Paypal +6,33 % : Le spécialiste des paiements a une nouvelle fois relevé ses objectifs pour l’exercice après un bon deuxième trimestre grâce à des intérêts plus élevés sur les soldes des clients et à des paiements sous marques, notamment Braintree et Venmo. Les profits ont augmenté de 10% à 1,13 Mds$ tandis que les revenus ont grimpé de 8% à 7,9 Mds$. Le bénéfice par action devrait croître entre 13 et 17% cette année, contre une estimation précédente entre 5 et 10%. Meta Platforms +4,82 % : Le propriétaire des applications Facebook, Whatsapp, Instagram et Messenger a dépassé les attentes avec des revenus en hausse de 22% au deuxième trimestre, à 39,1 Mds$. Le revenu opérationnel s’est envolé de 58% à 14,8 Mds$. Le groupe commence à récolter les fruits de l’utilisation de l’IA pour le ciblage, le classement et les systèmes de diffusion des publicités numériques sur ses plateformes et se réjouit d’une forte demande pour les publicités. Enfin, Mark Zuckerberg est très confiant sur les trimestres à venir et estime que “Meta AI est en passe de devenir l’assistant d’intelligence artificielle le plus utilisé au monde d’ici la fin de l'année. St. James's Place +23,85 % La société britannique active dans les services financiers annonce un programme de rachat d'actions de 32,9 millions de livres sterling suite à de très bons chiffres semestriels. Les bénéfices augmentent à 165,1 millions de livres sterling, contre 161,6 millions l'année précédente. Les revenus de frais et commissions progressent, atteignant 1,60 milliard de livres sterling. JDE Peet's +15,72 % : Le fabricant de café et de thé relève ses prévisions de croissance des ventes pour l'année après avoir dépassé les attentes au premier semestre. La croissance organique des ventes atteint 3,6%, contre 2% attendus. Le groupe enregistre une croissance notable de 11,8% dans la région LARMEA (Amérique latine, Russie, Moyen-Orient et Afrique). Le bénéfice ajusté avant intérêts et impôts (Ebit) augmente à 692 millions d'euros, contre 581 millions d'euros l'année précédente. Philips +9,94 % : Le groupe néerlandais actif dans les technologies de santé relève la tête. Les résultats du deuxième trimestre sont supérieurs aux attentes des analystes et l’activité en Amérique du Nord est soutenue. L'Ebitda grimpe de 11% à 495 millions d'euros. Next +7,54 % : Le détaillant britannique de vêtements relève ses prévisions de bénéfices pour l’année après avoir enregistré des ventes meilleures que prévu (+3,2%) au deuxième trimestre. Un bénéfice avant impôts de 980 millions de livres sterling est désormais attendu pour l'ensemble de l'année, contre 960 millions de livres sterling précédemment prévus. Les ventes à prix plein au deuxième trimestre dépassent les attentes, augmentant de 3,2% par rapport à l'année précédente. Klépierre +6,79 % : L'exploitant de centres commerciaux revoit à la hausse ses objectifs annuels après des résultats semestriels solides. Les revenus locatifs nets atteignent 520,1 millions d'euros, en hausse de 6%. Klépierre prévoit désormais une croissance de son EBE de 5% pour 2024, contre 4% précédemment, et un cash-flow net courant par action entre 2,50 et 2,55 euros. Teleperformance +4,44 %: Le spécialiste de la relation client externalisée confirme ses attentes pour l’exercice après une amélioration de la dynamique commerciale au deuxième trimestre. Teleperformance prévoit une croissance organique du chiffre d'affaires pro forma entre 2% et 4% pour 2024, et une augmentation de la marge d'Ebita récurrent entre 10 et 20 points de base. Rolls-Royce +5 %: Le fabricant de moteurs d'avion annonce une reprise du versement de dividendes pour la première fois depuis la pandémie de COVID-19. Les prévisions de bénéfices pour l’année sont relevées après les bons résultats. Le profit d'exploitation pour le premier semestre double, atteignant 1,15 milliard de livres, contre 673 millions de livres l'année précédente. Le chiffre d'affaires augmente de 18% à 8,9 milliards de livres.

Flops :

Moderna var -29,1 % La société américaine de biotechnologie a revu à la baisse les prévisions de vente pour 2024 de ses vaccins COVID-19 et contre le virus respiratoire syncytial, jusqu'à 25 %, soit 1 milliard de dollars, principalement en raison de faibles perspectives dans l'UE. La société a enregistré une perte nette de 1,3 milliard de dollars au deuxième trimestre et a vu son chiffre d’affaires chuter de plus de 30 % en glissement annuel. De plus, elle revoit à la baisse ses perspectives de CA dans une fourchette estimée entre 3 et 3,5 milliards de dollars pour le reste de l'année. La mauvaise passe est attribuée à des négociations plus lentes avec l'UE sur les contrats relatifs au vaccin COVID-19 et à un environnement concurrentiel accru. Malgré cela, Moderna compte sur ses nouveaux vaccins ARNm et RSV mRESVIA, pour redémarrer la croissance. Rexel var -14,07 %: Le distributeur français de matériaux électriques a réduit ses prévisions pour l’exercice après des résultats décevants au premier semestre. L'EBITDA ajusté a chuté de 21,6 % à 574,2 millions d'euros, en dessous des attentes des analystes. En conséquence, Rexel vise désormais la partie basse de ses objectifs initiaux en matière de chiffre d'affaires et de marge d'EBITDA ajusté. Société Générale var -14,26 % : La banque française dégringole à la suite de la publication de résultats décevants pour le deuxième trimestre. Elle revoit à la baisse sa marge nette d'intérêt de la banque de détail, désormais attendue à environ 3,8 milliards d'euros contre un objectif initial de 4,1 milliards. Malgré une hausse de 1,1 % du produit net bancaire de la division, le résultat d'exploitation a chuté de 19 %. Le coût du risque a doublé par rapport à l'année précédente, s'établissant à 387 millions d'euros. La banque évoque un contexte marqué par la hausse des dépôts rémunérés et une concurrence accrue sur le marché du crédit. Toutefois, la division de grande clientèle et investisseurs a compensé les dégâts avec une croissance de 10 % de son produit net bancaire, soutenue par une augmentation de 24,4 % des revenus actions. Globalement, le produit net bancaire du groupe a progressé de 6,3 %, à 6,69 milliards d'euros, et le résultat net a augmenté de 23,7 %, surpassant les prévisions. Heineken var -10,28 %: Le brasseur néerlandais a connu un premier semestre inférieur aux attentes. Le profit d’exploitation a augmenté de 12,5 % tandis que les analystes attendaient 13,2 %. Heineken a enregistré une lourde dépréciation de 874 millions d'euros à cause de la chute du titre de China Resources Beer, une entreprise dont le néerlandais détient 40 %. Pour autant, les objectifs annuels ont été revus à la hausse. Le profit opérationnel est attendu en hausse entre 4 % et 8 %. Intel var -31,48 %: Le fabricant américain de semi-conducteurs affiche une baisse drastique de son bénéfice net par action de 85 % en un an, contre des prévisions de baisse de 23 %. Le chiffre d'affaires a légèrement baissé de 100 points de base. La société annonce un plan de restructuration, incluant des réductions de coûts, une coupe de plus de 15 % de ses effectifs et la suspension de son dividende dès le quatrième trimestre. Ces mesures radicales, sont prises dans le but de renforcer la compétitivité de son activité de fonderie face à TSMC, et de rattraper son retard dans l'IA. Le groupe prévoit également d’engager des investissements massifs dans la construction et l'expansion d'usines aux États-Unis. Christian Dior SE var -5,41 %: LVMH s'est replié après la publication de résultats inférieurs aux attentes au premier semestre 2024, et entraîné dans sa chute la holding française du luxe, qui possède 42 % de ses actions. Le bénéfice net de LVMH a reculé de 14 % à 7,3 milliards d'euros alors qu'il était attendu à 7,68 milliards d'euros.