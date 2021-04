Le point hebdo de l'investisseur : Pour quelques mille milliards de dollars de plus

Matières premières



Les membres de l'OPEP+ se sont accordés pour augmenter « doucement » leur production pétrolière dans les prochains mois. Il n'en fallait pas plus pour voir les cours du brut décrocher en début de semaine, les opérateurs étant certainement trop habitués à se reposer sur la politique accommodante du cartel élargi. Le Brent se négocie par conséquent autour de 63 USD tandis que le WTI est repassé sous la barre des 60 USD le baril.



L'or et l'argent reprennent enfin des couleurs. La pression diminue sur les métaux précieux, jusqu'à présent lestés par la hausse des rendements obligataires, l'appétit des investisseurs pour les actions et la hausse du billet vert. L'or a testé une nouvelle fois la ligne des 1750 USD, l'argent gagne du terrain à un peu plus de 25 USD l'once.



Le cuivre rebondit à plus de 9000 USD la tonne métrique. Plus largement, le segment des métaux de base reste favorablement orienté, en témoignent les nouvelles avancées du nickel (16770 USD) et du plomb (1970 USD).