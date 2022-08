Le point hebdo de l'investisseur : Retour à la réalité 26/08/2022 | 23:00 Recevoir par email Envoyer par e-mail :

Les places financières ont de nouveau cédé du terrain cette semaine, dans un contexte de regain d'inquiétude sur la trajectoire des banques centrales, sur fond de ralentissement de la croissance économique mondiale. Le discours de Jerome Powell à l'occasion du symposium de Jackson Hole a été source de volatilité, le président de la Fed ayant confirmé le maintien des resserrements monétaires dans les mois à venir pour tenter de juguler l'inflation, même si la croissance américaine devrait en pâtir.

Variations hebdomadaires* CAC 40

6274 -3.41% 6274 TOTALENERGIES SE +2.41% ARCELORMITTAL +1.38% VIVENDI SE +0.62% DASSAULT SYSTÈMES SE -7.00% SCHNEIDER ELECTRIC S... -7.29% UNIBAIL-RODAMCO-WEST... -8.09% STOXX EUROPE 600

426.09 -2.58% S&P 500

4057.66 -4.04% NIKKEI 225

28641.38 -1.00% GOLD

1738.38$ -0.41% LONDON BRENT OIL

100.79 +5.38% EURO / US DOLLAR

1.00$ -0.70% Tops / Flops de la semaine Tops Micro Focus (+85%) : La grosse cote de la semaine. L'éditeur de logiciels britannique, qui propose toute une gamme d'outils de gestion d'entreprise, a accepté d'être racheté par le canadien Open Text pour un prix presque deux fois supérieur à son cours de bourse. Snowflake (+28%) : L'une des étoiles montantes de la technologie américaine a publié des résultats trimestriels plus élevés que prévu. Le spécialiste de la gestion des données dans le cloud a bénéficié d'un coup d'accélérateur imprévu puisque, dans le même temps, les chiffres de Salesforce et de Splunk, sortis le même jour, ont déçu. Aveva (+22%) : Schneider Electric a été forcé de confirmer qu'il envisage à nouveau de racheter les minoritaires du Britannique, après que l'information a fuité dans la presse. C'est une vieille histoire qui revient régulièrement, mais il paraît de plus en plus évident que le Français n'a pas vraiment intérêt à ce que sa filiale reste cotée. Cameco (+18%) : Chassez le nucléaire, il revient au galop. Le fournisseur d'uranium canadien est souvent le dossier sur lequel se ruent les investisseurs quand l'énergie nucléaire revient à la mode. Cette semaine, l'annonce de la reprise du programme nucléaire civil du Japon a dopé le titre. VAR Energi (+15%) : La filiale norvégienne d'ENI a bénéficié d'un gros effet de levier sur le rebond du baril de Brent au-dessus des 100 USD. Après un plus bas estival début juillet, le titre est de retour au sommet. Alfen (+12%) : L'explosion du nombre de bornes de chargement de véhicules électriques à installer crée une dynamique de fond pour la société d'ingénierie néerlandaise, dont c'est une des spécialités. Les résultats trimestriels ont largement dépassé les attentes. Flops AP Moller Maersk (-7%) : Là encore, le ralentissement économique mondial en vue pèse sur le secteur, qui pourrait avoir laissé ses meilleures années derrière lui. Les prix du fret restent élevés mais ils s'éloignent des records des deux dernières années. Hennes & Mauritz (-10%) : Les perspectives de consommation s'assombrissent pour les groupes textiles. Plusieurs courtiers ont revu en baisse cette semaine leurs anticipations sur le Suédois. La Deutsche Bank notamment, qui a réduit de 145 à 125 SEK son objectif sur H&M, qui devrait souffrir sur les deux derniers trimestres de l'année. Dollar Tree (-11%) : La chaîne de produits discount a revu en baisse ses prévisions annuelles, sur le chiffre d'affaires comme sur les résultats. L'entreprise est touchée par le ralentissement économique et l'inflation. En parallèle, le directeur financier va tirer sa révérence. Zoom Video (-18%) : Le groupe américain a déçu les investisseurs avec ses chiffres trimestriels, marqués par un taux de désabonnement qui reste élevé et des conversions aux versions payantes qui patinent. Pagaya (-24%) : La fintech israélienne cotée aux Etats-Unis depuis peu chute depuis le début de la semaine, après s'être envolée depuis le début du mois de juillet. Durant sa jeune vie boursière, l'entreprise est passée de 2,42 à 34,50 USD. Matières premières Énergie : Les déclarations de l'OPEP, qui ouvre la voie à une potentielle réduction de sa production, et la progression des pourparlers sur l'accord du nucléaire iranien ont orienté les cours pétroliers, d'abord à la hausse, puis à la baisse. Il est clair que ces deux catalyseurs sont suivis de près puisqu'ils impactent directement l'orientation de l'offre mondiale. Au niveau des prix, le Brent se négocie à proximité de 99USD le baril tandis que la référence américaine, le WTI, s'échange autour de 92 USD. Cette décote du WTI par rapport au Brent facilite les exportations américaines de pétrole brut mais aussi de produits pétroliers. Du côté du gaz naturel, la pression ne faiblit pas en Europe, où le TTF néerlandais a atteint un nouveau sommet à 320 EUR/MWh. Métaux : Les prix des métaux industriels ont progressé cette semaine, à l'exception du plomb, qui a reculé à 1976 USD la tonne. Le cuivre a repris de la hauteur et s'échange autour de 8150 USD au LME. Le dernier rapport mensuel du Groupe d'étude international du cuivre (ICSG) montre que le déficit de cuivre s'est accru entre le mois de mai et juin en passant de 34.000 à 66.000 tonnes. Concernant les métaux précieux, l'or a fait du surplace et se traite toujours autour de 1740 USD l'once. Produits agricoles : La sécheresse ne sévit pas qu'en Europe. Les États-Unis et la Chine connaissent eux-aussi d'intenses vagues de chaleur, qui pourraient impacter les rendements des cultures gourmandes en eau, notamment le blé et le maïs. Ces derniers se négocient respectivement à 792 et 655 cents le boisseau à Chicago. Macroéconomie Ambiance : Ne rêvez pas. Ceux qui avaient misé sur des déclarations pro-marché de la Fed vendredi à Jackson Hole en sont pour leurs frais. Malgré les premiers signaux de détente sur l'inflation et des statistiques macroéconomiques un peu faibles aux Etats-Unis, Jerome Powell ne baisse pas la garde et continue à marteler que des hausses de taux sont encore nécessaires pour contrôler les prix. On est passé du quoi qu'il en coûte pour maintenir l'économie à flot au quoi qu'il en coûte pour la freiner, et c'est un peu douloureux. En Europe, les autorités politiques et monétaires sont confrontées à un risque systémique lié à la flambée des prix énergétiques. Les indicateurs PMI publiés cette semaine montrent que l'automne sera compliqué. Taux : La courbe des taux est toujours inversée aux Etats-Unis, avec une dette à 10 ans rémunérée 3,02%, contre 3,20% à la dette six mois. La perspective de voir les taux rester à haut niveau pour une durée plus longue que ce que prévoyait le marché, comme l'a laissé entendre Powell à Jackson Hole, fait craindre une période prolongée de ralentissement économique. En Europe, le Bund allemand s'affiche à 1,38%, l'OAT française à 2,01% et le BTP italien à 3,68%.Des rumeurs ont circulé sur un renforcement du camp des “faucons” au sein de la BCE : plusieurs membres veulent débattre d'une hausse des taux directeurs de 75 points de base le mois prochain. Devises : La tempête énergétique qui a fondu sur l'Europe et la fermeté de la Fed ont propulsé l'euro sous la parité avec le dollar en début de semaine. La monnaie unique est ensuite remontée autour de 1 USD. Au final, le Dollar Index, qui compare le billet vert à six devises de référence, a perdu un peu de terrain par rapport à la fin de semaine dernière, tout en restant haut perché. Sur les autres paires, l'EUR/GBP s'établit à 0,8495 et l'EUR/CHF à 0,9633. Cryptomonnaies : de son côté, le bitcoin poursuit sur la même lancée que la semaine dernière et cède plus de 3% depuis lundi en revenant graviter autour des 21 000 dollars à l’heure où nous écrivons ces lignes. Dans un contexte macroéconomique toujours tendu, tout particulièrement orchestré par les banques centrales et leur lutte contre l’hyperinflation, les actifs risqués peinent à regagner durablement du terrain, d’autant plus que les cryptomonnaies restent toujours très sensibles aux annonces macroéconomiques. Les investisseurs institutionnels, professionnels et particuliers semblent donc toujours frileux de revenir s’exposer au marché très émotif des actifs numériques. Calendrier : Mardi, l'Allemagne connaîtra son taux d'inflation préliminaire d'août. Le lendemain, ce sera au tour de la France et de la zone euro dans son ensemble. Aux Etats-Unis, les regards vont se tourner vers les chiffres du chômage d'août, annoncés vendredi. Non, vous ne rêvez pas, il n'y a aucune ligne sur les banques centrales cette semaine. Mais autant rassurer les plus dépendants : certains membres de la Fed vont s'exprimer quand même dans les jours à venir. Retour à la réalité La semaine s'est terminée sur une note négative sur les indices des principales places européennes. Jerome Powell s'est exprimé ce vendredi dans le cadre du symposium de Jackson Hole. Après une semaine d'attente frénétique, les marchés boursiers se préparaient à écouter le discours du président de la Banque centrale américaine. Alors que le monde se débat avec une accélération des prix qui menace la croissance, Powell a insisté sur le fait que la Fed va tout faire pour regagner le contrôle de l'inflation, quitte à pousser les taux d'intérêt en territoire restrictif et donc l'économie en récession. Rien de nouveau en soi mais le marché, comme bien souvent, espérait mieux. Bon weekend à tous les investisseurs et investisseuses.

Une entreprise appelée X, ça vous parle ? Non il ne s'agit pas de l’école Polytechnique, ni de l’émission des frères Bogdanov,... Lire la suite *Les variations hebdomadaires des indices et des actions affichés sur le tableau de bord concernent la période du lundi à l'ouverture des marchés respectifs au vendredi à l'heure d'envoi de cette newsletter.

Les variations hebdomadaires des matières premières, métaux précieux et devises affichés sur le tableau de bord concernent une période sur 7 jours glissants du vendredi au vendredi jusqu'à l'envoi de cette newsletter. Ces actifs continuent de coter les weekends.

