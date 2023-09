Ambiance : Les faucons rôdent. La banque du Japon vient de clore le bal des banques centrales et, oh surprise, elle n’a rien fait ! Il faut comprendre que les taux sont inchangés et la posture très accommodante. On ne peut malheureusement pas en dire autant de ses consoeurs la Banque d’Angleterre et surtout la Réserve fédérale américaine. Bien qu’ayant laissé leurs taux directeurs inchangés, elles ont conservé une posture hawkish. En d’autres termes, elles intègrent le camp du "les taux vont rester durablement élevés", et ce pour une grande partie si ce n’est la totalité de l’année prochaine. Et sans exclure pour autant de nouvelles hausses de taux afin de lutter contre l’inflation. Il n’en a pas fallu plus aux rendements du 10 ans américain pour dépasser les sommets enregistrés en octobre dernier à 4,33% ouvrant la voie à une poursuite de la tendance haussière en direction des 5%. L’effet collatéral est de remettre un coup de pression sur les actions américaines avec un risque accru sur les valeurs technologiques.

Dans ce contexte, le dollar vit bien. Il maintient sous pression les autres devises, même si l'euro s'est rebiffé vendredi pour remonter à 1,0649 USD. Par ailleurs, le statu quo inattendu de la Banque nationale suisse sur ses taux, jeudi, a donné un petit coup de fouet à la monnaie unique à 0,9644 CHF.

Enfin, les indicateurs PMI avancés des grandes économies européennes sont toujours en zone de contraction, malgré un frémissement dans les services en Allemagne et un tressaillement dans l'industrie au Royaume-Uni.

Crypto : Le bitcoin reste à l’équilibre cette semaine en gravitant autour des 26600 dollars à l’heure où nous écrivons ces lignes. L’ether souffre un peu plus que le leader du marché en chutant de 1,63% depuis lundi, et repasse sous la barre des 1600 dollars. Alors que le gendarme boursier américain (SEC) continue de serrer la vis sur la conformité juridique des crypto-actifs de l’autre côté de l’Atlantique, l’industrie recherche désespérément des ondes positives pour conserver un peu d’optimisme. Pour l’instant, sans cadre réglementaire clair et couplé à une conjoncture économique peu favorable pour les actifs risqués, le marché des cryptomonnaies n’arrive toujours pas à retrouver la ferveur des investisseurs.