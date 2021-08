Le point hebdo de l'investisseur : Sur un petit nuage 06/08/2021 | 18:39 1 Envoyer par e-mail :

août Le point hebdo de l'investisseur Les publications trimestrielles solides des deux côtés de l'Atlantique et les données macroéconomiques américaines encourageantes ont contribué à entretenir l'appétit pour le risque des opérateurs cette semaine, permettant à bon nombre d'indices d'inscrire de nouveaux records. La robustesse de l'emploi américain ce vendredi confirme ce scénario même la Réserve Fédérale pourrait être amenée à revoir prématurément à la baisse son soutien monétaire. Indices



Sur la semaine écoulée, toutes les zones géographiques ont progressé. En Asie, le Nikkei a repris 2%, le Shanghai composite 1.8% et le Hang Seng 1%.



En zone euro, le vert domine très nettement. Le CAC40 engrange 3.1% sur les cinq derniers jours, le Dax progresse de 1.4%, tout comme le Footsie. Pour les pays périphériques de la zone euro, l'Espagne et l'Italie s'adjugent de 2.4%, et le Portugal 2.2%. Le SMI, plus fébrile, grappille 0.45%.



Outre-Atlantique, tous les indices ont enregistré de nouveaux records. Le S&P500 réalise une performance hebdomadaire de 0.9%, le Nasdaq100 engrange 1% et le Dow Jones 0.8%.



L'Europe et les Etats-Unis devant, l'Asie derrière en 2021



Matières premières



Plombés par la hausse inattendue des stocks aux Etats-Unis et les inquiétudes de la propagation du variant Delta sur la demande, les cours pétroliers ont perdu du terrain cette semaine. Les opérateurs scrutent également de près la situation au Moyen-Orient, alors que de nouveaux incidents sont survenus au détroit d'Ormuz, voie névralgique du commerce pétrolier. Le Brent, qui est momentanément repassé sous la barre des 70 USD, s'échange à 72 USD le baril. La référence américaine, le WTI, se traite à 69.8 USD.



Retour à la case départ pour l'or qui revient une énième fois sur la ligne des 1800 USD l'once. Le courant vendeur a également concerné le compartiment des métaux industriels où le cuivre, le nickel ainsi que l'aluminium ont marqué une pause. Le cuivre se négocie ainsi à 9429 USD la tonne métrique.



Du côté des matières premières agricoles, aucune variation importante n'est à souligner, mise à part celle du bois de charpente, qui poursuit sa correction à 524 USD.





Produits agricoles, métaux industriels et précieux : les parcours divergent



Marchés actions



Eurofins Scientific



Eurofins est un des leaders mondiaux des services analytiques pour les domaines de la santé, de l'alimentation et de l'environnement. En d'autres termes, la société propose des services d'analyse de pureté, de qualité et de composition sur des produits biologiques comme l'eau, l'air, le sol, la nourriture ou encore les cosmétiques, ainsi bien sûr que des prestations classiques de laboratoire d'analyses médicales.



Depuis le début de l'année, l'action de l'entreprise a gagné 64%, tirée par la vente des tests de dépistage du coronavirus. Sur les cinq derniers jours, le titre signe une hausse de plus de 13%. Un chiffre en majorité dû aux bons résultats au-dessus des attentes ainsi que des prévisions favorables. La société reste cependant prudente quant à la pérennité des ventes des tests covid avec l'avancement de la vaccination. Mais les inquiétudes actuelles à propos d'une énième vague laissent présager de meilleurs résultats qu'attendus pour le deuxième semestre. En parallèle, les activités hors-covid retrouvent des couleurs, ce que les analystes n'ont pas manqué de noter.



Le chiffres d'affaires de la société est en constante progression, de l'ordre de 22% par an, en moyenne sur la période 2017-2020. La marge opérationnelle s'élève à 30% pour cette première moitié 2021, boostée par la forte rentabilité des tests encore une fois. Eurofins, qui affiche l'une des plus fortes croissances européennes, se négocie sur des niveaux de valorisation élevés, sans surprise. L'action se paye 30 fois les bénéfices 2021. Le ratio VE/EBITDA semble plus raisonnable, aux alentours de 15.





Parcours qualitatif du titre



Macroéconomie



Cette semaine charnière entre juillet et août, qui fait généralement la part belle aux résultats des entreprises, n'était pas dénuée d'intérêt au niveau macroéconomique. Du côté des banques centrales d'abord, avec la dernière réunion de la Banque d'Angleterre avant le 23 septembre. La BoE n'a rien changé pour le moment, mais a envoyé "un signal modéré de resserrement futur de sa politique", pour reprendre les termes de la banque Wells Fargo. Le premier tour de vis n'est pas pour tout de suite, puisque les économistes évoquent le 3e trimestre 2022, dans un an donc. La BoE voit l'inflation atteindre un pic temporaire de 4% en fin d'année et a relevé ses projections de croissance pour 2022 et 2023. Le flegme britannique est toujours d'actualité.



L'autre événement économique de la semaine concernait l'emploi américain de juillet, objet de toutes les attentions puisque la Fed en a fait un indicateur clef de son orientation monétaire. La situation est plus favorable que prévu, avec un taux de chômage qui a reculé de 5,9 à 5,4% et des créations d'emploi mensuelles très élevées (943 000 vs 870 000 anticipé). Les amateurs de verre à moitié vide y verront un bon motif de reprise de la spéculation sur le timing de la réduction du soutien monétaire de la banque centrale américaine. Ceux qui préfèrent le verre à moitié plein se réjouiront de constater que la reprise économique s'accompagne d'une accélération des créations d'emplois.



Dans un autre registre, le Financial Times titrait jeudi sur un encours mondial de dette à rendement négatif totalisant 16,5 Mds$, son niveau le plus élevé des six derniers mois. Après avoir craint une explosion des rendements, les investisseurs s'interrogent désormais sur les implications de ce revirement. Actuellement, les dettes à 10 ans allemande, suisse, néerlandaise et française sont en-dessous du niveau 0. Celle du Japon est brièvement passée elle aussi en territoire négatif. Le 30 ans allemand a lui aussi glissé dans le rouge, à -0,06% cette semaine. Le record d'encours à taux négatifs de la fin décembre (18 Mds$) n'est pas atteint, mais il se rapproche. En fin de semaine, le Bund est à -0,49% et le 10 ans suisse à -0,45%, tandis que l'OAT française s'affiche à -0,16%. Même la dette portugaise tend vers le plancher, à 0,10% actuellement, alors que l'Italie, bonnet d'âne des grandes nations européennes, emprunte à 0,54%. Aux Etats-Unis, le 10 ans a reculé à 1,24% et les taux réels sont désormais fermement ancrés dans le rouge.



Sur le marché des changes, l'euro déprime toujours à 1,177 USD. L'inflexion un peu plus marquée que prévu de la Banque d'Australie en faveur d'une politique monétaire restrictive a fait frémir l'Aussie, mais dans des bornes étroites à 0,73913 USD. L'euro a perdu un peu de terrain face à la livre sterling, à 0,8483 GBP, tandis que le Cable a peu fluctué en restant autour de 1,387 USD pour 1 GBP. Du côté du franc suisse, calme plat à 1,075 CHF pour 1 EUR. Sur un petit nuage



Les indices ont une nouvelle fois battu des records cette semaine, portés par des discours toujours aussi accommodants des banques centrales, des publications de résultats plus que satisfaisantes et des statistiques économiques robustes. Ces bons chiffres font craindre aux investisseurs une possible réduction des mesures de soutien accordées à l'économie. D'autant plus si l'épouvantail inflationniste continue à rôder.

