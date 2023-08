TOPS Capri Holdings Limited (+52%) : Tapestry, la holding américaine de mode, propriétaire des marques Coach, Kate Spade ou encore Stuart Weitzman, va s'emparer de Capri, la maison mère de Michael Kors, Versace et Jimmy Choo, pour 8,5 milliards de dollars, dans l'optique de rivaliser avec les grands groupes de luxe européens (et surtout français). Si le marché salue la transaction du côté de Capri, il punit sévèrement l'acquéreur, qui abandonne 17% sur la semaine. Emis Group (+27%) : Le fournisseur britannique de logiciels de soins de santé et de technologies de l'information a reçu une offre de rachat de l'américain Unitedhealth pour 1,2 milliard de livres. Ce matin, la CMA, l'autorité britannique de la concurrence et des marchés, s'est exprimée en faveur de cette fusion, expliquant qu'elle ne relevait pas de problème de concurrence avec Optum, le service de logiciels pour médecins généralistes, propriété de UnitedHealth. Celsius Holdings (+21%) : Les boissons énergisantes ont le vent en poupe ! La marque américaine signe des revenus trimestriels en hausse de 104% d'une année sur l'autre, une marge brute à 48,8% (contre 38,5 % au T2 2022) et une marge nette de 12,6%. Grâce à un marketing axé sur la santé, Celsius a gagné des parts de marché sur ses rivaux Monster et Red Bull. Le partenariat signé l'an dernier avec PepsiCo a aussi permis au groupe d'intégrer le réseau de distribution du géant. Notons que le titre gagne 72% depuis le début de l'année. Applovin (+19%) : Le spécialiste américain des applications mobiles a bondi cette semaine après avoir publié un bénéfice surprise, contre une perte l'an dernier, et des revenus trimestriels supérieurs aux prévisions, bien qu'en léger repli. L'éditeur de logiciels se targue d'un déploiement réussi de son nouveau produit publicitaire basé sur l'intelligence artificielle et des investissements durables consentis dans sa technologie. Novo Nordisk (+17%) : La star de la semaine intègre sans surprise ce classement. La société pharmaceutique danoise a dévoilé les bons résultats de son médicament Wegovy dans la réduction du risque cardiovasculaire chez les adultes en surpoids ou obèses. Fort de ce succès, et des solides ventes de ses médicaments pour la perte de poids et le diabète aux États-Unis, le groupe a relevé ses prévisions de bénéfice et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année : il vise une croissance de son bénéfice d'exploitation de 31 à 37%, et une croissance des ventes comprise entre 27 et 33%. Eli Lilly (+16%) & Gerresheimer (11%) : La pharma américaine et le fabricant allemand d'emballages en verre et en plastique ont bénéficié de "l'effet Novo Nordisk". Eli Lilly, qui a dévoilé des résultats trimestriels solides et qui évolue sur les mêmes marchés que le danois, tire profit de la forte demande pour Mounjaro, son médicament contre le diabète, qui a récemment donné de bons résultats dans la perte de poids. Gerresheimer, en tant que fournisseur des seringues automatiques pour le Wegovy et d'autres préparations amaigrissantes de Novo Nordisk, s'offre de nouvelles perspectives de croissance, et un nouveau sommet historique. Toast (+14%) : Pour la première fois depuis son introduction en bourse en septembre 2021, l'éditeur de logiciels dédiés aux restaurants a enregistré un flux de trésorerie disponible positif (39 millions de dollars) et un EBITDA rentable (15 millions de dollars) au dernier trimestre. Le groupe, qui signe également des revenus supérieurs aux attentes (en hausse de 45%), devrait bénéficier de son accord avec Marriott et des 7000 nouveaux points de vente pour booster sa croissance. Telecom Italia (+9%) : Le gouvernement italien et le fonds d'investissement américain KKR ont signé un protocole d'accord et vont proposer une offre conjointe pour racheter le réseau fixe de Telecom Italia (TIM), prenant ainsi le contrepied de Vivendi, qui, en tant qu'actionnair principal, attendait une offre plus généreuse. Rome, via le ministère de l'Economie, qui détenait 9,81 % de la société, prendra jusqu'à 20% de la future entité regroupant le réseau fixe et la filiale de câbles sous-marins. FLOPS Plug Power (-22%) : En dépit d'un chiffre d'affaires trimestriel record, à 260,2 millions de dollars, le spécialiste américain de l’hydrogène vert a plongé cette semaine après avoir dévoilé une perte nette de 236.4 millions de dollars, plus importante que prévu, qui s'ajoute aux 173.3 millions du premier trimestre. Le groupe dit étudier des options de financement, dont un accès au programme de prêts du département américain de l’énergie (DOE). Dans la foulée, Roth MKM a rétrogradé sa recommandation sur le titre, d'achat à neutre. Siemens Energy (-14%) & Siemens (-7%) : Les problèmes de qualité sur les éoliennes terrestres de Siemens Gamesa, la filiale espagnole de l'allemand Siemens Energy, continuent de plomber la performance du titre et de la société. Pour le troisième trimestre de son exercice, le groupe a estimé à 1,6 milliard d'euros le coût des charges liées à ces dysfonctionnements et dévoilé une perte record de 2.9 milliards d'euros. Il entraîne Siemens dans son sillage. Notons que ce matin, le PDG de Siemens Gamesa a affirmé avoir résolu les problèmes de qualité des turbines éoliennes sur les prochains modèles. Roblox (-18%) : Roblox déçoit. L'éditeur de jeux vidéo, qui souffre d'une baisse de la demande pour ses jeux en ligne et de l'intensification de la concurrence, signe une perte trimestrielle plus importante que prévu. Le marché déplore également des réservations inférieures aux estimations des analystes, pourtant en hausse de 22%. Notons que le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens moyens progresse de 25%, mais est, lui aussi, moindre qu'attendu. Super Micro Computer (-18%) : Le spécialiste américain des technologies de serveurs et de stockage a dévoilé des perspectives timides, inférieures aux attentes, plombées par l'augmentation des investissements attendus dans l'intelligence artificielle. La punition est sévère car le groupe a enregistré des bénéfices et un chiffre d'affaires trimestriels supérieurs aux estimations de Wall Street, et qu'il collabore avec Nvidia et Advanced Micro Devices, valeurs notables du nouvel écosystème de l'IA. Notons que l'action gagne 230% depuis le début de l'année. Draftkings (-13%) : Ça bouge dans le secteur des paris en ligne ! Penn Entertainment, le spécialiste américain des casinos et courses hippiques, a signé un accord de 10 ans avec ESPN, propriété de Disney. Penn va rebaptiser son site de paris sportifs, actuellement Barstool, en ESPN Bet. Cette nouvelle alliance de taille soulève des craintes chez les concurrents du secteur, dont DraftKings, qui redoute une perte de parts de marché dans le domaine des jeux d'argent sur le sport. Hapag-Lloyd (-9%) : Le géant allemand du transport maritime vit mal la normalisation du secteur, après l'exceptionnel rebond post-pandémique, et le repli des prix du fret. Il affiche un bénéfice net de 2,9 milliards d'euros pour le premier semestre 2023, en baisse de 67% par rapport à l'année précédente, affecté par une baisse des volumes de 3,4% et des taux de fret de 38%. Le groupe maintient toutefois ses prévisions pour l'ensemble de l'année.