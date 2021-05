Le point hebdo de l'investisseur : Regain de nervosité 21/05/2021 | 17:03 Envoyer par e-mail :

mai Le point hebdo de l'investisseur Comme ce fut le cas la semaine passée, les places financières ont fait preuve de nervosité, perdant dans un premier temps du terrain avec les craintes inflationnistes, avant de reprendre de la hauteur, rassurées par le maintien de la politique monétaire ultra-accommodante de la Fed dans les mois à venir. Le bilan apparaît légèrement négatif de part et d'autre de l'Atlantique, mais la volatilité tend à repartir à la hausse, preuve de la prudence des intervenants, compte tenu de la forte poussée des indices ces derniers mois. Indices



Sur les cinq derniers jours, en Asie, le Nikkei réalise une performance de 0.8% et le Hang Seng grimpe de 1.5% alors que le Shanghai composite s'effrite de 0.1%.



Pour la zone euro, à l'heure de ce point hebdomadaire, le CAC40 grappille 0.1%, tout comme le Dax, tandis que le Footsie perd 0.3%. L'Espagne, l'Italie et le Portugal s'en sortent mieux, avec des performances respectives de 0.7%, 0.6% et 1.5%.



Aux Etats-Unis, le Dow Jones perd 0.2%, le S&P500 est stable et le Nasdaq100 récupère 0.6%. Matières premières



La semaine fut compliquée pour le marché pétrolier, où les opérateurs redoutent le retour de l'offre iranienne, posant une question sérieuse sur la capacité du marché à absorber un surplus potentiel d'un million de barils par jour. L'augmentation des stocks américains a également pesé sur la tendance. Le Brent revient ainsi dans la zone des 65 USD, tandis que la référence américaine s'échange à 63 USD le baril.



L'or poursuit sa trajectoire haussière. La détente des taux réels à long terme profite à la valeur refuge, qui, rappelons-le, n'offre par nature aucun rendement. L'or est sur le point de terminer la semaine au plus haut, autour de 1880 USD l'once. L'argent de son côté se stabilise à 27.8 USD.



Concernant les métaux de base, ces derniers ont fini la semaine en ordre dispersé. Le cuivre et l'aluminium ont perdu du terrain à 10080 et 2392 USD tandis que le plomb et l'étain inscrivent une performance hebdomadaire positive à 2200 et 33350 USD la tonne.





Consolidation du WTI



Marchés actions



Cette semaine nous nous penchons sur le cas Carrefour. Alors que le PDG Alexandre Bompard vient d'être renouvelé pour trois ans - même si sa rémunération fait débat - le titre signe une performance de 17% sur les deux derniers mois. Les investisseurs sont partagés entre les anticipations d'une inflation durable et le rebond économique. Le marché se penche donc sur des dossiers un peu plus défensifs.



La société avait déjà bénéficié d'un regain d'attention en début d'année. En effet, l'acquisition de 224 magasins de proximité à Taiwan ainsi que la possible offre de rachat de la part de son homologue canadien, Couche-Tard, avait suscité l'intérêt du marché. L'action avait alors pris 20% en quinze jours. Immédiatement corrigée par le marché à la fin du mois de janvier, après le veto de Bercy à la fusion.



Le secteur du retail alimentaire français est l'un des plus rudes d'Europe en matière de concurrence. Et Carrefour est à la traîne dans le domaine de la satisfaction client par rapport à ses pairs Leclerc ou Lidl. Cependant, le groupe y consacre des investissements financiers et à réussi à reprendre des parts de marché, chose qui n'était pas arrivée depuis des années. De plus, le marché brésilien est en croissance structurelle et est générateur de marge pour le groupe. Le titre Carrefour se paye 0.20 fois son chiffre d'affaires et 13.7 fois ses bénéfices de 2021.



Forte remontée du titre Carrefour



Marché obligataire



La tendance à la hausse des rendements se confirme. Le montant des dettes avec des taux de rémunération sous la borne du zéro symbolique a diminué d'un tiers par rapport au pic de novembre 2020, en passant de 18 000 à 12 000 milliards de dollars. Cette pression sur le marché obligataire des emprunts d'états s'est intensifiée avec les espoirs de reprise de l'économie, mais aussi avec les massifs plans de soutien annoncés par les Etats-Unis, éléments qui font dériver l'inflation. La hausse des rendements s'est répercutée en Europe, région qui concentre une grande partie de ces titres à taux négatifs. Le Bund se traite sur une base de -0.10% et l'OAT française à 0.30%. Les dettes italienne (1.3%) et espagnole (0.90%) suivent le mouvement ascendant.



Outre-Atlantique, la référence à 10 ans se stabilise sur 1.60% alors qu'en Suisse, la dette nationale, traditionnellement recherchée, rémunère encore négativement ses créanciers à -0.15%. Marché des changes



La semaine aura incontestablement été marquée par le coup de semonce sur les cryptos qui montre que ces actifs ne constituent pas encore des valeurs refuges. De plus, en interdisant les banques d'utiliser ces monnaies, les Chinois officialisent leur réticence à les voir concurrencer leur propre monnaie nationale.



Du côté des Etats-Unis, après quelques séances compliquées, le billet vert reprend des couleurs grâce à l'analyse de quelques petites phrases sorties des minutes du FOMC, où il est dit qu'il serait opportun à un moment donné de commencer à discuter d'un plan pour ajuster le rythme des achats d'actifs. La parité EUR/USD bloque à nouveau de sa résistance à 1.2240 USD pour repasser sous les 1.22 USD.

Outre-manche, aidée par une dynamique reprise, la livre sterling se situe au plus haut depuis trois ans face au dollar à 1.41 USD. La GBP campe au-dessus des 1.22 USD.





Evolution de l'USD/JPY



Statistiques économiques



La seconde estimation du PIB du 1er trimestre de la zone euro a confirmé la lecture préliminaire : après une contraction de -0.7% au 4e trimestre 2020, le bloc a encore souffert d'une baisse de 0.6% sur janvier-mars. Parmi les grandes économies, seule la France parvient à rester dans le vert (+0.4%) grâce notamment à la consommation et au secteur de la construction.



Aux Etats-Unis, c'est l'indice Philly Fed qui a attiré l'attention mercredi. Cet indicateur compilé par la Fed de Philadelphie mesure la dynamique manufacturière de la grande ville de Pennsylvanie. Il a décroché assez lourdement de 50.2 à 31.5 points entre avril et mai. Cela traduit une activité encore très dynamique, mais moins que lors des mois d'avril et mars, qui constituaient des records. ?La plupart des indicateurs avancés se sont modérés ce mois-ci mais continuent d'indiquer que les entreprises prévoient une croissance au cours des six prochains mois?, indiquent les auteurs de l'enquête. Ce coup de frein a paradoxalement été bien accueilli par les marchés, qui y ont vu le signe d'une modération de la surchauffe économique. Ce qui pourrait retarder la nécessité pour la Fed d'avoir à agir pour modérer une expansion économique trop brutale.



Aujourd'hui, les indicateurs d'activité PMI de mai ont confirmé, pour les grandes économies occidentales, le maintien d'une forte dynamique aussi bien dans les services que dans l'industrie. En zone euro, mention spéciale pour les services, particulièrement en vue. Regain de nervosité



Cette semaine a une nouvelle fois été placée sous le sceau de l'anxiété. Sur leurs plus hauts, les indices chavirent d'un pessimisme inflationniste à une euphorie monétaire. La volatilité est revenue sur le devant de la scène au gré des annonces évoquant une éventuelle planification de tapering (ralentissement des achats d'actifs par les banques centrales). Une bonne façon de nous rappeler que les indices tiennent davantage du torrent fougueux que du long fleuve tranquille. Reste à savoir quelle histoire les investisseurs ont envie de se raconter, au milieu de tous les scénarios disponibles.

