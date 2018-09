Patrick

RejaunierAnalyste marchés



160 Publicité Du même auteur Le point hebdo de l'investisseur : Rattrapage des indices européens S&P 500 : Retour sur les plus hauts CAC 40 : Blocage persistant à 5360 points CAC 40 : Première cible atteinte American Eagle Outfitters : De retour sur un niveau important S&P 500 : S&P500 : Sans réelle tendance Le point hebdo de l'investisseur : Rattrapage des indices européens 0 0 14/09/2018 | 17:57 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Vendredi 14

septembre Le point hebdo de l'investisseur Les banques centrales font leur rentrée les unes après les autres et leur rôle se trouve complexifié par l'environnement imposé par les américains sur le commerce international. Elles doivent intervenir avec encore plus d'agilité, en sachant que leur thématique majeure s'inscrit dans l'accentuation de la normalisation monétaire. En attendant de voir le climat s'adoucir, les investisseurs montrent une forte prudence envers les marchés. Et les perdants demeurent toujours l'Europe et l'Asie qui affichent encore une nette sous-performance, malgré un début de rattrapage amorcé cette semaine, par rapport au parcours qualitatif des actions américaines. Indices



Les indices actions reprennent un peu d'élan au cours de cette semaine. Le niveau de survente des indicateurs techniques à court terme, rajouté à une détente sur le plan commercial ont favorisé ce mouvement de relance. Les scores se montrent assez homogènes en Europe, puisque le CAC40, l'Ibex, le MIB italien et le SMI gagnent environ 2% alors que le Dax reste plus lourd avec seulement +1.3%.



Moscou réalise une bonne séquence hebdomadaire en se valorisant de 4%, encouragé par la remontée du pétrole et la stabilisation de sa monnaie.

Aux Etats-Unis, le vert domine également sur les trois références indicielles majeures. Le Nasdaq (+1%),le S&P500 (+0.9%), et le Dow Jones (+0.60%) se rapprochent de leurs plus hauts historiques.



En revanche, l'Asie se maintient dans un schéma négatif à l'exception du Japon qui gagne 3.5% après un bon PIB au 2ème trimestre. Hong Kong progresse de 1%, à l'inverse de Shanghai qui cède une nouvelle fois 1.1%. Fonds EUROPA ONE



Le fonds Europa One est géré par Commerzbank sur nos conseils exclusifs.

Performances 1 semaine Historique EUROPA ONE -0.61% 30.46% STOXX600 NR 0.41% 15.54% ECART -1.02% 14.92% Encours sous gestion : 40,6M€ Performances calculées sur la base de la Valeur Liquidative au 12/09 - Source Morningstar

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Matières premières



Le Brent a une nouvelle fois testé la barre des 80 USD le baril, en partie soutenu par les conséquences de l'ouragan Florence sur l'industrie américaine. Les opérateurs demeurent ainsi attentifs aux risques de pénurie. Néanmoins les données émanant de la production de l'OPEP ont été source d'indécision, la production du cartel ayant augmenté en août, malgré le déclin de l'Iran et du Venezuela. Par ailleurs, l'OPEP a une nouvelle fois révisé à la baisse ses estimations de demande de brut pour cette année et 2019.



Les cours des métaux précieux restent fermement corrélés aux variations du dollar et des devises émergentes. A ce titre, l'or profite d'une baisse du billet vert pour gagner du terrain à 1205 USD tandis que l'argent se stabilise autour de 14.2 USD.



L'attentisme semble de rigueur du côté des métaux de base, les investisseurs scrutant avec attention le feuilleton des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Le cuivre consolide sur ses plus bas annuels, à proximité des 6000 USD la tonne métrique.

A Chicago, les prix du blé se sont fortement contractés, lestés par le dernier rapport de l'USDA, qui entrevoit une production russe plus forte que prévu. Le boisseau de blé perd ainsi plus de 3% à 471 cents.





Nouveau test de la résistance des 80 USD pour le Brent



Marchés actions



Le 24 septembre Dassault Systèmes intégrera le CAC40 à la place de Solvay.

La société, née dans les bureaux de recherche de Dassault Aviation en 1981, capitalise, à ce jour, plus de 33 milliards d'euros de capitalisation, ce qui la place directement dans la première moitié de la liste des composantes de l'indice parisien.



Il s'agissait, à l'origine, de trouver des solutions pour faciliter les calculs nécessaires pour la construction des nouveaux avions. La société va utiliser la 3D, véritable révolution pour l'industrie avec le fameux logiciel CATIA (Computer Aided Three Dimensionnal Interactive Application). La force du logiciel est patente car il s'applique à tous les secteurs, il s'agit de « tout modéliser - tout virtualiser ». Le succès se vérifie tous les jours, avec 230 000 entreprises abonnées.



Le groupe se veut également très innovant sur le plan social avec une forte participation des salariés sur les résultats de l'entreprise. Dassault Systèmes va rajouter une touche plus techno au CAC40. On peut regretter que l'intégration ne se soit pas accomplie plus tôt quand on regarde les scores exeptionnels de l'action : 45% en 2018 et 563% sur les dix dernières années.





Parcours sans faille du titre Dassault Systemes



Marché obligataire



Alors que les banques centrales font leur rentrée avec des intentions globalement de normalisation, les rendements obligataires se tendent sur la semaine. En Europe les spreads se resserrent avec une hausse pour les pays « core » et une détente pour les pays du sud.



L'OAT française (0.73%) et le Bund allemand (0.4%) remontent à contresens des références italienne (2.95%) et espagnole (1.47%) qui baissent de 10 à 20 points de base.

L'emprunt à dix ans suisse se stabilise sous zéro (-0.077%) alors que le TBond américain se rapproche des 3%, poussé par les bonnes statistiques macroéconomiques. Marché des changes



Sur cette séquence hebdomadaire, la monnaie unique s'est nettement appréciée face au dollar pour se traiter au-dessus des 1.17 USD. Le billet vert est resté sous pression après des données mitigées sur l'inflation US (avec un CPI de 0,2% versus un consensus de 0,3%), tandis que le regain d'optimisme sur le Brexit favorise le rebond de la livre sterling (+ 400 points pour le câble).

L'euro a aussi gagné du terrain face au yen et au franc suisse, à respectivement 131 JPY et 1.297 CHF.



Par ailleurs, certaines devises émergentes sont restées malmenées malgré l'accalmie du dollar. C'est notamment le cas pour le réal brésilien (-3,3% à 4.18 BRL) qui évolue sur son plus bas historique face au billet vert. Le peso argentin (-4,4% à 39 ARS) n'en demeure pas moins épargné et continue de souffrir de la crise monétaire qui secoue le pays.





Le réal Brésilien évolue sur ses plus bas face au dollar



Statistiques économiques



L'agenda macroéconomique sera fourni en indicateurs immobiliers (NAHB, mises en chantiers et permis de construire, ventes dans l'ancien) et comprend aussi l'Empire State (lundi 17 à 14h30), les stocks pétroliers (mercredi 19 à 16h30), les demandes hebdomadaires d'inscriptions au chômage (jeudi 20 à 14h30) et les indicateurs PMI Flash d'août (vendredi 21 à 15h45).



En Europe,les investisseurs prendront connaissance des chiffres définitifs de l'inflation en zone euro en août (lundi 17 à 11h00) et des indicateurs PMI Flash Manufacturiers européens de septembre (vendredi 21 entre 10h00 et 11h00).









Rattrapage des indices européens



Relevée dans ces lignes à maintes reprises, l'indécision des investisseurs règne sur les places financières : les parcours indiciels et sectoriels se désynchronisent, les rendements obligataires se tendent, la volatilité bat son plein sur les devises émergentes et les matières premières se trouvent délaissées, excepté le pétrole.



Néanmoins, les indices européens ont montré une réelle résilience au cours de cette séquence hebdomadaire où la moindre détente sur le front commercial s'accompagne d'un retour du consensus acheteur.



Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2018 0 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue