa direction et de ses divisions, des réductions de coûts de 2 milliards de livres, un accent mis sur sa banque de détail performante, et surtout, en annonçant au moins 10 milliards de livres de retour aux porteurs d'actions d'ici 2026, sous forme de dividendes et de rachats d'actions. Le prêteur, qui a également publié un revenu annuel en hausse et des perspectives réjouissantes, va procéder dans l'immédiat à un rachat d'action d'un milliard de livres d'ici novembre. Intercontinental Hotels (+12%), Melia Hotels (+11%) & Accor (+11%) : Le secteur hôtelier se porte bien. L'américain Intercontinental signe un chiffre d'affaires en hausse de 19% et un bénéfice net doublé. L'exploitant espagnol Melia a confirmé la bonne orientation de l'industrie en anticipant des taux d'occupation égaux aux niveaux pré-pandémiques pour 2024. De son côté, le français Accor a publié des résultats annuels records, supérieurs aux prévisions, et confirmé sa confiance pour l'année à venir. Air Liquide (+11%) : Bonnes nouvelles en pagaille pour le français. Le groupe de gaz industriels dévoile un chiffre d'affaires en baisse mais supérieur au consensus, un résultat net en hausse de 11.6%, et déclare avoir atteint son objectif d'augmentation de marge opérationnelle plus tôt que prévu, confirmant ainsi sa stratégie Advance. Dans la foulée, il annonce doubler ses ambitions sur ce marqueur. Notons que le titre a touché cette semaine un plus haut historique, et que le cabinet Berenberg a relevé son objectif de cours sur l'action. Mercedes-Benz (+7%) : Le constructeur allemand a publié un bénéfice annuel en repli de 1.9% mais supérieur aux attentes du marché, un chiffre d'affaires annuel en hausse et un volume de ventes en légère augmentation de 1.5%. Mais ce qui a permis un beau rebond de l'action du groupe de luxe cette semaine, c'est principalement l'annonce d'une hausse de son dividende (5.30 euros contre 5.20 l'an dernier) et d'un nouveau rachat d'actions de 3 milliards d'euros, à l'issue du programme en cours de 4 milliards. Barclays a revu sa recommandation sur le titre en passant à l'achat et en relevant son objectif de cours. FLOPS Rivian Automotive (-30%) & Lucid Group (-17%) : Les start-ups de l'automobile électrique déçoivent. Refroidis par un ralentissement de la demande de VE, les deux constructeurs américains ont annoncé des volumes de production pour 2024 bien inférieurs aux estimations. Rivian prévoit de produire 57 000 voitures, soit moins que l'an dernier, et Lucid 9 000, soit à peine plus qu'en 2023. Notons que Rivian n'a toutefois pas démérité en 2023 en signant des revenus annuels en hausse de 300%. Palo Alto Networks (-27%) : Palo Alto Networks a signé une deuxième trimestre meilleur qu'attendu par les marchés. Mais le spécialiste américain de la cybersécurité a publié des estimations de résultats prudentes et inférieures aux attentes pour le T3 et revu drastiquement à la baisse ses prévisions annuelles, entraînant une forte chute de son cours et de celui des ses homologues du secteur, Zscaler et Crowdstrike. Forvia (-14%) : L'équipementier français a signé des résultats solides pour 2023, avec un chiffre d'affaires en hausse de 12.5% et conforme aux attentes. Mais le titre a lourdement chuté cette semaine sur fond d'inquiétude du marché quant à l'affaiblissement de la demande européenne et à la dépendance vis-à-vis de l'Asie. Le groupe a enfoncé le clou en annonçant réduire ses effectifs de 10 000 emplois (sur environ 75 000) au cours des cinq prochaines années pour maintenir sa compétitivité. Edenred (-10%) : La réputation du spécialiste français des tickets restaurants ne s'améliore pas, alors qu'il annonce être sous le joug d'une enquête pour escroquerie, ouverte par les autorités italiennes et portant sur un appel d'offres public lancé en 2019. Rappelons qu'en 2019, l'entreprise avait déjà reçu une amende de l'Autorité française de la concurrence pour une entente sur le marché des titres restaurant avec ses homologues, et qu'en 2023, le titre avait plié sur fond de représailles des restaurateurs quant aux commissions appliquées par le groupe. Fresenius Medical Care (-9%) : Le fournisseur allemand d'équipements médicaux a publié des résultats trimestriels solides et qui ont confirmé sa stratégie. Mais le groupe a déçu les marchés avec des perspectives timides et inférieures aux attentes pour l'exercice en cours, en matière de chiffres d'affaires et de revenu d'exploitation. Les prévisions font notamment état d'un EBIT en repli de 4%. WPP plc (-7%) : Le groupe britannique de publicité et de communication a dévoilé des performances trimestrielles très moyennes, pour le deuxième trimestre consécutif, et un bénéfice annuel en repli. Il pâtit d'un ralentissement de ses activités aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Inde, notamment dans les secteurs de la technologie, de la santé et de la vente au détail. Les prévisions pour 2024 n'ont par ailleurs pas aidé à redorer le titre.