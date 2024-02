En hausse ARM Holdings (+60%) : le concepteur de puces britannique, entré en bourse à Wall Street l'année dernière sans faire trop d'étincelles, vient de recevoir son petit label "IA", après des résultats étonnamment robustes propulsés, vous l'avez deviné, par l'intelligence artificielle. Le marché pense avoir trouvé sa nouvelle poule aux oeufs d'or. L'action a enregistré une hausse probablement déraisonnable de 48% sur la seule séance de jeudi Palantir (+44%) : la société de conseil américaine est une sorte d'OVNI dans le paysage. Déjà courtisée par les investisseurs, l'action a bondi avec l'annonce des premiers bénéfices en 2023. Le marché a bien quelques interrogations sur le décalage entre une marge opérationnelle stratosphérique et une marge nette minuscule. Mais pour l'instant, les investisseurs se préoccupent peu du flacon, tant qu'ils ont l'ivresse. Walt Disney (+14%) : le groupe a cloué le bec des critiques en publiant des résultats solides et en multipliant les initiatives. Disney a ainsi investi dans Epic Games, lancé une plateforme de sports avec Fox et Warner et rassuré sur les perspectives de Disney+. Le dividende a été relevé et le programme de rachat d'actions a été renforcé. Belle semaine pour le groupe. MorphoSys (+51%) : Novartis a signé le rachat de la société de biotechnologie allemande pour 2,7 milliards d'euros. Cette acquisition permettra à Novartis d'obtenir le pélibresib, un traitement expérimental de la myélofibrose, et de renforcer sa présence dans le domaine de l'oncologie. L'OPA amicale est libellée à 68 EUR par action. Adyen (+22%) : la plateforme de solutions de paiement a publié des résultats semestriels supérieurs aux attentes, qui ont largement rassuré la communauté financière après le gros trou d'air estival. Les analystes, qui avaient sabré leurs objectifs de cours en août, les font remonter à tours de bras. Cet effet de balancier est le signe d'un manque de rigueur dans les évaluations de la fintech. Les excès marchent manifestement dans les deux sens. Lotus Bakeries (+18%) : le vendeur de biscuits le mieux valorisé de la planète justifie sa réputation, en délivrant des résultats remarquables. Lotus "défie la gravité", comme l'explique l'analyste de Jefferies Samantha Darbyshire, qui juge que la valorisation "est justifiée par une croissance organique supérieure à celle d'autres valeurs à forte croissance se négociant à des multiples similaires". Ubisoft (+14%) : belle surprise du côté de l'éditeur de jeux vidéo français. S'il a publié des chiffres en ligne avec les attentes au troisième trimestre de l'exercice qui se terminera le 31 mars, il a aussi fait état d'un gros portefeuille de titres pour la suite de l'année. Ubi prépare notamment un Star Wars et un Assassin's Creed, deux titres à gros potentiel. Carl Zeiss (+13%) : les résultats ont dépassé des attentes assez faibles, ce qui suffit au bonheur des investisseurs. Le groupe allemand a toutefois fait état de progrès dans le déstockage en Chine, tout en publiant des performances plus dynamiques que prévu dans la microchirurgie. Le marché joue clairement le point bas, après deux années de baisse de l'action. Kering (+10%) : les chiffres 2023 du propriétaire de Gucci n'ont rien de très enthousiasmant, mais le marché avait déjà puni le groupe en prévision. Luca Solca (Bernstein) note qu'une grosse part de la présentation des résultats était centrée sur la "vision de Kering pour l'avenir". Premier test avec la collection initiale de Sabato de Sarno chez Gucci, pour la saison printemps-été 2024. Solca pense que les investisseurs vont "se concentrer sur cette vision, afin d'essayer de déterminer s'il convient de soutenir Kering, compte tenu de sa faible valorisation par rapport à ses pairs et de sa propre histoire". Le luxe passe une bonne semaine, clôturée par les performances toujours impressionnantes d'Hermès. Unicredit (+9%) : la banque italienne a affiché des résultats très, très supérieurs aux attentes. Le management est confiant dans la capacité de l'établissement à protéger sa rentabilité cette année et la suivante. Les chiffres contrastent avec ceux des banques françaises, qui ont souffert cette semaine. En baisse Snap (-35%) : le titre a chuté de 35% sur la seule séance de mercredi, après que le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a été inférieur aux attentes de Wall Street. Snap souffre de la comparaison avec les grosses plateformes comme Meta et Alphabet sur la publicité. Les chiffres publiés jeudi soir par Pinterest semblent confirmer que les géants du secteur captent davantage de budgets que leurs rivaux plus petits. CompuGroup (-17%) : la société a annoncé des performances financières globales peu ou prou en ligne avec ce qui était prévu, mais les coûts de restructuration ont plombé le bas du compte de résultats et les perspectives de génération de liquidités cette année. L'objectif de cours moyen des 10 analystes qui suivent le dossier a légèrement reculé à 52,75 EUR. X-Fab (-13%) : les performances 2023 sont conformes aux attentes, mais le marché est déçu par les prévisions 2024. Le groupe belge vise 900 à 970 M$ de revenus annuels et 25 à 29% de marge d'EBITDA. Les sept analystes recensés par Zonebourse espéraient en moyenne 1 Md$ et 29,4% de marge. Neste Oyj (-13%) : le Finlandais a laissé entendre que la marge de son premier trimestre devrait se situer dans le bas de la fourchette des prévisions, ce qui n'a rien fait pour rassurer les investisseurs, déjà échaudés par des résultats 2023 un peu courts. Plusieurs analystes ont réduit leur objectif de cours après l'annonce. AP Moller Maersk (-10%) : le transporteur maritime évolue sur un marché porteur, mais les surcapacités commencent à peser sur les prix. Les résultats annuels étaient mitigés, sans grande surprise, mais ce sont les perspectives qui ont interpelé. "Les surcapacités pèseront lourdement sur nos résultats dans les années à venir", a prévenu le patron du groupe danois. PayPal (-10%) : la mère de toutes les fintechs a du mal à relancer la machine, face à une concurrence féroce. Les performances et les perspectives sont décevantes. Morgan Stanley pense que le groupe avance trop lentement sur ses initiatives de transformation.